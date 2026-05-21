Gemelli: tutti i must-have per le nate nel segno
Il momento di dare il benvenuto a un nuovo segno dello zodiaco è arrivato: dal 21 maggio al 20 giugno entriamo ufficialmente nel periodo dei Gemelli, segno d'aria noto per le sue grandi doti comunicative e per una mente a dir poco brillante.
Come da tradizione, eccoci allora a raccogliere quelli che sono i must-have del momento più affini a questo membro dello zodiaco.
La sua voglia di stimoli e la sua attenzione per l'innovazione lo porteranno a indossare capi dal gusto nuovo, come un abito che sembra composto da camicie sovrapposte o top e gioielli asimmetrici, caratteristica che esprime al meglio l'emblematica dualità del segno.
In bilico tra logica e istinto, talvolta imprevedibile, è un segno curioso e versatile, anche dal punto di vista del guardaroba. Nell'armadio di un Gemelli si può trovare sempre qualcosa di inaspettato: la sua vivacità infatti, trova spazio nella scelta di accenti cromatici insoliti, che spezzano la routine portando un tocco di allegria.
T-shirt che "dicono qualcosa", costumi che ne evocano l'elemento: nella nostra selezione dedicata ai Gemelli, studiata per dare forma allo spirito libero che li caratterizza, c'è molto di più. Scopritela subito!
Gemelli: i capi e gli accessori perfetti per le nate del segno
Abito chemisier in misto cotone, LOEWE.
Credits: Mytheresa.com
Abito lungo senza spalline, ZONA20.
Credits: Zona20milano.it
Top asimmetrico a righe, MSGM.
Credits: Farfetch.com
T-shirt con stampa, RE/DONE.
Credits: Net-a-Porter.com
Bubble Clutch piccola in pelle, PATRIZIA PEPE.
Credits: Patriziapepe.com
Sandalo Combo con fascia e tacco kitten, THE ROW.
Credits: Mytheresa.com
Orecchini asimmetrici a felce, SUMACRUZ.
Credits: Sumacruz.com
Costume a due pezzi Gradient Sunrise, LIDO.
Credits: Lido-lido.com
Borsa tote The Perfect Weekend in tela di cotone, ALEX MILL.
Credits: Alexmill.com
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