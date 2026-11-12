Lungo, con la cintura in vita e il collo a cascata: Meghan Markle ha sfoggiato il perfetto cappotto a vestaglia nero (e noi vi sveliamo alcuni dei modelli più belli in circolazione da puntare ora).

Non appena ha rimesso piede nel Regno Unito ha lanciato il perfetto trend per l’autunno, e adesso, a distanza di neanche un mese, Meghan Markle è tornata a dettare tendenza, rilanciando un altro grande classico del guardaroba di stagione.

Se per la sua prima apparizione ufficiale, a fianco del principe Harry, la duchessa di Sussex aveva sfoggiato un cappotto bordeaux in cashmere, finito dritto dritto nella nostra wishlist, questa volta l’ex protagonista di “Suits” ha puntato su un altro grande evergreen intramontabile: il cappotto a vestaglia nero.

Per un nuovo impegno istituzionale, il primo dopo il chiacchieratissimo arresto del padre, Meghan ha indossato infatti quello che potremmo definire il capospalla perfetto, un cappotto nero con cintura in vita, caldo, avvolgente e incredibilmente chic, che anche noi vogliamo subito nell’armadio.

***Dimenticate il trench: Amal Clooney ha decretato che questo è il cappotto su cui puntare ora a occhi chiusi***

Arrivata al Parlamento Europeo di Bruxelles per l’inaugurazione del “Lost Screen Memorial”, un’installazione dedicata ai ragazzi che hanno perso la vita per danni causati dai social media, la duchessa ha sfoggiato un look total black semplice e austero.

E il pezzo forte del suo outfit, composto da pantaloni neri a palazzo e décolleté, era proprio il suo lungo cappotto a vestaglia dalla linea fluida e la vestibilità rilassata, firmato dal brand canadese Mackage.

Lei ne ha indossato uno con il collo a cascata, il dettaglio perfetto per aggiungere un tocco sofisticato al look, ma in circolazione si trovano anche tanti modelli alternativi, da puntare ora e sfoggiare per tutto l’inverno.

Lungo, corto, con revers, con cappuccio: se siete ancora alla ricerca del perfetto cappotto a vestaglia nero, ecco una mini selezione di modelli che non hanno proprio nulla da invidiare a quello sfoggiato da Meghan Markle.

Cappotto a vestaglia nero: 7 modelli chic come quello di Meghan Markle

MAX&CO. Longrun, cappotto in drop di pura lana

Credits: it.maxandco.com

DUNST Cappotto nero a vestaglia in lana e cashmere

Credits: farfetch.com

ZARA Cappotto in misto lana con cintura in vita

Credits: zara.com

& OTHER STORIES Cappotto in lana con cintura in vita

Credits: stories.com

LUISA SPAGNOLI Cappotto con revers a vestaglia

Credits: luisaspagnoli.com

TORY BURCH Cappotto corto con cintura

Credits: toryburch.com

MOTIVI Cappotto doppiopetto con cintura

Credits: motivi.com

Foto: GettyImage