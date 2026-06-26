La nuova fashion obsession dell’estate? I sandali Scoubidou (e questi sono i modelli più trendy da puntare ora)
Infradito con il tacco, mules, sandali toe-ring: la lista delle calzature che vogliamo assolutamente sfoggiare da qui fino alla fine dell’estate diventa ogni giorno sempre più lunga.
Ma attenzione, aspettate prima di aggiornare definitivamente la vostra wishlist perchè c'è un altro modello di tendenza che sta riscuotendo un grandissimo successo e che rischia di farvi cadere in tentazione nelle prossime settimane.
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Parliamo dei sandali Scoubidou, quei modelli infradito sportivissimi, bassi e con i listini in corda colorata, che avevamo avvistato in tempi non sospetti in passerella da Miu Miu e che adesso dominano praticamente dappertutto.
Poco importa se sono tutto fuorché versatili e chic e se non si sposano affatto bene con i look più eleganti e raffinati, i sandali Scoubidou sono la grande rivelazione della stagione e sono già tantissime le trend setter che hanno iniziato a inserirli nei loro look.
Così chiamati perchè i loro listini ricordano i celebri cordini in plastica o tessuto che negli anni ’90 amavamo intrecciare per dar vita a braccialetti e portachiavi colorati, i sandali Scoubidou sono l’accessorio da avere nella scarpiera per dare un tocco più divertente agli outfit estivi.
E che siano da infilare nella valigia per il mare, perfetti con un mini dress in crochet e una borsa in paglia, o da sfoggiare nelle giornate di afa in città, con canotta e bermuda in lino, meritano sicuramente un posticino nella shopping list.
I più cool da puntare subito? Ecco alcuni dei nostri preferiti.
Sandali Scoubidou: i modelli più trendy dell'estate
FLOWZE Sandali infradito con la tomaia in pelle e la suola in gomma riciclata
Credits: flowze.it
PARFOIS Sandali con cordoncini stampati
Credits: parfois.com
MIU MIU Sandali in pelle con i listini in corda
Credits: miumiu.com
TOMMY HILFIGER Sandali infradito con i cinturini in corda
Credits: it.tommy.com
H&M Sandali bassi con i nodi
Credits: 2.hm.com
MANEBÌ Sandali in iuta con cinturini intrecciati
Credits: manebi.com
DESIGUAL Sandali bassi in corda
Credits: desigual.com
Foto in apertura: GettyImage
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