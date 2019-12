Un grande classico dei regali di Natale è lui: il portafoglio. Ecco le varianti più belle in circolazione.

Tra i tanti pregi che rendono il portafoglio uno dei regali di Natale più azzeccati (e apprezzati da tutti!), spicca senza dubbio la sua utilità.

Si tratta infatti di un oggetto, oltre che bello, anche molto utile. Anzi, a dirla tutta, assolutamente indispensabile.

Se vi è mai capitato di dimenticarlo a casa, comprenderete la sensazione di smarrimento che si prova senza averlo con sè.

C'è chi lo preferisce piccolo e compatto, per contenere lo stretto necessario come carte di credito e documenti personali.

E c'è chi invece lo sceglie apposta oversize per utilizzarlo quasi come sostituto della borsa, in cui infilarci qualsiasi cosa, dai biglietti da visita all'abbonamento del treno fino alle pastiglie per il mal di testa. Insomma, in alcuni casi diventa un vero e proprio surrogato della vostra borsetta.

Appurato che farne a meno sarebbe praticamente impossibile, perchè non regalarlo o regalarselo per Natale?

Dal modello con logo di Gucci a quello geometrico di Guess, dalla variante con chiusura dorata di Coccinelle a quella stampa cocco di Carpisa.

E ancora, con fiocco bon ton di Miu Miu, matelassé di Chanel o con patch a cuore di Tory Burch.

Scoprite con noi i modelli più belli in circolazione e scegliete il vostro.

CARPISA

Credits: carpisa.it

MIU MIU

Credits: miumiu.com

COCCINELLE

Credits: coccinelle.com

CHANEL

Credits: chanel.com

BROOKS BROTHERS

Credits: brooksbrothers.com

CHLOÉ

Credits: net-a-porter.com

FURLA

Credits: furla.com

AND OTHER STORIES

Credits: stories.com

ANNA VIRGILI

Credits: annavirgili.com

BOTTEGA VENETA

Credits: net-a-porter.com

GUCCI

Credits: gucci.com

H&M

Credits: hm.com

ZARA

Credits: zara.com

TORY BURCH

Credits: toryburch.it

MANGO

Credits: shop.mango.com

LOUIS VUITTON

Credits: it.louisvuitton.com

DIOR

Credits: dior.com

GUESS

Credits: guess.eu