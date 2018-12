Giusto "in tempo" per Natale, ecco qualche orologio speciale da mettere sotto l'albero

Il countdown per Natale 2018 è ufficialmente iniziato. E quale modo migliore per scandire le ore liete del periodo festivo che regalare un orologio a una persona che amiamo?

Alla mamma, ad esempio, che non rinuncia mai a quel tocco classy che solo certi modelli sanno regalare.

O alla migliore amica perennemente in ritardo per lanciarle un sottile (ma sicuramente super gradito!) messaggio subliminale.

Ma anche, perchè no, da autoregalarsi (o farsi regalare, eh) per aggiungere un accessorio speciale e glamour al look di tutti i giorni.

Per indirizzarvi al meglio, abbiamo sbirciato tra le proposte più interessanti in circolazione.

Scoprite le versioni più belle da cui lasciarsi tentare!









Gli orologi da regalare (e da regalarsi) a Natale TRUSSARDI

Credits: trussardi.com

BAUME & MERCIER

Credits: baume-et-mercier.com

DIOR

Credits: dior.com



NOVE25 X BABY-G

Courtesy of Press Office

SWAROVSKI

Credits: swarovski.com

O BAG O CLICK

Credits: obag.it



BULOVA

Credits: bulova.com

BULGARI

Credits: bulgari.com



LOUIS VUITTON

Credits: it.louisvuitton.com



MORELLATO

Credits: morellato.com

BROSWAY

Credits: brosway.com

SWATCH

Credits: swatch.com



CARTIER

Credits: cartier.it

ROLEX

Credits: rolex.com

GUCCI

Credits: gucci.com



EMPORIO ARMANI

Credits: armani.com

FENDI

Credits: fendi.com

ROSEFIELD WATCHES

Credits: rosefieldwatches.com



D1 MILANO

Credits: d1milano.com

BOCCADAMO

Credits: boccadamo.com



GUESS

Credits: guess.eu



LONGINES

Credits: longines.it

PARFOIS

Credits: parfois.com

PATEK PHILIPPE

Credits: patek.com



