Diamo il benvenuto al mese del Sagittario con il nostro appuntamento con l'oroscopo fashion: scoprite quali sono i capi e gli accessori perfetti per le nate nel segno





Inizia ufficialmente il periodo dedicato al segno del Sagittario, che ci accompagnerà dal 22-23 novembre fino al 21 di dicembre.

Come da tradizione, per ogni membro dello zodiaco che si rispetti, eccoci quindi a stilare la lista dei must-have perfetti per le nate nel segno.

Prende la forma di un centauro con le frecce, il suo elemento è il fuoco e il pianeta che lo guida è Giove: tutte caratteristiche che, unite, danno forma a personalità dai tratti energici, ricche di ottimismo e di entusiasmo verso le cose della vita.

Il Sagittario sa essere avventuroso, tanto da dover richiedere capi comodi sempre pronti al movimento (come un pratico piumino che si può indossare a tracolla), e ama i cambiamenti: per questo un anello dalle linee minimal, in argento, incontra l'originalità del legno in un intarsio unico e distintivo.

Si annoia in fretta, diciamolo, quindi non c'è da stupirsi se si divide tra un paio di sneakers e un improvviso stivale alto e grintoso, capace di ribaltare in un attimo il mood e l'immagine che comunica all'esterno.

Sincero e generoso, il segno del Sagittario racchiude tante altre qualità e caratteristiche, come la spinta verso l'indipendenza e l'anticonformismo, ben rappresentati a livello estetico da mix di stampe, colori vivaci o dettagli inaspettati. Scopriteli tutti, dando un'occhiata alla selezione che gli abbiamo dedicato.

Cappotto in misto lana, SKILLS MILANO.

Credits: Skillsmilano.com

Abito corto Valdimontone in cady, PUCCI.

Credits: Mytheresa.com

Stivale cuissard L42_Edge_Stivale in nappa sintetica stretch, VIC MATIÈ.

Credits: Vicmatie.com

Anello Isadora in argento sterling riciclato con inserti in legno duro di Mpingo, KINRADEN.

Credits: Kinraden.com

Giacca corta imbottita in tessuto 3 strati con membrana 10.000 mm / 10.000 g/m² e ovatta, completo di tracolla Wrap it up!, JEANNE BARET.

Credits: Jeannebaret.com



Cardigan patchwork in pura lana cammello, MAX&Co.

Credits: Maxandco.com

Pantaloni ampi a righe in modal, OYSHO.

Credits: Oysho.com

Sneakers Moo Vibe in pony vegan e microsuede, PURAAI.

Credits: Puraai.it

Borsa Le City piccola in pelle crinkled coloro mimosa, BALENCIAGA.

Credits: Net-a-Porter.com

Charm a forma di quadrifoglio in pelle, MC2 SAINT BARTH.

Credits: mc2saintbarth.com