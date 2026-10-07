Dalle silhouette wide leg ai modelli sartoriali, passando per nuove tonalità di stagione: ecco come indossare i pantaloni più grintosi dell’autunno/ inverno



Ci sono stagioni in cui la pelle torna a prendersi la scena, e l'autunno/ inverno 2026 è proprio una di queste. Attenzione, però, i pantaloni in pelle o in similpelle non sono soltanto il simbolo di un’estetica grintosa: entrano nel nostro guardaroba quotidiano e si reinventano, anno dopo anno, su silhouette diverse e abbinamenti inaspettati.

Dimenticate quindi l’idea che siano riservati esclusivamente a look "rockettari". Un modello ampio può diventare sofisticato con un cappotto dalle linee pulite e una décolleté, mentre una versione più aderente è perfetta se accostata a un cardigan morbido o a un maglione oversize.

Per l’inverno 2026 si gioca soprattutto con le proporzioni. Ci sono i pantaloni wide leg, fluidi e contemporanei, quelli dal taglio sartoriale che ricordano un classico pantalone da completo e le silhouette più slim, perfette per tutte le fashion addicted che amano mettere in evidenza la figura.

Anche la palette si allontana dal solo nero. Accanto al grande classico trovano spazio sfumature di marrone, cioccolato, rosso e verde scuro, tonalità profonde che rendono la pelle ancora più interessante e facile da inserire nei look di stagione. E la differenza si vede anche nella finitura: dalla superficie lucida, più decisa, a quella opaca e morbida, dall’aspetto quasi scamosciato.

Insomma, i pantaloni in pelle e similpelle si confermano uno dei pezzi più interessanti da riscoprire quando le temperature scendono. Basta scegliere la silhouette giusta e lasciarsi guidare dagli abbinamenti.

Cosa state aspettando? Se siete alla ricerca del modello da aggiungere al guardaroba per la nuova stagione, abbiamo selezionato per voi i pantaloni in pelle e similpelle più interessanti da tenere d’occhio.

Pantaloni pelle e similpelle: i modelli da aggiungere in wishlist

ARKET - Pantaloni in pelle

Credits: arket.com

CLAUDIE PIERLOT - Pantaloni in pelle

Credits: claudiepierlot.com

ZARA - Pantaloni in similpelle

Credits: zara.com

MAX&CO - Pantaloni in pelle

Credits: maxandco.com

PENCE 1979 - Pantaloni in pelle

Credits: pence1979.com

THE FRANKIE SHOP - Pantaloni in similpelle

Credits: thefrankieshop.com

LIU JO - Pantaloni in similpelle

Credits: liujo.com

MAX MARA - Pantaloni in pelle

Credits: maxmara.com

COS - Pantaloni in pelle

Credits: cos.com

H&M - Pantaloni in similpelle

Credits: hm.com

MANGO - Pantaloni in similpelle

Credits: mango.com

TWINSET - Pantaloni in similpelle

Credits: twinset.com

SANDRO - Pantaloni in pelle

Credits: sandro-paris.com

GUESS - Pantaloni in similpelle

Credits: guess.eu