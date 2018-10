Indossare il bianco in autunno? Si può, partendo dai pantaloni. Ecco come abbinarli nel modo giusto



Il cambio di stagione avrà portato sicuramente qualche piccolo malumore in chi ha una passione per i pantaloni bianchi. Tipicamente estivi come sono, si tende sempre a riporli nell'armadio per rivederli poi a inverno finito. Ma se vi dicessimo che non occorre rinunciare al questo capo, se è il vostro preferito, perché si può facilmente indossare anche in autunno?

Passino le questioni "logistiche" come maltempo, pioggia e neve, i pantaloni bianchi possono trionfare anche nelle stagioni più fredde. Per spiegarvi come indossarli e per darvi qualche spunto utile, abbiamo consultato i migliori ecommerce che li propongono e li abbinano in modo sempre diverso.

Dallo skinny jeans alle silhouette ampie, dai cropped in maglia a quelli in seta: scoprite sì i pantaloni bianchi del momento, ma soprattutto in che modo potete abbinarli anche ora che l'estate è finita.





STILE ANNI 70

Corduroy, pantaloni ampi e camperos, giacca con revers a lancia e lupetto soffice. Stile Seventies, in chiave maschile, che si ammorbidisce in una versione total white.





HELMUT LANG Pantaloni in corduroy con gamba ampia e lineare.

Credits: Net-a-Porter.com







STILE MINIMAL SCANDINAVO

Puntate sulle linee: capi minimal, come un dolcevita classico, si abbinano a un pantalone a gamba ampia, bianco come lo stivaletto.

JIL SANDER NAVY Pantaloni a gamba ampia con piega centrale.

Credits: Farfetch.com







SPORTIVO



Mix and match di capi e di stili differenti: il pantalone bianco, in morbida felpa con dettagli tipicamente sportivi, si abbina alla camicia tartan.





ZARA Pantaloni ampi in maglia con vita regolabile con fiocco in tessuto. con tasche laterali con patta sulla gamba.



Credits: Zara.com







TEXANO

Una rivisitazione dello stile country: i pantaloni bianchi, skinny, si abbinano a un maglione spesso e ad accessori, come stivaletti e borsa, nei toni del cuoio e con dettagli metallici.





ISABEL MARANT Si chiamano "Overa" questi jeans skinny bianchi.



Credits: Mytheresa.com







CLASSICO E CHIC



Per puntare su un look raffinato, total white bianco dai pantaloni alla borsa. Sopra, un morbido poncho in cashmere.





LORO PIANA Pantaloni "Daryl" in cotone, silhouette skinny.



Credits: Mytheresa.com







PER LA SERA



Il look perfetto per la sera è facile da creare: pantalone bianco in seta, ampio e morbido, da abbinare a un blazer e a qualche accessorio ricercato, come una pochette o un foulard multicolore.





JUAN CARLOS OBANDO Pantalone in seta, silhouette ampia.



Credits: Barneys.com







HOMEWEAR

Knitwear dalla testa ai piedi per questo look che evoca il calore delle quattro mura di casa.





LAMBERTO LOSANI Pantaloni a vita alta in cashmere.



Credits: Farfetch.com