Dieci, quindici minuti e una lista di 7 mini progetti: il decluttering della domenica può diventare il vostro alleato segreto per arrivare al lunedì con casa e testa più leggere.

Secondo un documento di Organizzare Italia, quasi metà delle coppie italiane, il 49 per cento, litiga per il disordine in casa. Non stupisce: superfici invase, borse buttate in ingresso, notifiche che esplodono sul telefono possono trasformare il lunedì mattina in una corsa a ostacoli.

Molte guide all’organizzazione domestica ricordano che bastano 10-15 minuti ogni domenica per spegnere questo caos ricorrente. È l’idea del decluttering domenicale, una sorta di Sunday reset all’italiana: pochi gesti mirati, sempre sugli stessi punti critici, per alleggerire la settimana prima ancora che inizi.

Cos’è il decluttering della domenica e perché funziona

Il decluttering settimanale non è il grande riordino di primavera che vi lascia senza forze. È l’opposto: micro interventi brevi, ripetuti ogni sette giorni, in quelle zone che si riempiono più in fretta.

Diversi esperti di organizzazione spiegano che la costanza batte la perfezione. Una routine fissa la domenica permette di intercettare il disordine quando è ancora gestibile. Invece di trovarvi, a fine mese, con cucina e soggiorno da affrontare come se fosse un trasloco.

C’è anche un tema di benessere. Una stylist intervistata da AD Italia ricorda che una casa più ordinata riduce lo stress e migliora l’umore di chi la abita. Quando il lunedì trovate il bancone libero, l’ingresso sgombro e la borsa già pronta, la sensazione è di avere la settimana in mano, non il contrario.

Le 4 regole lampo delle professional organizer

Prima dei 7 progetti, serve un metodo semplice, di quelli che potete seguire anche stanche la domenica sera.

1. Regola del timer

Le guide italiane al Sunday reset casa parlano spesso di “quarto d’ora magico”. Mettete il timer su 10-15 minuti per ogni area e, allo scadere, vi fermate. Niente eccezioni.

2. Le 4 pile

Le professional organizer usano quattro categorie: tieni, sposta, dona, butta. Svotate il piano, decidete per ogni oggetto e rimettete al suo posto solo ciò che serve davvero nei prossimi giorni.

3. Regola “one in, one out”

Come ricordano molti manuali di organizzazione, ogni cosa nuova che entra in casa ne fa uscire una simile. Una tazza nuova, una tazza vecchia da donare. Così il decluttering domenicale non viene annullato in tre giorni.

4. Niente maratone

Momentocasa lo sottolinea spesso: la routine della domenica non deve trasformarsi in una lista infinita di faccende. Se un’area richiede ore, non è materiale da domenica sera ma da giornata dedicata.

I 7 progetti di decluttering da fare ogni domenica

1. Sgomberare i piani di lavoro in cucina

È l’hotspot numero uno. In 10 minuti svuotate metà del piano, fate le quattro pile, poi riposizionate solo elettrodomestici e utensili che usate tutti i giorni. Il resto torna in pensili e cassetti.

2. Rimettere in ordine ingresso e svuotatasche

L’ingresso è il biglietto da visita di casa e il regno degli accumuli: posta, chiavi, scontrini, mascherine dimenticate. Radunate tutto sul tavolo, buttate cartacce, archiviate le lettere importanti, lasciate solo un piccolo svuotatasche con chiavi e badge.

3. Decluttering veloce del frigorifero

Prima di pensare al menu della settimana, aprite il frigo con occhio critico. Via scaduti e doppioni, raggruppate in una vaschetta gli alimenti “da consumare entro martedì” e annotate due o tre mancanze per la spesa.

4. Reset della zona giorno

Divano, tavolino, mensole basse: sono calamite naturali per tazze, riviste, giochi, caricabatterie. Per 15 minuti girate con un cesto in mano, raccogliete tutto e redistribuite nelle stanze giuste. Obiettivo: almeno una superficie grande completamente libera.

5. Angolo bambini e area giochi

Qui il trucco è coinvolgere i piccoli. Impostate il timer su 10 minuti, mettete una musica che piace a tutti e concentratevi su una sola micro-zona: solo puzzle, solo bambole, solo costruzioni. Via i giochi rotti, quelli “da grandi” che non usano più finiscono nella scatola delle donazioni.

6. Auto, borsa e zaino da lavoro

Il decluttering domenicale continua fuori casa. Svuotate l’auto da sacchetti vuoti, bottiglie, vestiti vaganti e riportate tutto dentro. Poi passate a borsa e zaino: eliminate scontrini, volantini, penne scariche, tenete solo ciò che serve per il lunedì, compreso uno snack decente.

7. Decluttering digitale: email e smartphone

Il decluttering digitale è il nuovo fronte caldo. Dedicate 10 minuti alla vostra inbox: svuotate spam e promozioni, disiscrivetevi da almeno tre newsletter inutili, archiviate le mail importanti. Gli ultimi minuti riservateli allo smartphone, cancellando foto doppie e app che non aprite da mesi.

Ripetuti ogni settimana, questi 7 micro-progetti impiegano circa un’ora in totale, quanto molti pianificano già per il loro Sunday reset. La differenza è che, lunedì mattina, non avrete solo la casa più in ordine: avrete anche la sensazione, preziosissima, di essere voi a guidare la settimana e non il contrario.