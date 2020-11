La pelliccia sintetica è il capospalla su cui puntare quest'inverno per stare al caldo senza rinunciare a un look molto cool: ecco le versioni più belle per andare sul sicuro!

Vorreste poter esclamare anche voi "freddo, non ti temo!" senza immaginarvi all'istante imbacuccate peggio dell'Omino Michelin? Tranquille, la soluzione più stilosa anti-freddo esiste e si chiama pelliccia sintetica (o ecologica, che dir si voglia)! Un capospalla che è entrato di diritto tra le scelte più etiche e animal friendly che possiamo fare, senza intaccare minimamente il lato glamour della faccenda. Che cosa desiderare di più?

Dalle versioni corte da giorno, magari con cappuccio e declinate su colori vivaci, a quelle più classiche lunghe o midi, perfette per dare un tocco raffinato anche agli outfit da sera.

Da portare indistintamente con abiti, gonne, tailleur ma anche con un semplicissimo paio di jeans per esaltare anche le mise più basic. Come capirete le scelte di look che ci consentono le nostra amate faux fur sono pressoché infinite.

Sbizzarritevi dunque nella ricerca di quella più adatta alle vostre esigenze e sfoggiatela senza moderazione per tutto l'inverno. Per aiutarvi, ecco pronta una carrellata dei pellicce sintetiche most wanted da cui farsi tentare per affrontare con charme le giornate più fredde dell'anno!

