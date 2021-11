Tra gli essentials invernali non poteva mancare la trama pied de poule: classico o colorful? Questo è il dilemma! Ecco tutte le novità…

Anche per questo inverno l’upgrade dello stile è garantito grazie al pied de poule (o letteralmente zampa di gallina, in inglese hoodsthooth), la celebre trama che ancora oggi, supera i confini generazionali, spezza la monotonia dei toni freddi e scalda donando un allure squisitamente vintage.



Infatti, la classica versione black and white lascia lo “zampino” un po’ ovunque ma soprattutto sui capispalla di stagione: dalle avvolgenti cappe con cappuccio, alle giacche imbottite fino ai morbidi coat modello trench. Le piccole impronte indelebili appaiono persino sugli accessori: mini bag mocassini e stivali realizzati in tessuto stampato con inserti in pelle, diventano fondamentali di eleganza per un look Sixities borghese.

A dare un boost creativo al pied de poule, quasi sempre in combo col tweed, è il colore, che si trasforma in un vero e proprio tourbillon di tinte caleido dai toni pastello stile girlie fino a raggiungere una irresistibile fusione cromatica di carattere più pop e strong.

Patchwork di micro e macro pied de poule renderanno il vostro look ancora più accattivante, vi basterà mixare e sovrapporre capi e trame reiterate per ottenere un effetto optical davvero esclusivo.

Quali saranno però i capi in pied de poule destinati a finire dritti dritti nell’armadio? Tranquille, ve li sveliamo noi. Di seguito troverete la nostra wish list dei capi più in belli dell'autunno 2021.



GIUSEPPE DI MORABITO Mini in pied de poule turchese con cintura.

Credits: farfetch.com

KOCCA Cappotto in trama pied de poule bianco e nero.

Credits: kocca.it

FRACOMINA Maglia regular in jacquard fantasia pied de poule multicolor.

Credits: it.fraomina.com

FURLA Mini borsa a mano con pied de poule sui toni del nero.

Credits: furla.com

POLLINI Mocassini in micro pied de poule.

Credits: pollini.com

MANILA GRACE Abito smanicato a tubino in pied de poule rosso e nero.

Credits: manilagrace.com

TWINSET Pullover a collo alto con trame diverse in pied de poule.

Credits: twinset.com

ZARA Gonna midi a vita alta in pied de poule rosa.

Credits: zara.com

OLTRE Cappa con cappuccio in pied de poule.

Credits: oltre.com

MAX MARA Giacca in pied de poule in filo tinto bordeaux.

Credits: it.maxmara.com

RALPH LAUREN Stivali in pied de poule rifiniti in pelle.

Credits: ralphlauren.it

GUESS Giacca imbottita con cintura.

Credits: guess.eu

LUISA SPAGNOLI Camicia in pied de poule con fiocco.

Credits: luisaspagnoli.it

STELLA McCARTNEY Pantaloni cavarly in lana.

Credits: stellamccartney.com

GAUDì Borsa a mano in pelle e stampa in pied de poule.

Credits: gaudi-fashion.com