Se nelle vostre chat di WhatsApp i messaggi vocali durano più di una canzone, non è solo comodità: gli psicologi dicono che quei monologhi audio raccontano molto della vostra personalità.

Dal 2013, quando su WhatsApp sono arrivati i messaggi vocali, il modo di parlare con chi amiamo è cambiato in modo radicale. Niente più romanzi scritti, basta tenere premuto il microfono e parlare. Secondo i dati resi noti dall'azienda, ogni giorno vengono inviati miliardi di note vocali nel mondo. Alcune durano pochi secondi, altre si avvicinano alla durata di una canzone intera. Dentro questi messaggi c'è la nostra voce, ma anche un pezzo di come ci relazioniamo agli altri.

Pensate a quella vostra amica che vi manda cinque vocali da 4:59 uno dietro l'altro per raccontare una sola serata. Non è solo pigrizia digitale. Gli psicologi, che da anni studiano la comunicazione online, spiegano che la scelta di mandare vocali infiniti, o al contrario di evitarli, è legata a tratti precisi di personalità. Dal bisogno di essere ascoltati alla paura di perdere il controllo della conversazione, ogni gesto in chat dice qualcosa in più di quello che vorremmo ammettere.





Perché siamo ossessionati dai messaggi vocali di WhatsApp

Parlare è, per la maggior parte delle persone, più naturale che scrivere. Il messaggio vocale permette di buttare fuori i pensieri senza preoccuparsi troppo della punteggiatura o di come apparirà il testo. Il tono, le pause, i sospiri raccontano emozioni che un messaggio scritto fatica a restituire. E quando la giornata è piena, tenere il telefono in mano e raccontare tutto mentre si cammina o si guida è infinitamente meno faticoso che digitare decine di righe.

Il vocale è anche un perfetto compromesso tra telefonata e chat. Ha la stessa intimità della voce, ma resta asincrono: chi parla lo fa quando riesce, chi ascolta quando ha tempo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sentirsi in relazione con gli altri è uno dei fattori che proteggono la salute mentale. Non sorprende allora che, per mantenere un senso di vicinanza, molte persone scelgano di farsi sentire con la propria voce, anche dietro uno schermo.





Cosa rivelano i vocali infiniti sulla vostra personalità

Estroversi, introversi e modo di pensare

Gli studi di psicologia della comunicazione mostrano che chi è più estroverso tende a preferire la voce alla tastiera. Elaborare i pensieri mentre si parla viene più facile di farlo nero su bianco. Al contrario, chi è più introverso o analitico spesso sceglie il testo, perché permette di correggere, rileggere, cancellare. Se voi vi sentite a vostro agio solo quando potete parlare a ruota libera in un vocale di cinque minuti, è probabile che il vostro cervello funzioni meglio in modalità orale che scritta.

Bisogno di essere ascoltati e vicinanza emotiva

Il vocale infinito somiglia a un piccolo diario parlato. Chi lo manda non sta semplicemente passando un'informazione, ma chiede ascolto, conferma, presenza. Dietro a quei minuti di flusso di coscienza c'è spesso il desiderio di sentirsi meno soli, di mantenere un legame stretto nonostante la distanza fisica. La ricerca psicologica sottolinea che, per molte persone, raccontarsi ad alta voce aiuta anche a chiarire i propri pensieri, quasi come se la narrazione a un'amica servisse prima di tutto a se stessi.

La voce come specchio dell'identità

Un dettaglio curioso: molte persone riascoltano i propri vocali prima di inviarli, o anche dopo. Non è solo narcisismo. Sentire la propria voce aiuta a controllare meglio il messaggio e, allo stesso tempo, permette di riascoltare l'emozione provata in quel momento. Gli psicologi parlano di identità vocale: il modo in cui ci sentiamo quando ci ascoltiamo influisce sulla sicurezza con cui ci mostriamo agli altri, anche in una semplice chat di WhatsApp.

Quando il vocale diventa un problema (e come rimettere in equilibrio la chat)

Un vocale lungo ogni tanto è innocuo. Gli specialisti ricordano che la durata, da sola, non basta per parlare di problema psicologico. La questione cambia quando i vostri messaggi sono sempre monologhi in cui l'altro ha pochissimo spazio di risposta. In questi casi il vocale infinito può diventare un modo, spesso inconsapevole, per occupare il tempo e l'attenzione altrui, come se la disponibilità dell'amica dovesse essere illimitata.

Qui entra in gioco la capacità di mettersi nei panni dell'altro. Se continuate a mandare vocali fiume anche dopo che vi hanno detto di non riuscire ad ascoltarli, il segnale è chiaro: la vostra esigenza di sfogo prevale sull'ascolto reciproco. Dall'altra parte, chi detesta i vocali e pretende solo messaggi scritti mostra spesso un forte bisogno di controllo, di poter gestire tempi e contenuti senza sorprese.

Un buon esercizio è chiedersi, prima di premere invio, se avreste voglia di ricevere lo stesso tipo di vocale in quel momento. Questa semplice domanda basta spesso per riportare equilibrio tra il vostro bisogno di parlare e quello degli altri di essere ascoltati.