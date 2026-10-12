Campagne, capsule collection e progetti solidali: le iniziative dei marchi per sensibilizzare sulla prevenzione del tumore al seno



Ci sono temi che meritano attenzione ben oltre una ricorrenza sul calendario. La prevenzione è uno di questi: un gesto di consapevolezza che può fare la differenza e che passa anche dalla possibilità di ricevere informazioni corrette, accedere a controlli regolari e sentirsi accompagnate lungo il proprio percorso di cura. È proprio con questo spirito che ogni anno, nel mese di ottobre, torna l’Ottobre Rosa, la campagna internazionale dedicata alla sensibilizzazione sul tumore al seno, con l’obiettivo di promuovere la diagnosi precoce, sostenere la ricerca scientifica e ricordare quanto sia importante non trascurare la propria salute.

Il fiocco rosa, diventato negli anni il simbolo di questa battaglia, rappresenta molto più di un segno di riconoscimento: racchiude un impegno collettivo che coinvolge associazioni, fondazioni, strutture sanitarie, ricercatori e realtà del mondo imprenditoriale. Tra queste, anche i brand di moda hanno un ruolo sempre più attivo, grazie alla capacità di raggiungere un pubblico ampio e di trasformare la propria visibilità in un’occasione di sensibilizzazione. Un’opportunità per parlare di prevenzione attraverso linguaggi diversi, coinvolgere nuove comunità e contribuire concretamente a iniziative che sostengono le donne e la ricerca.

Dalle collaborazioni con associazioni impegnate nella lotta contro il tumore al seno alle capsule collection solidali, passando per campagne dedicate, donazioni e progetti di supporto alle pazienti, sono numerosi i modi in cui i marchi scelgono di partecipare all’Ottobre Rosa.

Perché se il rosa è il colore che identifica questa ricorrenza, ciò che conta davvero è l’impegno che rappresenta: sostenere chi affronta la malattia, finanziare la ricerca e contribuire a diffondere una cultura della prevenzione che non si esaurisca con la fine di ottobre.

Ecco alcune delle iniziative "rosa" portate avanti dai brand moda quest'anno.

Ottobre Rosa 2026 : le iniziative dei brand a sostegno della prevenzione LOLA CASADEMUNT - Si chiama FEARLESSLY la felpa solidale in edizione limitata con cui LOLA CASADEMUNT rinnova la collaborazione con Fundación Contigo contra el Cáncer de la Mujer, a sostegno della ricerca sul tumore al seno. Presentata in occasione della Giornata Mondiale contro il Tumore al Seno, l’iniziativa celebra le donne che affrontano la malattia con coraggio e determinazione, ma anche le persone che le accompagnano durante il percorso di cura. Il nome della felpa racchiude un messaggio di forza e speranza: continuare a guardare avanti senza lasciare che la paura definisca il proprio cammino. Il progetto trasforma così un capo d’abbigliamento in uno strumento di solidarietà, destinando il 100% dei proventi delle vendite alla Fondazione per contribuire al finanziamento della ricerca.



Credits: Courtesy of Press Office

MERCI MAMAN - Un gioiello personalizzato può diventare anche un simbolo di vicinanza e solidarietà. Per l’Ottobre Rosa 2026, Merci Maman presenta una collezione speciale dedicata alla ricerca sul tumore al seno, devolvendo i ricavi delle vendite della linea Pink October a sostegno della causa per tutto il mese. Protagonista è il nuovo Bracciale Personalizzato con Cuori Intrecciati, una creazione che rappresenta i legami più preziosi e la forza che si trova nelle persone che ci sono accanto nei momenti difficili. Come gli altri gioielli del brand, anche il bracciale può essere personalizzato con un nome, una data o una parola speciale, incisa a mano nei laboratori Merci Maman. Un dettaglio che rende ogni pezzo unico e trasforma la scelta di un regalo in un gesto dal significato più profondo, capace di contribuire al sostegno della ricerca.



