Nove tendenze footwear da non lasciarsi sfuggire per un’estate all’insegna delle novità.

Dopo mesi di pioggia e temporali, il sole è finalmente tornato fra noi e, con lui, anche una ritrovata voglia di sperimentare e divertirci con la moda.

Se fino a qualche mese fa il massimo di “brio” che ci potevamo concedere era di sostituire i classici stivali a sigaretta con un paio di camperos…ora il desiderio di giocare con gli abbinamenti e far fare il giro al nostro guardaroba - a partire dalle calzature - si fa decisamente più forte.

E, tralasciando le solite slingback che solitamente rimettiamo ai piedi non appena i primi caldi si fanno sentire (e che ormai possediamo in ogni variante possibile), resta da capire quali saranno i modelli di scarpe basse protagonisti dei mesi estivi.

"Perché proprio basse?" vi starete chiedendo: beh, perché fatta eccezione per qualche party o cocktail serale, con le belle giornate aumenta anche la voglia di muoversi a piedi, passeggiare per la città e vivere di più gli spazi all’aperto, quindi la necessità di trovare delle scarpe alternative ai heels, belle e alla moda è sempre più forte.

Perché si sa: per essere stilose non serve necessariamente soffrire sui tacchi ed è qui che entrano in gioco le flat shoesche - fra tendenze boho, vibes chic e minimali e grandi classici rivisitati - promettono di trasformare i nostri look da testa…a piedi.

Scarpe basse da indossare in estate: le ballerine mesh

Al posto delle solite ballerine, l’estate 2026 punta sulla loro versione in mesh. Comode, traspiranti e leggerissime, sono l’alternativa “modaiola” e cool alle solite ballet shoes, da indossare con jeans larghi, gonne satin e abiti leggeri, aggiungendo così un tocco contemporaneo anche ai look più semplici.

Ballerine mesh VIVAIA

Credits: vivaia.com

Scarpe basse da indossare in estate: le friulane

Quando i primi raggi di sole bussano alla porta, è ormai una tradizione rimettere ai piedi le friulane. Un po’ più di nicchia di altri modelli di scarpe, trasudano chicness e eleganza rilassata, perfette per chi ama l’estetica radical chic, fatta di camicie in lino, occhiali vintage e look minimal.

Friulane in velluto VELASCA

Credits: it.velascawomen.com

Scarpe basse da indossare in estate: i mocassini

Un mocassino è d’obbligo. Da indossare con i bermuda o con le gonne corte in stile preppy, virano verso colori più estivi rispetto alla loro versione invernale. Quindi via libera a tinte vitaminiche ma anche a nuance pastello come rosa, azzurro e lilla.

Mocassini rosa SEBAGO

Credits: sebago.com

Scarpe basse da indossare in estate: gli zoccoli

Una cosa è certa: l’estate 2026 è la stagione degli zoccoli. Alti, bassi, borchiati e non, ma anche nimalier, in camoscio o pelle liscia, ce n’è davvero per tutti i gusti. Ovviamente, noi ci concentriamo sui modelli flat, perfetti per sostituire sandali & co. quando vogliamo aggiungere un po’ più di carattere ai nostri outfit estivi senza rinunciare alla comodità e a un effetto wow.

Zoccoli PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com

Scarpe basse da indossare in estate: i sandali a doppia fascia

C’è chi li chiama “i sandali Birkenstock” e chi invece “sandali tedeschi”: in ogni caso, i modelli a doppia fascia ora si rivestono di borchie e abbandonano quell’aura da “crunchy girl” per acquisire un fascino più western e grintoso, in perfetta linea con le tendenze anni ’70 del momento.

Sandali a doppia fascia con borchie BERSHKA

Credits: bershka.com

Scarpe basse da indossare in estate: le infradito chic

Le infradito, si sa, restano ancora oggi una delle nostre scelte preferite quando si parla di calzature estive. Ma chi ha detto che non possiamo portarle dalla spiaggia… all’aperitivo? Se optate per modelli minimal, raffinati e chic, anche le infradito sono capaci di trasformarsi in una scarpa sofisticata e perfetta per le serate estive.

Infradito MANGO

Credits: mango.com

Scarpe basse da indossare in estate: i sandali gioiello

Un comeback non da poco quello dei sandali gioiello che, da scarpa considerata un po’ “datata” (e in perfetto stile anni 2000), torna in scena come calzatura chic e alternativa a tacchi e sabot, da abbinare a completi in lino, abiti lingerie e qualsiasi look che ricordi l’allure chic e po’ effortless delle serate al mare.

Sandali gioiello ZARA

Credits: zara.com

Scarpe basse da indossare in estate: le boat shoes

Per chi invece non ama i mocassini, l’alternativa ideale sta nelle boat shoes. Ispirate alla tradizione velista ma modernizzate da una leggerissima influenza bohémien, si arricchiscono di dettagli come frange e finiture morbide, che trasformano questa scarpa in una calzatura dall’aria rilassata e contemporanea, per mare e città.

Mocassini da barca PARFOIS

Credits: parfois.com

Scarpe basse da indossare in estate: le espadrillas

Gli anni passano e i trend mutano, ma alcune tradizioni restano - e con loro, le espadrillas. Simbolo inconfondibile dell’estate, le iconiche scarpe con suola in corda tornano anche per la stagione 2026 in una versione più glamour e ricercata rispetto ai classici modelli da spiaggia. Così, le espadrillas si trasformano in una calzatura da indossare non solo di giorno, ma anche la sera, al posto di ballerine o sandali gioiello.

Espadrillas CASTAÑER

Credits: castaner.com