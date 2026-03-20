Non avete ancora ceduto al fascino dei pantaloni balloon? Ecco una selezione di modelli che vorrete subito mettere in wishlist.

Aderenti in vita, “gonfi” sulle gambe, stretti alla caviglia: li avete riconosciuti? Sono i pantaloni balloon, quei modelli dalla silhouette ampia e morbida la cui forma ricorda proprio quella di un palloncino.

Avvistati sulle passerelle di grandi nomi della moda come Etro, Altuzarra, Chloé e Giorgio Armani e già nel cuore di trend setter e celeb, i pantaloni balloon (o harem pants) continuano a fare strage di cuori.

È vero, bisogna riconoscerlo, non sono proprio il massimo per slanciare la figura. Ma in quanto a comodità non hanno proprio rivali, in più si prestano a diverse combinazioni e possono essere scelti per creare i look più disparati, il che di certo non guasta.

I modelli in cotone, declinati nei colori caldi della terra, ad esempio, potranno rivelarsi di grande aiuto nelle prossime settimane per dar vita a dei perfetti outfit in stile Safari o per completare mise dal gusto boho.

Senza contare che nelle collezioni SS26 ci sono anche varianti più femminili e raffinate, realizzate in tessuti come seta o pizzo, che possono trovare spazio anche nel guardaroba più elegante ed essere sfruttati persino nelle occasioni speciali.

Con t-shirt e ballerine di giorno, con body e sandali con il tacco di sera: ecco una mini selezione di pantaloni balloon perfetti dall’alba al tramonto.

GIORGIO ARMANI Pantaloni in 100% cupro dal fondo arrotondato

Credits: armani.com

ROTATE Pantaloni bianchi a righe

Credits: rotatebirgerchristensen.com

RESERVED Pantaloni ballon con cerniera e bottone

Credits: reserved.com

MANGO Pantaloni balloon a pois

Credits: shop.mango.com

ZIMMERMANN Pantaloni balloon in seta

Credits: zimmermann.com

BERSHKA Pantaloni neri in popeline

Credits: bershka.com

THE FRANKIE SHOP Pantaloni balloon in pizzo

Credits: modaoperandi.com

AMELIE Pantaloni bu navy

Credits: amelie.it

Foto in apertura: GettyImage