Un cast stellare tutto al femminile per un guardaroba da sogno. Scoprite i look più belli di Ocean’s 8 e le nostre proposte moda ispirate al film

Ocean’s 8 è pronto ad approdare nelle sale italiane giusto in tempo per regalarci una bella dose di glamour e adrenalina sotto il solleone.

E anche se non ci sono George Clooney e i suoi (degni) compari, possiamo garantirvi che l’effetto WOW sarà assicurato.

Non solo per la bravura delle co-protagoniste dirette da Gary Ross, per la location super fashion del Met Gala e per i cammei di celebrities del calibro di Kim Kardashian e Kendall Jenner, ma anche per gli outfit da sogno ideati da Sarah Edwards.

Per Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna, Helena Bonham Carter, Mindy Kaling, Sarah Paulson e Awkwafina la costume designer ha creato uno stile ad hoc, enfatizzandone i ruoli e le caratteristiche peculiari.

«Ho pensato fosse importante rendere immediatamente riconoscibili i vari personaggi, vista la rapidità con cui si svolge la rapina» ha dichiarato in un’intervista alla stampa americana.



Per la Bullock, alias Debbie Ocean, la scelta è ricaduta su capi dalle linee minimaliste che portano la firma di Stella McCartney, Alaïa e Prada e che, in un certo senso, seguono lo stile elegante e raffinato del fratello Danny.

Ben diverso è l’approccio scelto per la sua migliore amica Lou (Cate Blanchett), una tipa molto rock’n’roll. Per lei, completi in velluto Burberry dal taglio maschile, cravatte Saint Laurent e pellicce vintage.



Anne Hathaway interpreta la classica stella del cinema, un’attrice stile Elizabeth Taylor. «Volevamo che avesse una silhouette da star, riconoscibile ed elegante» ha spiegato la Edwards. I suoi abiti sono firmati Cinq à Sept, mentre i suoi gioielli, tra cui lo sfavillante collier di diamanti oggetto della rapina, sono di Cartier.

Uno stile in netta contrapposizione con quello di Rihanna che interpreta una hacker rastafariana perfettamente a suo agio con jeans baggy, stivali e giacca militare, ma pure in abiti da sera, come quello indossato nella scena del Met Ball.

Per Helena Bonham Carter, nei panni di una stilista che ha ormai fatto il suo tempo, un mix tra Vivienne Westwood, elementi vittoriani e dettagli d’impronta giapponese.

Infine ci sono la designer di gioielli Amita (Mindy Kaling) con i suoi look formali, la skater punk Constance (Awkwafina) e la mamma borghese Tammy (Sarah Paulson) che si infiltra da Vogue come collaboratrice: «Abbiamo guardato un sacco di donne reali che hanno lavorato nel mondo della moda per realizzare il suo guardaroba».



Ma è la scena clou del Met Gala ad aver richiesto un super lavoro. Oltre a coinvolgere più di 50 styling assistant, il team di Sarah Edwards ha chiamato a raccolta designer e stilisti - tra cui Dolce&Gabbana, Alberta Ferretti, Valentino, Givenchy e Prada - per realizzare a tempo di record dei veri abiti da red carpet per le protagoniste e per le 300 comparse di scena.

Ne sarà valsa la pena? In attesa di scoprirlo al cinema, abbiamo selezionato per voi i capi e accessori più cool ispirati alla pellicola.



Ocean’s 8: i capi e gli accessori ispirati alla pellicola ALAÏA Abito stretch con decorazione laserata.

Credits: net-a-porter.com

CA&LOU Collana in ottone con finitura palladio e cristalli Swarovski.

Credits: caandlou.com

PRADA Trench in popeline tecnico.

Credits: mytheresa.com



JIMMY CHOO Sandali con tacco alto in pelle metallizzata.

Credits: net-a-porter.com

GUCCI Camicia stampata con colletto a punta.

Credits: mytheresa.com

HERMÈS Bracciale in pelle con borchie e anello in metallo placcato palladio.

Credits: hermes.com



PRADA Pantaloni dal taglio maschile.

Credits: mytheresa.com

GIULIA BARELA Anello in bronzo placcato oro realizzato artigianalmente.

Credits: myzarstore.com

BALENCIAGA Ankle boot in pelle.

Credits: net-a-porter.com



VIVIENNE WESTWOOD ANGLOMANIA Blusa drappeggiata in cotone.

Credits: matchesfashion.com

TOPSHOP Jeans dalla vestibilità ampia con effetto delavè.

Credits: topshop.com



LIU JO Occhiali da sole con montatura in metallo, glitter e lenti con sfumature dégradé.

Credits: liujo.com



MISSONI Poncho multicolor in maglia lurex.

Credits: nordstrom.com

Ph. credits: Courtesy of Warner Bros. Pictures, Barry Wetcher