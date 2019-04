LOUIS VUITTON Dal loro debutto nel 2012, gli Objets Nomades Louis Vuitton, oggetti nati in collaborazione con designer di fama internazionali, sono divenuti una collezione completa di quarantacinque pezzi. Novità del Fuorisalone 2019 è la presentazione di due Objets Nomades realizzati per la prima volta con gli studi di design Atelier Biagetti e Zanellato/Bortotto. L’atelier milanese Biagetti ha creato Anemona, un prezioso tavolo da pranzo con ripiano in vetro e base ondulata rivestita in morbida pelle color naturale Louis Vuitton all'esterno e smalto blu a contrasto all'interno. Il duo italiano Zanellato/Bortotto fa il suo debutto con Mandala Screen, un paravento composto da tre parti modulabili, in un sofisticato intreccio in pregiata pelle Louis Vuitto e ispirato all'artigianato nomade.



SAVE THE DUCK Il brand di capispalla animal-free dedica l'allestimento del suo store milanese alla collezione Ocean is my Home, nata in collaborazione con Surfrider Foundation Europe, associazione internazionale che ogni giorno si occupa della salvaguardia dei mari e della pulizia delle spiagge. I capi sono realizzati in Nety, uno speciale tessuto realizzato in nylon 100% riciclato econyl®, fibra ottenuta dalla rigenerazione delle reti da pesca recuperate nei mari e da reti da pesca già riciclate.



GUCCI Gucci Décor inaugura il temporary store in Via Santo Spirito 19 a Milano. Il negozio, che rimarrà aperto fino a fine giugno è organizzato su due piani ed espone l'eclettica linea di mobili, arredi, e oggetti decorativi della Maison. Per l'occasione è stata pensata anche una nuova funzionalità Gucci App per device Apple che invita gli utenti a scoprire luoghi evocativi e storici di Milano, in prossimità dei quali alcuni articoli della linea Gucci Décor saranno visibili sullo schermo sotto forma di gigantesca scultura virtuale, insieme ad informazioni sugli articoli stessi e sul luogo. Le sedici location sono elencate in una piantina (che richiama lo stile della mappa della metropolitana) stampata su un volantino disponibile nei negozi Gucci di Milano, e includono Piazza del Duomo, la Biblioteca Pinacoteca Accademia Ambrosiana e Piazza Affari.



ZANELLATO Presenta la limited edition Sakura dedicata al Giappone e alla fioritura dei ciliegi. Tre special items, realizzati in una lussuosa nappa plongé resa unica dalla trama Zeta, una fantasia geometrica sviluppata dalla maison: la Postina® Baby, un portamonete e un piccolo specchio con una preziosa custodia, anch’essa in pelle. Tutto rigorosamente rosa. Da poter ammirare durante il Salone del Mobile all'interno dello store di via Bagutta allestito per l'occasione dallo studio di architettura Urban & Viola e trasformato in un luogo sospeso tra immaginario e realtà dove poter vivere un'esperienza sensoriale davvero unica.



SISLEY A partire dal 9 aprile, nel contesto della Design Week di Milano, Sisley dedica le vetrine dello store di San Babila a un gioco forte ed espressivo del monogramma Sisley, sviluppato su grandi teli che fanno da sfondo alle collezioni del marchio, grazie ai pattern realizzati dalla designer spagnola Gala Carlotta Fernández.



FABI E PORADA Due aziende a conduzione familiare che hanno fatto di qualità e professionalità il proprio cavallo di battaglia. E che in occasione della Milano Design Week 2019 presentano in anteprima una nuova esclusiva linea di sneakers per lui e per lei.



