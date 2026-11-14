Eleganti, femminili e dalla lunghezza decisamente MAXI: questi cappotti sono pronti a scaldarci e regalare un boost di stile ai nostri look invernali

Scenografico, teatrale, caldo e misterioso: il cappotto lungo, anzi, extra lungo, che tocca quasi a terra è il capo must have dell'autunno inverno 2026 2027.

Una sofisticata e avvolgente soluzione tra i capispalla di stagione. Easy to wear semplicemente perchè non importa cosa ci sia sotto, basta lui. Lo si può indossare sopra completi formali ma anche su tute e look casual...non fa differenza! Come un caldo abbraccio, protettivo e rassicurante, ci aiuterà ad affrontare il lungo inverno con stile.

Tra caldi tessuti e un'allure unica. Ecco che così i cappotti lunghi si rendono indispensabili, sotto tutti i punti di vista. Perché mai come in questo caso, non resta che infilarlo e uscire senza troppe preoccupazioni.

Qual è l'identikit dei cappotti lunghi in voga quest'inverno?

Cappotto extra long sagomato come i coat militari. Rigore e pulizia per il cappotto doppiopetto in lana compatta. Cozy, rilassato ma super sofisticato il cappotto vestaglia XXL. Qui i filati pregiati e naturali sono un plus.

Dal cappotto lungo cammello all'intramontabile cappotto nero con linee sartoriali che lo rendono senza tempo nonostante le lunghezze generose.

E poi focus sui dettagli: il cappotto maxi con colletto di ecopelliccia, un must di stagione. Così come il coat con colletto a scialle o a sciarpa. Colli alti per le più freddolose...

Quali sono i colori di tendenza dei cappotti lunghi di stagione?

Innanzitutto, facciamo largo ai cappotti bordeaux come quello indossato da Meghan Markle. La vera tendenza di stagione! Quelli verdi anche oliva più military style. I cappotti grigi e blue navy super chic. E il cappotto marrone un must. Il nero e il cammello restano il porto sicuro.

Anche loro extra long, extra caldi, extra eleganti. E poi non mancano tocchi di colori con red coats e cappotti alla caviglia in tonalità purple. Unica avvertenza; occhio all'altezza. É importante sfruttare i tacchi nello styling di questi capispalla passe-partout.

Facciamo spazio ai cappotti lunghi protagonisti dell'autunno inverno 2026 2027

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