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MOMONI' - Una capsule collection che trasforma un capo intimo in un gesto concreto di solidarietà: per l’Ottobre Rosa, Momonì presenta Molto più di una mutandina, un’edizione limitata di slip rosa realizzati in raffinato tulle e proposti nei due modelli iconici Arca e Amaca. Il progetto sostiene Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro: per tutto il mese di ottobre, il 100% del ricavato delle vendite, con un prezzo di 35 euro al pubblico, sarà devoluto alla ricerca oncologica. A rendere l’iniziativa anche un’occasione di informazione è il cartellino con QR code che rimanda al sito di AIRC, dove approfondire i temi della salute femminile e della prevenzione. La capsule sarà disponibile nelle boutique Momonì in Italia e sull’e-commerce del brand.



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PITTAROSSO - Domenica 18 ottobre Milano torna a tingersi di rosa con la PittaRosso Pink Parade, la camminata non competitiva organizzata da PittaRosso a sostegno di Fondazione Veronesi per sensibilizzare sulla prevenzione dei tumori femminili e finanziare la ricerca scientifica. Il programma si sviluppa nel weekend del 17 e 18 ottobre, con il Pink Village all’Arco della Pace, attività dedicate al benessere e al movimento, momenti di intrattenimento e una camminata di 5 chilometri attraverso Parco Sempione. Tra le iniziative solidali, PittaRosso propone anche la personalizzazione della maglia ufficiale con un contributo di 3 euro interamente devoluto alla Fondazione. Il ricavato della manifestazione, al netto dei costi di gestione, contribuirà inoltre a sostenere un progetto clinico dedicato al tumore al seno, con l’obiettivo di migliorare le prospettive terapeutiche per le pazienti. Accanto alla raccolta fondi, il programma coinvolge partner e professionisti sanitari con attività informative e opportunità di prevenzione.



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SÈZANE - Anche quest’anno Sézane rinnova il proprio impegno per la salute femminile con il Mercoledì Rosa, l’iniziativa solidale legata al programma DEMAIN. Per l’occasione, il 10% delle vendite della linea Sézane Denim e il 100% dei profitti della Creazione Rosa vengono destinati a organizzazioni impegnate nella ricerca medica sul tumore al seno. Dal 2018, il progetto ha permesso al brand di donare oltre 3,2 milioni di euro a sostegno della salute delle donne, collaborando con realtà come l’Institut Gustave Roussy, la Pink Ribbon Foundation nel Regno Unito e il Women’s Cancer Research Fund negli Stati Uniti. Quest’anno l’iniziativa coinvolge anche Bianca Balti, che ha incontrato due professioniste dell’Institut Gustave Roussy per affrontare temi spesso poco raccontati, dal rapporto con il proprio corpo durante la malattia al peso psicologico del percorso di cura, fino ai progressi della ricerca.



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THE MALL SIMON LUXURY OUTLETS - Per l’Ottobre Rosa, The Mall Firenze e The Mall Sanremo collaborano con le rispettive sedi locali della LILT per portare la prevenzione più vicino alle donne. Il 17 ottobre, a The Mall Firenze, sarà possibile prenotare gratuitamente un appuntamento con un’équipe medica, rivolto alle donne a partire dai 25 anni, per un momento di confronto e informazione sulla salute del seno. Il 24 ottobre, a The Mall Sanremo, sono invece previsti appuntamenti gratuiti con palpazione ed ecografia, sempre su prenotazione e per le donne dai 25 anni, oltre a un incontro aperto al pubblico dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce, con la partecipazione del vicepresidente della LILT Imperia-Sanremo, il dottor Claudio Battaglia. Due iniziative che scelgono di affiancare alla sensibilizzazione un’opportunità concreta di ascolto, informazione e accesso ai controlli.



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YALEA - In occasione dell’Ottobre Rosa, Yalea, house brand del Gruppo De Rigo, rinnova il proprio sostegno alla Know Your Lemons Foundation, organizzazione internazionale che promuove la consapevolezza sulla salute del seno e l’importanza della diagnosi precoce. Il brand sostiene le attività di educazione e sensibilizzazione della Fondazione attraverso una donazione e presenta due nuovi modelli eyewear ispirati alla ricorrenza: un occhiale da sole dalle linee morbide, con dettagli color cipria e lenti sfumate marroni, e una montatura da vista geometrica declinata nelle tonalità del rosa cipria e del marrone. Entrambi sono impreziositi dal Pink Ribbon sull’asta, simbolo della lotta contro il tumore al seno. Un’iniziativa che si inserisce nel percorso di Yalea a sostegno dell’empowerment femminile e che invita a guardare oltre l’estetica, ricordando il valore della prevenzione.



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