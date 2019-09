In pelle o in velluto, ampi o skinny, cropped o a palazzo, c'è solo l'imbarazzo della scelta...

Che voi cerchiate un paio di pantaloni perfetti per il back to work, un modello comodo per il tempo libero, o ancora un paio di culotte pants ricamati per la sera, poco importa.

Nella ricca varietà di proposte delle nuove collezioni dell'autunno inverno 2019, troverete certamente quello più adatto a soddisfare i vostri gusti.

Le tendenze più forti spaziano dal classico pantalone in pelle nera, rock al punto giusto, a quelli a palazzo che regalano un tocco sofisticato a ogni look. Dai panta pajama style in seta a quelli in velluto a coste, pratici e resistenti.

Resistono poi i pantaloni cropped, ossia quelli che sfiorano metà polpaccio o la caviglia. Una soluzione easy perfetta per tutti i giorni, da mixare anche con una semplicissima sneakers in tela per un risultato super.

E voi quale variante preferite?





Pantaloni in velluto a coste H&M

Credits: hm.com





Culotte pants PETER PILOTTO

Credits: net-a-porter.com





Pantaloni in pelle & OTHER STORIES

Credits: stories.com





Pantaloni a sigaretta J. CREW

Credits: jcrew.com





Panta ampi a fiori con spacchi laterali ZARA

Credits: zara.com







Pantaloni a palazzo in cashmere FALCONERI

Credits: it.falconeri.com





Pantaloni in lino a vita alta MANGO

Credits: shop.mango.com





Pantaloni skinny in tartan TWINSET MILANO

Credits: twinset.com





Pantaloni stampa snake NILI LOTAN

Credits: net-a-porter.com





Pantaloni flare a vita alta ALEXANDER MCQUEEN

Credits: net-a-porter.com





Pantaloni pajama in satin KOCCA

Credits: kocca.it