MIU MIU Nell’ambito del FuoriSalone 2019, MIU MIU presenta uno speciale progetto di design limited edition, realizzato in collaborazione con M/M (PARIS). Il MIU MIU M/MATCHING COLORSTOOL, ispirato all'allestimento della sfilata Autunno/Inverno 2018, trasporta l'oggetto d'arredo, nel mondo della personalizzazione e del divertimento. Ed ecco che lo sgabello realizzato in legno di tiglio naturale e punteggiato da fori disposti ordinatamente, in continuo mutamento attraverso l'uso di 300 simil-fiammiferi in 12 colori diversi, diventa una sorta di gioco da tavolo, un enigma da risolvere, dove si gareggia contro se stessi. E per confermare ulteriormente l'atteggiamento giocoso, il MIU MIU M/MATCHING COLORSTOOL fa il suo debutto sul palcoscenico del Teatro Gerolamo di Milano e viene presentato in esclusiva nella boutique MIU MIU di via Sant'Andrea. Prodotto in edizione limitata di 300 pezzi, lo sgabello è in vendita in uno speciale packaging su misura.





SALVATORE FERRAGAMO Salvatore Ferragamo presenta The World of Italo Rota, una funambolica immersione nell’universo creativo del grande architetto e pensatore italiano a cura di Flash Art, con i suoi publisher CGPS, Gea Politi e Cristiano Seganfreddo. Negli spazi dei Flagship Store Uomo e Donna di via Montenapoleone, dal 4 al 15 aprile, prenderà vita un’esperienza esotica e coltissima tra le Maraviglie del lavoro e del pensiero del celebre architetto, uno degli interpreti più originali del design contemporaneo internazionale. Ci sarà inoltre un fil rouge olfattivo tra il mondo di Italo Rota e i profumi Tuscan Creations: uno storytelling a colori che vede protagonista la collezione di 11 fragranze Ferragamo, pensate da esperti Maître Parfumeur.

MARYLING Foro Studio presenta la speciale partnership con Maryling: le vetrine della boutique di via Manzoni 37 svelano una nuova e diversa interpretazione dell’oggetto che si spoglia della sua “faccia” istituzionale per piegarsi alla libertà, anche e soprattutto di fruizione. Un percorso idealmente rappresentato da LAPPESO, un oggetto che rilegge le fascinazioni ispirate al mondo della cartomanzia e, in particolare, a una delle figure degli arcani maggiori con il suo invito a una trasformazione profonda, che interessi il modo di guardare le cose e le convinzioni.



SEVENTY Un home design consapevole e nature addicted: questa l'idea promossa da Seventy e Staygreen, che verrà presentata proprio in occasione della Milano Design Week. Nella boutique Seventy di via Manzoni 46, dal 9 al 14 Aprile, sarà allestita la collezione "Le Anime di carta": nuovo concetto di design sostenibile frutto delle collaborazioni tra Staygreen, robertopamio+partners, Setsu&Shinobu ITO e Ludovica+Roberto Palomba, che si sono uniti a testimonianza di come sia ancora possibile ripensare e rinnovare gli oggetti. Forme uniche in grado di comunicare l'essenza degli elementi, che si sposano alla perfezione con il capo must della collezione SS19 di Seventy: un abito che con la sua silhouette asimmetrica e i colori a contrasto si inserisce armoniosamente nel contesto di design pulito e tinte neutre di Staygreen.

LARDINI Nella boutique di Via Gesù 21 a Milano dal 9 al 14 Aprile Lardini ospita l'esclusivo progetto "Iopenna" firmato da Gaetano Pesce per l'azienda di design Visconti. L'architetto italiano ha messo a disposizione la sua maestria e il suo gusto estetico per sviluppare la prima penna in resina soffice, un'opera davvero rivoluzionaria nel mondo della scrittura di lusso.



LABO.ART 9281 In occasione della Design Week LABO.ART 9281 ha realizzato l'esclusiva installazione "Tele in Camicia". Una teca di 9 metri di larghezza per 2,81 metri di altezza accoglie 5 maxi camicie spianate e resinate. In occasione dell´evento di Interni 2019 presso l´Università Statale di Milano, il brand interpreta con eleganza il tema Human Spaces, attraverso la trasposizione dell'abito dalla vitalità dell'essere umano allo spazio atemporale della imponente teca memorabilia. Ludovica Diligu, Designer e Founder del brand, ha scelto per questa installazione cinque gradazioni di blu, cromia iconica delle sue collezioni, che rappresentano lo scorrere della giornata in una temporalità cristallizzata e incorniciata.



