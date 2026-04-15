Dai modelli essenziali, perfetti per il giorno, a quelli più preziosi, adatti anche alla sera: una selezione di sandali bassi da mettere in wishlist questa primavera.

Quelli con il tacco sono senza dubbio la soluzione ideale per slanciare la silhouette e farci guadagnare più sicurezza (e qualche centimetro in più), ma non vorrete forse sottovalutare il potenziale dei sandali bassi!

Ora che la primavera è entrata nel vivo, possiamo finalmente dire addio alle scarpe chiuse, e cosa c’è di meglio di un paio di sandali rasoterra per inaugurare ufficialmente la loro stagione e dare anche una marcia in più ai nostri look di tutti i giorni.

Che vogliate indossarli in città e alle prossime cerimonie eleganti o infilarli anche nella valigia per i primi weekend in spiaggia, di sicuro è questo il momento di guardarsi intorno e decidere a quali modelli fare subito spazio nella scarpiera.

Tra i sandali di tendenza della primavera, spiccano quelli infradito, quei modelli con le fascette larghe o impreziositi da applicazioni floreali, che già da un po’ spopolano tra le trend setter.

I sandali flat con doppia fascia o con i listini sottili, a tinta unita o dai motivi animalier, saranno una scelta azzeccata in qualsiasi momento della giornata, indipendentemente dagli impegni in agenda.

A completare alla perfezione anche i nostri look per la sera, invece, ci penseranno i sandali “cage” dai riflessi metallizzati, quelli con il cinturino alla caviglia, realizzati in pelle o in suede, o quelli gioiello, resi ancora più preziosi da piccoli dettagli gold.

I modelli già finiti nella nostra wishlist? Ecco una selezione di sandali senza tacco che ruberanno il cuore anche a voi.

Sandali bassi: i modelli da puntare questa primavera

CHARLES&KEITH Sandali con tre listini e il cinturino alla caviglia

Credits: charleskeith.eu

ZIMMERMANN Slide in pelle con dettaglio floreale

Credits: zimmermann.com

PARIS TEXAS Ciabattine flat a stampa snake

Credits: mytheresa.com

REFORMATION Infradito rasoterra in pelle

Credits: thereformation.com

JONAK Scarpe con il cinturino in suede beige

Credits: jonak-paris.com

JIL SANDER Cage sandals in pelle

Credits: mytheresa.com

H&M Ciabatte nere con doppia fascia

Credits: 2.hm.com

GIANVITO ROSSI Sandali flat in nappa metallizzata

Credits: gianvitorossi.com

OVYÈ Infradito con applicazione floreale

Credits: ovye.it

LAZZARI Scarpe metallizzate con i listini incrociati

Credits: lazzarionline.com

PATRIZIA PEPE Ciabattine in nappa con dettaglio gioiello

Credits: patriziapepe.com

ZARA Ciabattine con dettaglio metallizzato

Credits: zara.com

STUDIO AMELIA Sandali minimal in pelle beige

Credits: studioamelia.co

MANGO In pelle con cinturino alla caviglia

Credits: shop.mango.com

LUISA SPAGNOLI Flat dai riflessi metallizzati

Credits: luisaspagnoli.com

STEVE MADDEN Sandali neri con i listini sottili

Credits: stevemadden.it

LEGERO Sandali neri con la suola in goretex

Credits: courtesy of press office

TAMARIS Sandali flat con doppia fibbia

Credits: courtesy of press office