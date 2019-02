Lo stile vincente per fare colpo al primo appuntamento? Ve ne suggeriamo 3!

Come vestirsi per un appuntamento romantico?

Che sia un primo incontro (magari il primo di una lunga serie, chissà), una cenetta a lume di candela per festeggiare un anniversario speciale con la vostra dolce metà o la sera di San Valentino, poco conta.

L'importante è che non stravolgiate del tutto il vostro stile personale. Un conto infatti è "farsi belle" per la serata, un altro è apparire diverse da come siamo realmente.

Non vi sentireste a vostro agio e dareste un'idea sbagliata dei vostri gusti. Non esiste quindi il look perfetto in assoluto, bensì diverse opzioni da cui prendere spunto in base alle vostre preferenze.

Noi ne abbiamo pensate 3. Dalla mise con camicetta e gonna plissé per una resa raffinata e bon ton, a quella con blusa in pizzo e gonna di pelle per chi preferisce puntare sulla sensualità del total black, fino alla proposta più easy che vede protagonisti i nostri mitici, e sempre provvidenziali, jeans, da mixare con quel pizzico di glamour che non guasta mai.

Lasciatevi tentare dai nostri mix&match e buona serata!





ROMANTICA E BON TON





Trench RALPH&RUSSO, blusa con ruches FRACOMINA, gonna plissé EMILIA WICKSTEAD, pumps LE DANGEROUGE e tracollina LAETITIA





Credits: net-a-porter.com, fracomina.it, ledangerouge.com, laetitiabag.com





SENSUALE IN NERO





Camicia di pizzo GUCCI, reggiseno a balconcino INTIMISSI, pencil skirt di pelle STELLA MCCARTNEY, pumps di pelle FRANCESCO RUSSO e tracolla SAINT LAURENT





Credits: net-a-porter.com, it.intimissimi.com





EASY-CHIC CON JEANS E PULL COLORATO





Trench stampato CHLOÉ, pullover della capsule collection "Love is Love" ALBERTA FERRETTI, jeans cropped JOSEPH, stivaletti GIANVITO ROSSI, borsa a mano DANSE LENTE





Credits: net-a-porter.com, albertaferretti.com, mytheresa.com