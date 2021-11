Ebbene sì: il capo più caldo e comfy dell'inverno può essere anche estremamente cool! Non ci credete? Date un'occhiata a questi modelli…

Caldo, soffice, avvolgente. Con un animo sporty che lo rende perfetto per tutti i giorni, ma ormai ampiamente sdoganato anche su mise più eleganti. Eppure il piumino è da sempre un capo che divide e non poco. C'è chi d'inverno non indosserebbe altro proprio per via della sua duplice natura di capospalla trendy ma anche super comodo. E chi invece lo detesta, lo trova assolutamente poco stiloso e non vuole cedere al compromesso di sfoggiarlo nemmeno quando fuori ci sono 0 gradi.

Bene, se appartenete alla seconda categoria di pensiero, siamo qui apposta per farvi ricredere con una selezione ad hoc dei modelli più cool in circolazione quest'anno.

Dalle varianti corte e coloratissime in perfetto stile nineties, ai piumini di media lunghezza a tinta unita o declinati su stampe iconiche come il check, fino alle versioni lunghe pensate per le più freddolose. Con cappuccio o senza, con zip o con bottoni automatici, in nuance classiche o giocati su colori pop, ce n'è per tutti i gusti.

Chissà che non possiate cambiare idea e iniziare a sfruttare tutto il suo potenziale glamour (e stare finalmente davvero al calduccio!).

MIU MIU

Credits: miumiu.com

BLAUER USA

Credits: blauerusa.com

UNIQLO

Credits: uniqlo.com

OTTOD'AME

Credits: ottodame.it

PRADA

Credits: mytheresa.com

MONCLER

Credits: mytheresa.com

MAX&CO.

Credits: it.maxandco.com

LUISA SPAGNOLI

Credits: luisaspagnoli.it

STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com

MARELLA

Credits: it.marella.com

COS

Credits: cosstores.com

BOTTEGA VENETA

Credits: mytheresa.com

ZARA

Credits: zara.com

H&M

Credits: hm.com

LANACAPRINA

Credits: lanacaprina.it

& OTHER STORIES

Credits: stories.com

ISABEL MARANT, ÉTOILE

Credits: mytheresa.com

BALENCIAGA

Credits: mytheresa.com

PINKO

Credits: pinko.com

ARKET

Credits: arket.com

KOCCA

Credits: kocca.it

MANGO

Credits: shop.mango.com

TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

MARINA RINALDI

Credits: it.marinarinaldi.com

PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com