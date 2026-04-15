Sandali bassi: i modelli comodi e chic da sfoggiare per tutta la stagione
Quelli con il tacco sono senza dubbio la soluzione ideale per slanciare la silhouette e farci guadagnare più sicurezza (e qualche centimetro in più), ma non vorrete forse sottovalutare il potenziale dei sandali bassi!
Ora che la primavera è entrata nel vivo, possiamo finalmente dire addio alle scarpe chiuse, e cosa c’è di meglio di un paio di sandali rasoterra per inaugurare ufficialmente la loro stagione e dare anche una marcia in più ai nostri look di tutti i giorni.
Che vogliate indossarli in città e alle prossime cerimonie eleganti o infilarli anche nella valigia per i primi weekend in spiaggia, di sicuro è questo il momento di guardarsi intorno e decidere a quali modelli fare subito spazio nella scarpiera.
Tra i sandali di tendenza della primavera, spiccano quelli infradito, quei modelli con le fascette larghe o impreziositi da applicazioni floreali, che già da un po’ spopolano tra le trend setter.
I sandali flat con doppia fascia o con i listini sottili, a tinta unita o dai motivi animalier, saranno una scelta azzeccata in qualsiasi momento della giornata, indipendentemente dagli impegni in agenda.
A completare alla perfezione anche i nostri look per la sera, invece, ci penseranno i sandali “cage” dai riflessi metallizzati, quelli con il cinturino alla caviglia, realizzati in pelle o in suede, o quelli gioiello, resi ancora più preziosi da piccoli dettagli gold.
I modelli già finiti nella nostra wishlist? Ecco una selezione di sandali senza tacco che ruberanno il cuore anche a voi.
Sandali bassi: i modelli da puntare questa primavera
CHARLES&KEITH Sandali con tre listini e il cinturino alla caviglia
Credits: charleskeith.eu
ZIMMERMANN Slide in pelle con dettaglio floreale
Credits: zimmermann.com
PARIS TEXAS Ciabattine flat a stampa snake
Credits: mytheresa.com
REFORMATION Infradito rasoterra in pelle
Credits: thereformation.com
JONAK Scarpe con il cinturino in suede beige
Credits: jonak-paris.com
JIL SANDER Cage sandals in pelle
Credits: mytheresa.com
H&M Ciabatte nere con doppia fascia
Credits: 2.hm.com
GIANVITO ROSSI Sandali flat in nappa metallizzata
Credits: gianvitorossi.com
OVYÈ Infradito con applicazione floreale
Credits: ovye.it
LAZZARI Scarpe metallizzate con i listini incrociati
Credits: lazzarionline.com
PATRIZIA PEPE Ciabattine in nappa con dettaglio gioiello
Credits: patriziapepe.com
ZARA Ciabattine con dettaglio metallizzato
Credits: zara.com
STUDIO AMELIA Sandali minimal in pelle beige
Credits: studioamelia.co
MANGO In pelle con cinturino alla caviglia
Credits: shop.mango.com
LUISA SPAGNOLI Flat dai riflessi metallizzati
Credits: luisaspagnoli.com
STEVE MADDEN Sandali neri con i listini sottili
Credits: stevemadden.it
LEGERO Sandali neri con la suola in goretex
Credits: courtesy of press office
TAMARIS Sandali flat con doppia fibbia
Credits: courtesy of press office
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