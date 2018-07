Le proposte più glamour di stagione per svettare con stile in vacanza e in città

Testimoni di un’epoca, simbolo di un’intera generazione, oggetto di culto assoluto. I sandali anni 70 tornano a contaminare il guardaroba estivo con suggestioni boho e note hippie-chic, conquistando le nostalgiche del decennio più colorato, anticonformista e travolgente di sempre.

Tra loro ci sono Alexa Chung, Poppy Delevingne, Salma Hayek e perfino la duchessa di Cambridge Kate Middleton insieme alla sua neo-cognata Meghan Markle, grandi fan di sandali e scarpe con la zeppa (nonostante il disappunto di sua Maestà Elisabetta II).

Le rivisitazioni di tendenza per l'estate 2018 sono tantissime: si va dai modelli con plateau e tacco altissimo in legno alle proposte con suola in sughero, come gli intramontabili zatteroni. Non mancano le versioni ultra sofisticate - in camoscio ricamato o con applicazioni preziose - e quelle più contemporanee, in vernice e pelle metallizzata.

Abbinateli a pantaloni ampi e chemisier per conferire un twist leggero ai vostri look da ufficio, oppure indossateli con maxi dress per un risultato ultra glamour. Ma i sandali seveties sono anche i compagni ideali di short, gonne a balze e mini abiti a motivi floreali.

Non vi resta che dar sfogo alla fantasia e scoprire tutti i modelli must-have che abbiamo selezionato per voi.



ALEXACHUNG Listini sottili, tacco robusto e plateau ton sur ton per svettare con stile in qualsiasi occasione.





ALEXANDRE BIRMAN In puro stile 70s i sandali con tacco e plateau in sughero da allacciare alla caviglia.





FENDI Applicazioni preziose e nuance delicate per questo sandalo rivisitato in chiave ultra femminile.





MM6 MAISON MARGIELA In vernice e pelle con tacco largo.





OTTOD'AME Un evergreen all’insegna di comodità e stile lo zoccolo con tacco in finto legno e borchie laterali, impreziosito da un’applicazione logo.





LAURENCE DACADE Hippie chic, in suede color cammello e delicati ricami floreali.





JIMMY CHOO Iconici i sandali anni ‘70 con zeppa in sughero e tomaia in suede.





PRADA In pelle gold, da acquistare subito e indossare anche in autunno con calze coprenti.





SAINT LAURENT Super versatile il sandalo con tacco in legno e listini incrociati.





SEE BY CHLOÉ Sandalo con plateau in vernice con fibbia e applicazioni metalliche.





