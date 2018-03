Pratica e cool, la salopette in denim è il capo su cui vale la pena di investire nella bella stagione



La primavera è la stagione ideale per sfoggiarla a più non posso, in svariate versioni e con svariati abbinamenti: parliamo di lei, della salopette di jeans.

Un vero must del casual wear, ovvio. Ma non solo. Con sneakers e scarpe flat, infatti, è senz'altro una soluzione pratica e cool per il giorno.

Se mixata a pezzi chic come una blusa in seta, un paio di pumps col tacco e una tracollina bon ton, diventa però anche una validissima alternativa per le serate primaverili più glamour.

Insomma, qualunque "destinazione fashion" vogliate riservarle, sarà sempre un'ottima idea averne a disposizione almeno una nell'armadio.

Dai modelli basic con maxi tasche e impunture a vista, alle versioni più particolari, a monospalla, con volant, con zip e bottoni dorati, c'è solo l'imbarazzo della scelta.





Salopette in denim: i modelli più cool della primavera ALEXACHUNG

Credits: mytheresa.com

ALICE MCCALL

Credits: net-a-porter.com

CITIZENS OF HUMANITY

Credits: mytheresa.com



DIESEL

Credits: diesel.com

FRAME DENIM

Credits: farfetch.com

GUESS

Credits: guess.eu



J BRAND

Credits: net-a-porter.com

M.I.H JEANS

Credits: mytheresa.com

MISS SIXTY

Credits: misssixty.com



MM6 MAISON MARGIELA

Credits: net-a-porter.com

STELLA MCCARTNEY

Credits: mytheresa.com

