Inauguriamo l'anno nuovo interrogando le stelle: scoprite qual è il must-have della nuova stagione per ogni segno dello zodiaco

Un nuovo anno è appena iniziato, e non possiamo augurarvi un buon 2023 senza il consueto appuntamento con le stelle e con lo shopping. Come a ogni gennaio che si rispetti eccoci qui con l'oroscopo fashion, quello che vi dice come andranno amore, lavoro, salute e non solo! A ogni segno dello zodiaco e al suo destino in questo 2023, corrisponde un must-have della primavera-estate, pronto a trasformarsi nel fidato amuleto o compagno di avventure in arrivo.



A interrogare gli astri per noi ci ha ovviamente pensato oroscopo.it mentre ad abbinarci la cosa di cui avrete bisogno, ci siamo noi. Fortuna in amore? Qualche cuore addosso non fa mai male. Bisogno di calma e relax? Ci sono pietre che possono aiutarvi ad ottenerla o set da notte in seta super chic che promettono sonni decisamente tranquilli. E ancora sandali battezzati "Lucky", per quel segno che farà il pieno di fortuna o capi convertibili per chi vivrà 12 mesi all'insegna della trasformazione.

Scoprite i 12 must-have dedicati ai segni dello zodiaco, trovate il vostro e iniziate a vivere con stile il vostro 2023.







ARIETE: il pieno di fortuna

Il 2023 partirà con il botto: Saturno, Giove e Marte a favore vi regaleranno un’energia dirompente, fatta di entusiasmo e di passione. Per cui potrete occuparvi dei vostri progetti contando su fortuna e audacia.

Sarà il vostro anno, per questo il vostro must-have non può che farvi svettare sopra a tutto e a tutti, avendo anche un nome che è una garanzia: questi sabot vertiginosi si chiamano infatti "Lucky". Fortunati, come voi.

Sopra: sandali Lucky in velluto con tacco a spillo alto 11,5 cm. SAINT LAURENT, via Mytheresa.com.



TORO: ogni cosa a suo tempo

Il 2023 nasce sotto il segno della riflessione. Non tutto ciò che vi ha dato da pensare in precedenza è stato risolto. Tuttavia, dovrete solo pazientare.

Per coltivare la pazienza e imparare a prendervi il vostro tempo per riflettere, il must-have non può che essere un orologio. In questo caso prezioso ma piacevole da guardare, vivace. Con una brillante cassa dorata, un cinturino coloratissimo e un quadrante rosa come il futuro che vi attende... dopo aver pazientato un po'!

Sopra: orologio 24 mm con cassa in oro giallo e cinturino in pelle multicolor. LA CALIFORNIENNE, via Net-a-Porter.com.





GEMELLI: share the love

Il 2023 inizia alla grande! Potreste concretizzare un sogno, vivere un grande amore, attraversare una fase serena in famiglia, cosa che, di questi ultimi tempi, non è affatto scontata.

L'amore vi circonda, in coppia come in famiglia, e il must-have adatto non può che essere un elemento che a sua volta "circonda": una cintura. Questa ovviamente con una splendida fibbia a forma di cuore, per comunicare a tutti quelli che incontrerete quanto siete in love.

Sopra: cintura in pelle verniciata rosa con fibbia a forma di cuore. BLUMARINE, via Luisaviaroma.com





CANCRO: coltivate la calma

Forse vi sentirete di cattivo umore, forse state discutendo in famiglia o con il partner, o forse state cercando di far quadrare i conti a causa del carovita galoppante. Calma e sangue freddo: questo anno potrebbe regalarvi molte soddisfazioni!

L'anno inizia con un velo di nebbia destinato poi, credetevi, a sollevarsi per svelare un bel sole brillante. Dovete solo ("solo") mantenere la calma e a farlo vi aiuterà il vostro must-have: un bracciale in avventurina, un quarzo dalle proprietà curative in grado di dissolvere le emozioni negative.

Sopra: bracciale con cristalli di avventurina e lettering. TBALANCE CRYSTALS, via Tbalancecrystals.co.uk





LEONE: luci e ombre all'orizzonte

Vivrete un anno colmo di luci e di ombre, sfumato, ricco di chiaroscuri. Tra allegria e preoccupazione, tra risate e qualche lacrima, però, sembra che non vi annoierete di certo.

Per proteggervi dal sole o celare uno sguardo triste, il vostro must-have di stagione è un paio di occhiali da sole. Non ve ne separerete mai per i suddetti motivi, ma anche perchè guardateli: non sono forse i più stilosi del momento?

