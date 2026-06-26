I sandali con i listini in corda colorata (ormai soprannominati “Scoubidou”) sono le calzature must-have dell’estate. Pronte a cedere al trend?



Infradito con il tacco, mules, sandali toe-ring: la lista delle calzature che vogliamo assolutamente sfoggiare da qui fino alla fine dell’estate diventa ogni giorno sempre più lunga.

Ma attenzione, aspettate prima di aggiornare definitivamente la vostra wishlist perchè c'è un altro modello di tendenza che sta riscuotendo un grandissimo successo e che rischia di farvi cadere in tentazione nelle prossime settimane.

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Parliamo dei sandali Scoubidou, quei modelli infradito sportivissimi, bassi e con i listini in corda colorata, che avevamo avvistato in tempi non sospetti in passerella da Miu Miu e che adesso dominano praticamente dappertutto.

Poco importa se sono tutto fuorché versatili e chic e se non si sposano affatto bene con i look più eleganti e raffinati, i sandali Scoubidou sono la grande rivelazione della stagione e sono già tantissime le trend setter che hanno iniziato a inserirli nei loro look.

Così chiamati perchè i loro listini ricordano i celebri cordini in plastica o tessuto che negli anni ’90 amavamo intrecciare per dar vita a braccialetti e portachiavi colorati, i sandali Scoubidou sono l’accessorio da avere nella scarpiera per dare un tocco più divertente agli outfit estivi.

E che siano da infilare nella valigia per il mare, perfetti con un mini dress in crochet e una borsa in paglia, o da sfoggiare nelle giornate di afa in città, con canotta e bermuda in lino, meritano sicuramente un posticino nella shopping list.

I più cool da puntare subito? Ecco alcuni dei nostri preferiti.

Sandali Scoubidou: i modelli più trendy dell'estate

FLOWZE Sandali infradito con la tomaia in pelle e la suola in gomma riciclata

Credits: flowze.it

PARFOIS Sandali con cordoncini stampati

Credits: parfois.com

MIU MIU Sandali in pelle con i listini in corda

Credits: miumiu.com

TOMMY HILFIGER Sandali infradito con i cinturini in corda

Credits: it.tommy.com

H&M Sandali bassi con i nodi

Credits: 2.hm.com

MANEBÌ Sandali in iuta con cinturini intrecciati

Credits: manebi.com

DESIGUAL Sandali bassi in corda

Credits: desigual.com

Foto in apertura: GettyImage