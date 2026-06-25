I saldi estivi sono il momento perfetto per investire su questi modelli di borse, sia di tendenza che "timeless"

L’inizio dei saldi estivi, per il guardaroba di una donna, non è semplicemente un'esperienza di shopping, ma un vero e proprio momento di pianificazione strategica. Se l’abbigliamento può risentire delle stagioni e dei trend passeggeri, la borsa resta l'investimento più solido.

Proprio perché parliamo di pezzi chiave, il tempismo è tutto. Muoversi in anticipo non è un'opzione, ma una necessità tattica per battere la concorrenza. Ecco perché è fondamentale: scoprire quali sono gli evergreen e scovarli tra le borse estive in saldo 2026 prima che vadano sold out!

La moda primavera 2026 ha consacrato alcuni modelli che continueranno ad essere dei veri e propri must have anche nell'autunno inverno 2026. Accanto alle ultime novità, infatti, ci sono loro: le borse iconiche che non sentono il tempo.

Parliamo di veri e propri "gioielli" di pelletteria che ogni donna dovrebbe avere nel proprio armadio. Ed è proprio su questi accessori indispensabili che vanno concentrate tutte le forze durante lo shopping in saldo.

I modelli evergreen da acquistare con i saldi 2026

Borse dal design pulito e pellami di alta qualità. Modelli che continueranno a mantenere il loro valore (estetico e monetario) nel tempo. Una tote bag in pelle bianca da sfoggiare d'estate e non.

La shoulder simmetrica: rettangolare, a trapezio, o a mezzaluna. Tutte forme che non passano mai di moda.

Non è estate, poi, senza una borsa di rafia. Se un tempo, relegata esclusivamente alla spiaggia, oggi le borse in paglia da città sono diventate il nuovo pilastro del guardaroba urban.

E ancora le "canvas bag" o le mini crochet. La pochette rigida dorata per tutte le sere dell'anno...

Ecco le borse da acquistare approfittando dei saldi estivi

CHARLES & KETH

Credits: charleskeith.eu

ALVIERO MARTINI 1° CLASSE

Credits: alvieromartini.it

ANTEPRIMA

Credits: anteprima-eshop.com

COCCINELLE

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FURLA

Credits: furla.com

GANNI

Credits: ganni.com

GIANNI CHIARINI

Credits: giannichiarini.com

MANGO

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LE PANDORINE

Credits: lepandorine.com

PATOU

Credits: patou.com

TOSCA BLU

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RUE MADAM PARIS

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TWINSET MILANO

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ZARA

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