PIJAMA Il brand di softcase e accessori dalle texture particolari apre il suo archivio allo studio di graphic design La Tigre per un progetto home decor: LSDREAM, il cuscino ipnotico. Le grafiche optical di La Tigre vengono così stampate in serigrafia a su una selezione di tessuti ripescati dalle collezioni storiche di Pijama, creando un doppio layer di pattern che altera la percezione visiva con effetto ipnotizzante. Quattro tessuti tipici di Pijama, tre cotoni stampati e uno jacquard, danno vita a una capsule collection di cuscini multicolor. I cuscini saranno in vendita durante la Design Week esclusivamente nello shop di Pijama di via Pastrengo 11, online su pijama.it e presso Design Republic in piazza Tricolore 2.



MANUEL RITZ Manuel Ritz in co-branding Edizioni Design, il marchio milanese specializzato nel light design, presenta la lampada da tavolo ED048. Una collaborazione che va oltre la temporalità della design week e che celebra la crescita che il marchio sta avendo, il lancio del womenswear e l'apertura del monomarca a Shanghai, attraverso un progetto che duri nel tempo e resti come segno di riconoscimento permanente all'intero delle sue boutique. Pietra e ottone sono le componenti materiche scelte per realizzare questa lampada con base esagonale: la struttura della lampada, accostata da elementi in ottone satinato che celano il meccanismo di illuminazione, è in marmo nero con venature bianche, che, non a caso, si sposano alla perfezione con i materiali e la palette degli interni della boutique Manuel Ritz. Elemento caratterizzante è l’incisione del suo logo in forma di

asterisco - presente su abiti ed etichette - intagliato sulla sua sommità. Sotto la base in pietra la collaborazione è celebrata da una placca sulla quale sono riportati dei due brand e il nome del prodotto.





O BAG In occasione del Salone del Mobile di Milano O bag lancia il nuovo zaino sporty O bag M 217. Il nome identifica il pubblico a cui è rivolto: M corrisponde alla prima lettera di MAN e 217 è il traslato in numeri della parola “bag” nell’alfabeto ed è fortemente ispirato al mondo travel, dove lettere e numeri scorrono sui tabelloni di stazioni e aeroporti. Uno zaino capiente, morbido e destrutturato, realizzato in tessuto gommato con schienale rinforzato e imbottito, spallacci regolabili, chiusura a cartella con patta. Disponibile in 6 colori: nero, bordeaux, grafite, militare, lime e cobalto. Grazie alla possibilità di aggiungere accessori interni come il porta laptop da 15 pollici, l’organizer e l’attacco usb integrato, O bag M 217 è davvero un accessorio mulltitasking. Durante il Salone del Mobile/Fuorisalone una capsule collection O bag M 217 sarà in vendita online e negli O bag store di Milano Stazione Centrale, via Tortona, corso Buenos Aires, Galleria Passarella, nei centri commerciali di Scalo Milano, Il Centro ad Arese e OrioCenter a Bergamo. Da agosto la collezione sarà distribuita in tutta la rete vendita italiana.



OTTOD'AME Il brand rinnova la collaborazione con l'arte e il mondo del design: lo store in via Solferino 1 a Milano ospiterà le opere dell'artista venezuelana Maryangel Garcia, che nel 2015 aveva già collaborato con il marchio dando vita alla capsule collection Sinchronicle. È così che il “salotto” di ottod’Ame si vestirà delle tele e di un piccolo complemento d’arredo realizzati con tessuti e ricami capaci di raccontare il mondo femminile. Ispirandosi alla cosiddetta arte di genere, Garcia introduce una visione complessa di ciò che significa essere donna e amplia le definizioni comuni di relazione umana e sessualità nel mondo attuale. Immagini di bocche, parole e corpi vengono ricontestualizzate. Stencil, francobolli, disegni trasferibili compongono lo spazio dell’opera attraverso impressioni ripetitive e casuali.





