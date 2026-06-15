Freschi, versatili e perfetti in tanti abbinamenti diversi: i sandali mule sono tornati in veste di alleato preziosissimo sui nostri look estivi più cool

Chiamateli sabot, mules...o forse sarebbe meglio definirli la nostra ossessione di stagione? Sta di fatto che i sandali aperti sul tallone sono il passe-partout definitivo dell'estate e farne a meno è impossibile.

Il segreto del loro successo? Risolvono il look in un secondo e sono comodi da indossare, il che è un plus non da poco, specialmente nelle giornate frenetiche in cui siamo di fretta. Il tutto condito da contrasti favolosi tra lo stile minimal anni '90 e dettagli ad alto tasso di glamour.

Per chi cerca qualcosa di iper-sofisticato, la risposta sta nel modello bordeaux di COS con tacco kitten geometrico o quello snake print di Marella dalla punta squadrato e dal tacco midi super comodo.

Se invece volete sperimentare uno dei trend del momento, la svolta è l'effetto mesh di Zara, che flirta con le trasparenze grazie a una rete color cioccolato. L'estate però ci chiede anche di osare con il colore, e per farlo basta una sferzata di energia: il rosso fuoco magnetico di Pull&Bear, con il suo tacco a spillo affilato, è il perfetto statement piece per dare una scossa a un outfit basico.

Per chi sposa la filosofia del "less is more", infine, ci sono le linee pulite del sandalo di Mango, l'essenza stessa del quiet luxury da infilare sotto pantaloni palazzo per un'eleganza senza sforzo.

Insomma, qualsiasi variante scegliate state pur certe che svolterà le mise estive in un batter d'occhio!

Sandali mule: i modelli di cui innamorarsi all'istante e da sfoggiare per tutta estate

MARELLA

Credits: it.marella.com

MANGO

Credits: shop.mango.com

REFORMATION

Credits: thereformation.com

PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com

ZARA

Credits: zara.com

PARFOIS

Credits: parfois.com

CHARLES & KEITH

Credits: charleskeith.eu

STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com

UNISA

Credits: unisa-europa.com

COS

Credits: cosstores.com