Chi dice che comfort e stile non vanno d’accordo? Le pool slides (le ciabattine da piscina) sono ormai un vero must. Ecco i modelli su cui puntare!

Quest’anno le ciabattine da mare oltre ad essere comode saranno anche fashion. Non ci credete? A bordo piscina o sulla spiaggia le pool slides saranno il vostro passpartout e vi accompagneranno per tutta l’estate.

Per essere al top, vi consigliamo di abbinarle sempre allo stile del costume e con tutti gli altri accessori da spiaggia. Tra le varie proposte spicca lo stile sporty-chic, unisex, glamour e minimal.

Kenzo punta sul pantone ultraviolet realizzando un sandalo di tendenza, ergonomico e pratico; Marc Jacobs preferisce l’eleganza classica dei fiori, ormai, protagonisti di stagione. Fendi le impreziosisce con piccole borchie colorate mentre il metallizzato (meglio se in argento) per Stella McCartney e Tory Burch diventa un vero e proprio must da indossare on the beach.

Ma la vera tendenza è il logo, da sfoggiare in ogni occasione! Siete pronte per un tuffo nello shopping? Ecco la nostra gallery!

DOLCE&GABBANA Sandalo da piscina blu con stampa maiolica.

Credits: farfetch.com

FENDI Sandalo flat con piccole borchie colorate.

Credits: mytheresa.com

GIVENCHY Sandalo con logo e fascia in tessuto blu.

Credits: matchesfashion.com

KENZO Pool slide ultraviolet con logo sul davanti.

Credits: spartoo.it

LIU JO Sandalo a stelle con piccola zeppa e fascia impreziosita da glitter

Credits: liujo.com

MARC JACOBS Sandalo bianco con fiori.

Credits: neimanmarcus.com

SOFIA WEBSTER Pool slide rosa con fascia a farfalla.

Credits: bergdorfgoodman.com

STELLA McCARTNEY Sandalo da piscina silver con decorazioni a stella.

Credits: brownfashion.com



TORY BURCH Sandalo flat bianco e silver con logo.

Credits: nordstrom.com



ZARA Sandalo blu con piccole perline bianche.

Credits: zara.com