TIMBERLAND Il brand partecipa per la terza volta alla Design Week con un progetto che rappresenta appieno l'alto valore etico di rispetto per l'ambiente che caratterizza il marchio, attraverso la collaborazione con Giò Forma, il prestigioso studio di designer, architetti e artisti. Nasce così Robotl! Una maestosa installazione alta 6 metri si ergerà in Piazza XXV Aprile dal 9 al 14 integrandosi perfettamente con il concept di questa edizione di Brera Design District, Design your Life: la progettazione sostenibile e consapevole delle proprie scelte. Robotl è un supereroe realizzato con scarti di produzione provenienti dall'industria del design e da bottiglie in plastica riciclata. Un'entità pronta a mostrare come le scelte sbagliate e la poca cura dei gesti quotidiani porti a creare mostruosità che inquinano l'ecosistema. E proprio in occasione del Salone del Mobile sarà lanciata in anteprima anche la nuova collezione footwear ReBotl brevettata firmata Timberland. E non è tutto: Il Supereroe ROBOTL percorrerà questa scia sostenibile anche nella fase finale attraverso lo smaltimento e il riciclo dei stessi suoi pezzi. Il medaglione appeso al suo collo diventerà invece un simbolo e un gadget per il pubblico, grazie alla RoBOTL RECYCLING STATION dove chiunque potrà trasformare la propria bottiglia di plastica nel RoBOTL Medallion. Unitamente al gadget verrà consegnato il voucher per recarsi negli store di Corso Matteotti, Galleria San Carlo, Corso Buenos Aires, Piazza Portello, CityLife Shopping District e a fronte di un acquisto di una calzatura ReBotl, verrà data in regalo una bottiglia 24Bottles.



BLAUER Per la design week Blauer USA presenta nel suo flagship store di Piazza XXV Aprile a Milano il coffee table Wing nato dalla collaborazione con l'azienda di luxury interior design Frisoli: composto da un pianale formato da strati di carbonio e da strati di honeycomb, materiale alveolare utilizzato all'interno delle componenti strutturali di aerei ed elicotteri. Tagliando a metà una componente alare di un aereo si troverebbe lo stesso profilo proposto sul tavolino, da qui il nome dell’opera, WING cioè ala.

ALIITA Il brand di gioielli apre le porte del suo laboratorio dove elementi chimici di “pura fantasia” si mescolano tra loro dando vita a piccoli oggetti preziosi ricchi di magia: Raggi di Sole, Calma al cubo, Farfalle nello stomaco, Fusa di base, Estratto di Pigrizia, Ironia in Polvere e tanti altri ancora.

ALESSANDRO ENRIQUEZ E BADARI Il designer ha realizzato una capsule collection con l'azienda toscana Badari: poltrone e pouff in ottone dorato e velluto di seta, con rimandi a delicate forme floreali. 4 le versioni disponibili: Emerald in verde, Saffihires in blu, Garnet quella che va dal rosa al rosso più vivo e infine Turmalin, il modello che dal rosa vira al viola.



ALESSANDRO ENRIQUEZ E ILLULIAN Con Illulian, marchio storico di design che quest'anno festeggia i 60 anni di attività, Alessandro Enriquez porta avanti una collaborazione creativa già da diverse stagioni. Che si rinnova per il Salone del Mobile 2019, dando vita a SICILIEAE un tappeto in lana e seta, ispirato appunto alla Sicilia e alle maioliche delle case, dei palazzi e delle chiese antiche di Palermo. Disegni che rivivono su questo tappeto totalmente annodato a mano e disponibile in diverse misure.



ANTEPRIMA La maison di pret a porter ospita nella sua boutique di Corso Como 9 a Milano la painting live performance della visual artist Ellie Omiya sui mobili in cartone creati dall'azienda italiana ecosostenibile Corvasce Design.



MOMONì Dal 9 al 14 aprile le vetrine della boutique milanese del brand, in Corso Como 3, faranno da cornice all’installazione realizzata appositamente per Momonì dall’artista argentina Agustina Bottoni: la creatività si piega alla delicatezza della materia dando vita a un’ambientazione poetica e, a tratti, immaginifica con un linguaggio nuovo, alla ricerca dell’essenza autentica delle cose. Un dialogo intenso che nasce nel cuore del design più intimo per celebrare l’ultima collezione di Momonì, in una speciale commistione tra materialità differenti in cui nuovi elementi scultorei si piegano per interpretare, indossandoli, i capi della collezione SS 2019 del brand.



