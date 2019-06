Siete in cerca di un’idea brillante che possa dare una tocco in più al guardaroba? Eccola! Paillettes all over… ed è subito "party time"!

Trend alert: è in arrivo una tempesta di lustrini e paillettes! Sono preziose, sfavillanti, seducenti e renderanno il vostro look unico. Sembra proprio che non esista estate senza paillettes!

Sulle passerelle come nello street style assistiamo a un tripudio di opulenza e massimalismo decorativo in cui tutto deve assolutamente brillare, dai maxi abiti ai top, fino alle mini bag che si trasformano nella quinta essenza di eleganza.

Trionfano le tinte metalliche di bronzo, oro e silver ma non mancano anche quelle versione Disco anni 80 più grintose e sexy come il fuxia, rosso lacca, blu elettrico e rainbow.

Il diktat per questa estate sarà: “Catturare ogni sguardo per non passare inosservate”. Siete in cerca di un look "splendido splendente"? Niente paura! Ecco la nostra top selection di capi e accessori con paillettes.









LANA CAPRINA Maglia in paillettes rosa con chiusura a fiocco sul retro.

Credits: lanacaprina.it

ASHISH Mini abito ricamato in paillettes rainbow.

Credits: farfetch.com

ATTICO Mini bag con frange e paillettes fuxia.

Credits: net-à-porter.com

BENETTON Sandali flat con macro paillettes dorate.

Credits: it.benetton.com

FIORELLA RUBINO Top smanicato con scollatura tonda.

Credits: fiorellarubino.com

IMPERIAL Pantaloni a palazzo in paillettes euro 99.00.

Credits: imperialfashion.com

KOCCA Abito a mezze maniche decorato in paillettes con trama a stelle.

Credits: kocca.it

MAX MARA Gonna modello pencil in paillettes nere.

Credits: it.maxmara.com

MOTIVI Abito con maniche volant e cintura in vita.

Credits: motivi.com

PATRIZIA PEPE Gonna a portafoglio in paillettes giallo sole.

Credits: patriziapepe.com

PENNY BLACK Top decorato con macro piallettes color antracite.

Credits: it.pennyblack.com

PHILOSOPHY BY LORENZO SERAFINI Shorts rosso lacca in micro paillettes.

Credits: mytheresa.com

PINKO Décolleté in tessuto fuxia decorato con paillettes ton sur ton.

Credits: pinko.com

PLEASE Top sagomato in paillettes euro 69.00.

Credits: pleasefashion.com

ZARA Tutina corta con scollo a V in paillettes silver.

Credits: zara.com