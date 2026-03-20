Tutte li amano, tutte li vogliono! I pantaloni balloon sono la grande rivelazione della primavera
Aderenti in vita, “gonfi” sulle gambe, stretti alla caviglia: li avete riconosciuti? Sono i pantaloni balloon, quei modelli dalla silhouette ampia e morbida la cui forma ricorda proprio quella di un palloncino.
Avvistati sulle passerelle di grandi nomi della moda come Etro, Altuzarra, Chloé e Giorgio Armani e già nel cuore di trend setter e celeb, i pantaloni balloon (o harem pants) continuano a fare strage di cuori.
È vero, bisogna riconoscerlo, non sono proprio il massimo per slanciare la figura. Ma in quanto a comodità non hanno proprio rivali, in più si prestano a diverse combinazioni e possono essere scelti per creare i look più disparati, il che di certo non guasta.
I modelli in cotone, declinati nei colori caldi della terra, ad esempio, potranno rivelarsi di grande aiuto nelle prossime settimane per dar vita a dei perfetti outfit in stile Safari o per completare mise dal gusto boho.
Senza contare che nelle collezioni SS26 ci sono anche varianti più femminili e raffinate, realizzate in tessuti come seta o pizzo, che possono trovare spazio anche nel guardaroba più elegante ed essere sfruttati persino nelle occasioni speciali.
Con t-shirt e ballerine di giorno, con body e sandali con il tacco di sera: ecco una mini selezione di pantaloni balloon perfetti dall’alba al tramonto.
GIORGIO ARMANI Pantaloni in 100% cupro dal fondo arrotondato
Credits: armani.com
ROTATE Pantaloni bianchi a righe
Credits: rotatebirgerchristensen.com
RESERVED Pantaloni ballon con cerniera e bottone
Credits: reserved.com
MANGO Pantaloni balloon a pois
Credits: shop.mango.com
ZIMMERMANN Pantaloni balloon in seta
Credits: zimmermann.com
BERSHKA Pantaloni neri in popeline
Credits: bershka.com
THE FRANKIE SHOP Pantaloni balloon in pizzo
Credits: modaoperandi.com
AMELIE Pantaloni bu navy
Credits: amelie.it
Foto in apertura: GettyImage
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