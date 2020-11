Per dare “un’impronta” decisamente più elegante al look un "trick" c'è e si chiama il pied de poule.

Chi ha tempo non aspetti tempo perché il pied de poule, la celebre stampa "a zampa di galletto" è tornata e nonostante l’origine umile del nome non è da considerarsi affatto démodé. Anzi!

Ce lo dimostrano le nuove collezioni di capi e accessori di stagione che propongono un vero e proprio tripudio di trame reiterate in un "mix and match" di tradizione e contemporaneità.

La versione bianco e nera è un evergreen intramontabile e va sempre per la maggiore ma esistono altre variazioni sul tema: sofisticate in nero/beige o più trendy e variegate (un po’ arty…) se in colori sgargianti o primari in perfetto Mondrian style.

Insomma, il pied de poule quest’anno è un vero e proprio tornado di macro e micro fantasie declinate su avvolgenti cappotti e giacche oversize, sneakers, baschi, berretti, mini dress, shopping bag, piccoli accessori e su sensualissimi completi di lingerie tra pizzi e merletti.

Pronte a scoprire il meglio di abbigliamento e accessori a tema pied de poule?

ALVIERO MARTINI 1A CLASSE Giacca a collo alto in fantasia pied de poule.

ROGER VIVIER Décolleté con tacco medio in pied de poule rosa e nero.

KOCCA Gonna con maxi balza in trama pied de poule bianco e nero.

SANDRO PARIS Mini borsa in pied de poule con fibbia dorata.

ROBERTO CAVALLI Abito plissé in tessuto jacquard.

BEATRICE B Giacca doppio petto in pied de poule.

MADAME BERWICH Gonna midi stampa pied de poule con bottoncini laterali.



PENNY BLACK Casco in pied de poule.

DIOR Sneakers d-smash in tessuto tecnico.

OLTRE Pantalone dritto in stampa pied de poule.

LUISA SPAGNOLI Cappotto doppio petto oversize con maxi trama pied de poule.

INTIMISSIMI Completo intimo in stampa pied de poule.

ESSENTIEL ANTWERP Camicia a collo alto in fantasia pied de poule colorata.

IMPERIAL FASHION Giacca corta in pied de poule.

O BAG Borsa nera con maxi bordo in pied de poule.

FEDERICA TOSI Maglia con scollo a V e maniche a sbuffo.

GUESS Borsa con tracolla rosa e stampa pied de poule.

MANILA GRACE Abito mini leggermente sfasato in pied de poule rosso e nero.

LIU JO Cpotto doppio petto con bottoni dorati.