BALDININI Il brand apre le sue boutique milanesi di Monte Napoleone, San Babila e Piazza Meda al design emozionale di Angelo De Michelis. I pezzi iconici delle collezioni dell'architetto di Saluzzo trovano la loro perfetta collocazione in un dialogo virtuoso con il dna di Baldinini, da sempre pioniere nel rivelare nuove declinazioni dei materiali per piegarli alle esigenze delle tendenze calzaturiere del momento, scoprendo forme e intrecci diversi per creare piccole opere d’arte con le quali vestire i piedi di donne e uomini di ogni latitudine. “La partnership con De Michelis è nata all’insegna di una creatività condivisa da entrambe le parti, fatta di passione e di manualità, all’interno di un made in Italy in continua evoluzione che rilegge l’heritage artigiano in chiave innovativa” ha dichiarato Gimmi Baldinini. “La trasformazione dei materiali in emozioni è la matrice comune di complementi d’arredo e di calzature uniche che valorizzano l’eccellenza italiana”.

CHORUSTYLE Il design 3.0 firmato Chorustyle debutta ufficialmente al Fuorisalone: lo Spazio Opificio 31 in via Tortona, punto nevralgico della Design Week, ospiterà il progetti di oggettistica, moda e arredo Made in Italy nato dalla mente dell'imprenditore Domenico Bosatelli. A cominciare da Oasis, la nuova linea di scrivanie e mobili home-office realizzata in collaborazione con Tino Sana, ma anche i preziosi oggetti di design dalla silhouette felina Nikko e Laki, il connubio perfetto di heritage manuale e tecnologia tout court.



BLUMARINE Calligaris, da oltre 95 anni azienda leader nel design, presenta uno speciale progetto nato in collaborazione con Blumarine, il brand di moda che condivide la sua stessa vocazione per la bellezza e la creatività. Calligaris e Blumarine si uniscono così in un mondo dove le suggestioni della designer fanno della moda una dimora perfetta per molti: la stampa rose Fall Winter 2019/20 decora la poltroncina Calligaris Coco che, declinata in tre tonalità differenti, diventa un vero pezzo unico di stile ed eleganza. Basta sedersi, mettersi comodi, e godersi lo spettacolo che solo le cose belle (e vere) sanno regalare.

LES COPAINS Les Copains presenta "Colori Proibiti", una mostra collettiva dedicata alla pittura astratta europea e alle sue innovazioni cromatiche, a cura di Chiara Guidi e in collaborazione con la Galleria Gentili di Firenze. Location scelta per il progetto lo spazio Atelier dedicato all'arte contemporanea, posto al primo piano del building della maison Les Copains in via Manzoni 21 a Milano.



DODO In occasione del suo 25° Anniversario e della Design Week, Dodo celebra uno dei suoi simboli più iconici, il nodo, con una collezione di gioielli di design e con l'installazione di Windy Chien nelle vetrine della boutique Dodo di Milano, in Corso Matteotti. L'artista cino-americana è nota per il particolare percorso creativo che ha intrapreso nel corso del 2016, che l'ha vista plasmare ogni giorno un nodo diverso, dando vita a una vera e propria performance, raccontata nel libro "The Year of Knots", in uscita quest'anno. Così come per Windy il "viaggio della linea, attraverso il nodo," è una metafora del viaggio della vita, così per Dodo evoca emozioni profonde e significati unici. L'installazione consiste in un maxi-pannello in canvass bianco, uno spettro ovale composto da centinaia di nodi in corda, in diverse misure e in colori degradanti, riuniti intorno al nodo rosso emblematico di Dodo, posto al centro.



ETRO HOME Un vero e proprio tributo all'Africa la poltrona Masai della collezione Etro Home Interiors 2019: a cominciare dalla sua forma e dal dettaglio degli anelli in metallo bronzato. Il rivestimento è disponibile nei diversi tessuti iconici della linea d'arredo.