Dalla familiarità alla fiducia, scopriamo cosa ci spinge a scegliere i nostri ristoranti preferiti (e perché il servizio conta così tanto)

Tra nuovi locali che aprono continuamente, ristoranti consigliati dagli amici e indirizzi salvati sui social, le occasioni per provare qualcosa di diverso non mancano. Eppure, quando arriva il momento di prenotare una cena, spesso finiamo per scegliere un posto che conosciamo già. Magari quello dove siamo stati bene l'ultima volta, dove sappiamo cosa ordinare o dove siamo certi di trascorrere una bella serata.

È un'abitudine piuttosto comune, che ha a che fare con il piacere della familiarità, ma anche con qualcosa di meno evidente: il modo in cui ci sentiamo quando siamo in un determinato ambiente.

A suggerirlo è anche una recente indagine di TheFork, condotta nel secondo semestre del 2026 su oltre 5mila italiani, secondo cui il 76% degli intervistati è tornato almeno una volta in un ristorante proprio grazie alla qualità del servizio ricevuto. Un dato interessante, che dimostra quanto l'esperienza di una cena dipenda anche da ciò che accade fuori dalla cucina.

Perché, se è vero che scegliamo un ristorante per mangiare bene, spesso sono l'accoglienza, l'attenzione e la sensazione di essere a nostro agio a farci desiderare di tornare.

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Perché tendiamo a scegliere i ristoranti che conosciamo già

Dal punto di vista psicologico, la familiarità può avere un ruolo importante nelle nostre preferenze. Quando conosciamo già un luogo, sappiamo più o meno cosa aspettarci: il tipo di cucina, l'atmosfera, i prezzi e persino quanto tempo impiegheremo per cenare.

Questa prevedibilità può rendere la scelta più semplice, soprattutto dopo giornate particolarmente impegnative, quando non abbiamo voglia di rischiare una serata deludente.

In psicologia, il cosiddetto mere exposure effect, o effetto della semplice esposizione, descrive la tendenza a sviluppare una maggiore preferenza per qualcosa che ci è familiare. Non significa che sceglieremo sempre ciò che conosciamo, ma aiuta a comprendere perché alcuni luoghi possano trasmetterci una sensazione di maggiore tranquillità.

A questo si aggiunge il ruolo delle esperienze passate. Se associamo un ristorante a una cena piacevole, a una conversazione importante o a una serata trascorsa bene, è naturale che quel ricordo possa influenzare la nostra voglia di tornarci.

Ma c'è anche un altro elemento da considerare: la fiducia. Sapere che un locale rispetterà le nostre aspettative, che il personale sarà disponibile e che eventuali richieste verranno ascoltate contribuisce a ridurre l'incertezza legata alla scelta.

E proprio il servizio, secondo la ricerca TheFork, sembra avere un peso particolarmente importante.

Non è soltanto il cibo: quanto conta sentirsi accolti al ristorante

I risultati dell'indagine mostrano che per il 98% degli intervistati accoglienza e servizio sono elementi importanti dell'esperienza al ristorante. Non solo: l'85% dichiara di aver lasciato una recensione positiva principalmente grazie alla gentilezza o alla disponibilità del personale.

A spiegare il significato di questi dati è Agnese Cannistraci, psicologa clinica e psicoterapeuta specializzata in gruppoanalisi e Direttrice Clinica di Serenis.

“Il 98% degli italiani che premia l'accoglienza è un dato prezioso che ci racconta come la gentilezza risponda a un bisogno psicologico profondo: al ristorante non cerchiamo solo cibo, ma un ambiente emotivamente sicuro”, osserva l'esperta.

Secondo Cannistraci, l'attenzione ricevuta durante il servizio può contribuire a farci sentire più tranquilli e a nostro agio, permettendoci di vivere l'esperienza con maggiore serenità.

E quando si parla di buona accoglienza, non significa necessariamente essere trattati come clienti abituali. Anzi, uno degli aspetti più curiosi della ricerca è proprio questo: soltanto il 13% degli intervistati considera particolarmente importante essere riconosciuto o ricordato dal personale.

Molto più apprezzate sono la competenza e la preparazione di chi lavora in sala, indicate dal 54% dei rispondenti, seguite dall'accoglienza con un sorriso (52%) e dalla capacità di ascoltare e seguire il cliente durante il servizio (42%).

In altre parole, non abbiamo necessariamente bisogno che il cameriere ricordi il nostro nome o il tavolo preferito. Ci interessa soprattutto sentirci ascoltati, ricevere consigli appropriati e sapere che le nostre esigenze vengono prese sul serio.

È anche per questo che un ristorante può diventare uno dei nostri indirizzi del cuore senza essere necessariamente il più raffinato, il più costoso o quello con il menu più originale.

La qualità del cibo resta naturalmente fondamentale, ma una buona esperienza nasce dall'insieme di tanti elementi, alcuni dei quali hanno poco a che fare con ciò che arriva nel piatto.