In cerca del regalo di Natale ideale? Vi aiutiamo noi a scegliere il gift più cool di sempre spendendo meno di 50 euro

Quante di voi si stanno già attivando per fare i regali di Natale? E fate bene, soprattutto perché è tempo di Black Friday e, approfittando di sconti e promozioni, potreste trovare proprio in questi giorni il dono perfetto senza pesare troppo sul vostro portafoglio. E poi si sa che giocando con un po' d'anticipo si fanno scelte migliori e più ponderate.

Come ogni anno molti brand ci aiutano nell'ardua impresa di scovare il regalo perfetto spendendo poco proponendoci tante opzioni cute a prezzi contenuti. E sbirciando sui nostri shop online preferiti abbiamo scovato infatti alcuni capi e accessori che potrebbero fare al caso vostro. Le loro caratteristiche? Sono bellissimi, sono cool e costano tutti meno di 50 euro. Che ne dite di dare un'occhiata alla nostra selezione così da facilitarvi la ricerca?

Un set di pochette di Benetton, un cappello di OVS nel colore must dell'autunno 2023, un maglione caldo dal mood super natalizio di Primark o delle calze super funny di Jimmy Lion, e molto molto altro ancora.

La scelta è vasta, quindi non vi resta che sfogliare la nostra gallery qui sotto e aggiungere ciò che preferite nella vostra wish list per Natale (valgono anche gli auto-regali, eh!)

Natale 2023: i regali più cool ad un prezzo top Cappello di OVS (a 16,95 euro)



Credits: ovs.it

Maglia intima in pizzo di INTIMISSIMI (a 32,90 euro)



Credits: intimissimi.com

Set di pochette di BENETTON (a 20,95 euro)



Credits: it.benetton.com

Gonna a pieghe di STRADIVARIUS (a 19,99 euro)



Credits: stradivarius.com

Body con spalline imbottite e scollo a V di MANGO (a 39,99 euro)



Credits: mango.com

Pochette di LIU JO (a 32,50 euro)



Credits: sorelleramonda.com

Pantalone di CIDER (a 13,99 euro)



Credits: shopcider.com

Dolcevita di ZARA (a 25,95 euro)



Credits: zara.com

Borsa di BOND&MASON (a 26,00 euro)



Credits: bondandmason.com

Cappello di V°73 (a 45,00 euro)



Credits: v73.it

Pantofole di GIOIACOMBO (a 18,99 euro)



Credits: gioiacombo.it

Kimono di BABEYOND (a 32,99 euro)



Credits: amazon.it

Pigiama di ANNA FIELD (a 24,99 euro)



Credits: zalando.it

Foulard di MARELLA (a 29,90 euro)



Credits: marella.com

Orecchini di RUE DES MILLE (a 28,00 euro)



Credits: ruedesmille.com

Cerchietto di TOMMY HILFIGER (a 34,90 euro)



Credits: it.tommy.com

Set di calzini di JIMMY LION (a 34,95 euro)



Credits: it.jimmylion.com

Maglione di PRIMARK (a 16,00 euro)



Credits: primark.com

T-shirt di H&M (a 17,99 euro)



Credits: hm.com

Guanti di &OTHERSTORIES (a 39,00 euro)



Credits: &otherstories.com

A cura di Elisa Pietrosanti