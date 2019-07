Con tacco medio, con plateau, flat e super comodi, in pelle neutra o argentati: ecco i modelli di sandali eleganti must di stagione

E chi l'ha detto che i sandali eleganti debbano essere riservati esclusivamente a cerimonie e occasioni speciali?

Sfoggiarli senza queste limitazioni renderà in un lampo il vostro dress code di tutti i giorni davvero speciale, fidatevi.

Certo, non parliamo necessariamente di modelli con tacchi vertiginosi o con plateau (che sarebbero un po' scomodi da utilizzare all day long). Esistono tante versioni raffinatissime anche con tacco medio o flat perfette per conciliare glamour e praticità.

Le varianti must dell'estate 2019? Si spazia da quelli con tacco in rafia, vacanzieri al punto giusto, ai sandaletti in pelle argento o dorata che regalano un tocco scintillante anche al look più semplice.

Da quelli con listini intrecciati, già tormentone da diversi mesi, alle infradito chic da indossare anche in città.

Ecco 11 sandali da non lasciarsi scappare.





Sandali con tacco a spillo e listini intrecciati ZARA

Credits: zara.com





Sandali in suede con tacco medio LAZZARI

Credits: lazzarionline.com





Sandali flat argento GIOSEPPO

Credits: gioseppo.com





Sandali in raso a fiori con fiocchi TABITHA SIMMONS

Credits: net-a-porter.com





Sandali flat in pelle bianca TORY BURCH

Credits: toryburch.com





Sandali metallizzati CARMENS

Credits: carmens.it





Sandali bicolor con tacco in rafia J CREW

Credits: jcrew.com





Sandali satin con plateau ROGER VIVIER

Credits: mytheresa.com





Sandali in denim con piume MIU MIU

Credits: mytheresa.com





Sandali flat in pelle pitonata CHLOÉ

Credits: mytheresa.com





Sandali flat in pelle intrecciata SEZANE

Credits: sezane.com