Sopra: occhiali da sole neri con logo dorato laterale. MIU MIU, via Miumiu.com





VERGINE: scegliete la serenità

Un po’ di stanchezza e di irritabilità potrebbe accompagnare il principio dell’anno. Fermatevi e riflettete serenamente, specie se l’insoddisfazione o le preoccupazioni stanno erodendo il vostro benessere. Potete trovare ottime soluzioni o comunque ridimensionare questo stato d’animo.

Avere fiducia in se stessi mantenendo al massimo la positività: questo è il vostro compito per il 2023 e il must-have che può aiutarvi a farlo è solamente uno, questo porta Airpods in crochet che si chiama "Stay positive". Non vi mette il buonumore?

Sopra: "Stay positive", porta Airpods in crochet. ALANUI, via Farfetch.com





BILANCIA: grandi successi da celebrare

Tre mesi davvero incredibili, ricchi di successi, di iniziative a buon fine e, nonostante Giove sia dissonante fino a maggio, anche di occasioni lavorative niente male, specie se riguarderanno conferme e stabilità.

Se avete avuto le conferme che aspettavate e ve la sentite di spendere di più e a cuor leggero, fatevi quel regalo che sognavate da tempo. Questo must-have ne è all'altezza eccome, è una delle it-bag degli ultimi tempi ed è un vero pezzo sul quale investire.

Sopra: borsa Jackie 1961, GUCCI via Gucci.com





SCORPIONE: l'arte della trasformazione

Sembra che per il vostro segno non esista la possibilità di scrivere la parola fine a queste ondate di novità, di trasformazione, di situazioni inaspettate.

Tutto può cambiare, evolversi, trasformarsi. Anche quello che indossate. Ci avevate mai pensato, scorpioni? Il vostro must-have ne è l'esempio perfetto: un blazer che in una mossa cambia volto e diventa un gilet.

Sopra: blazer convertibile che diventa gilet senza maniche. LVIR, via Net-a-Porter.com





SAGITTARIO: quanta dolcezza!

Una bella mano di aiuto ve la regalerà Venere, dolcissima e appassionata in Leone tra giugno e ottobre. Questi mesi potrebbero regalarvi buone occasioni se siete single o premiare gli sforzi delle coppie in cerca di maggiore complicità.

Vi vediamo scintillare con questo must-have addosso, tutto cuori e bagliori metallici. Un top gioiello potremmo dire, che esalterà ancor di più il vostro spirito frizzantino e innamorato.

Sopra: top in paillettes metalliche a forma di cuore. PACO RABANNE, via Modaoperandi.com





CAPRICORNO: idee, sogni, desideri...

Quante idee vi passeranno per la testa! Iniziate l’anno, così, tra riflessioni e pianificazione di obiettivi, con il desiderio di crescere professionalmente ed economicamente.

C'è di tutto nel vostro 2023, proprio come nel vostro must-have: questi pantaloni cargo con zip, bottoni, tasche, colori. Chi più ne ha più ne metta.

Sopra: pantaloni cargo color block. CHRISTOPHER JOHN ROGERS, via Brownsfashion.com





ACQUARIO: in carriera

Partite davvero bene, grazie al doppio aiuto di Marte in Gemelli fino a marzo e di Giove in Ariete fino a metà maggio. Questi transiti potrebbero aiutarvi a concretizzare un’aspirazione materiale, a trovare un buon impiego ad esempio, a risolvere un problema familiare, oppure immobiliare.

Cosa c'è di più "office style" di una borsa grande, da portare a spalla, in cui riporre di tutto dal portatile al necessaire? Ce n'è una così, che unisce utile e stile in modo impeccabile. E che sarà il vostro must-have.

Sopra: shopper in pelle con borchie Rockstud. VALENTINO GARAVANI, via Mytheresa.com





PESCI: dormite sonni tranquilli

Per cogliere la fortuna promessa da questo cielo eccitante e dinamico, dovrete però mettere da parte le paure, il timore del futuro e cercare di vivere nel presente. L’ansia è questo: una paura eccessiva del futuro!

Non fatevi prendere dall'angoscia più del dovuto, vivete il presente e rilassatevi. Con il vostro must-have, un kit per la notte completo di ogni elemento (e super chic), dormirete davvero dei sonni tranquilli.

#andràtuttobene, ma per davvero.

Sopra: kit per la notte in twill stampato. PUCCI, via Brownsfashion.com