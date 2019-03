Il colore simbolo dell'amore non può che essere il migliore da sfoggiare. Eccolo sui capi e gli accessori della PE 2019, in versione "red cherry" molto estiva e golosa



Il red passion torna a fare palpitare i cuori di tutti con l’arrivo della bella stagione.

La sua tinta che sa di guance rosse per l’innamoramento (tipico della primavera) e di gusto alla ciliegia (in perfetto mood estivo) rende questa nuance perfetta da sfoggiare per tutta la PE 2019.

Dai sandali alla jumpsuit passando per la giacca teddy in stile collegiale, non c’è calzatura, abito, capospalla o accessorio che non si presti ad accogliere il rosso in tutto il suo splendore.



La versione brillante e accesa, propria della ciliegia appunto, è quella più di tendenza.

Fatela sbocciare su shorts, minigonne svasate, borse shopper e marsupi per dare quel tocco di colore sexy a un outfit tendente al nero o che vira sui toni neutri.

Ma anche il total look è stupendo, da vera femme fatale che calamiterà su di se gli sguardi di tutti!



Per rendere sensuale anche il proprio sguardo, il tocco à la Lolita degli occhiali da sole con montatura "red cherry" a forma di cuore sarà… la ciliegina sulla torta!

E rimanendo in tema ciliegie, una camicetta rossa con una stampa che omaggia il frutto numero uno dell’estate sarà molto più di una ciliegina sulla torta: cadrà perfetta come l’oliva nel Martini...



Ecco la nostra selezione di capi, accessori e scarpe che hanno come fil rouge proprio lui: il rosso.

Pronte a innamorarvene?







& OTHER STORIES Sandali in pelle con tacco.



Photo Credits: stories.com



MIU MIU Camicia in seta stampata con motivo ciliegie su fondo rosso.



Photo Credits: mytheresa.com

SAINT LAURENT Giacca teddy con inserti in pelle.

Photo Credits: mytheresa.com

AIGNER Felpa leggera color red cherry.



Photo Credits: Aigner



ALEXANDER MCQUEEN Cintura in pelle martellata.

Photo Credits: net-a-porter.com

IL BISONTE Pochette in pelle con chiusura a fermaglio.

Credits: ilbisonte.com





BENETTON Abitino con gonna midi a maniche corte e colletto.



Photo Credits: Benetton



CARMENS Stivaletti di pelle total red.

Photo Credits: Carmens

MICHAEL KORS Jumpsuit total red.



Photo Credits: net-a-porter.com

MOORER Trench con cappuccio.



Photo Credits: Moorer



N°21 Minigonna svasata.



Photo Credits: farfetch.com



OLTRE Blusa smanicata.



Photo Credits: Oltre



PATRIZIA PEPE Marsupio rosso ciliegia.



Photo Credits: Patrizia Pepe



ETNIA BARCELONA Occhiali da sole con montatura a farfalla.

Credits: etniabarcelona.com





TWINSET Borsa modello shopper.



Photo Credits: Twinset



VICARIO CINQUE Shorts con fondo rosso e righe bianche e blu in verticale.



Photo Credits: Vicario Cinque



CHIE MIHARA Sandali bassi con listini.

Credits: chiemihara.com





PRIMARK Jumpsuit in maglia

Credits: primark.com