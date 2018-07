Ocean's 8, il seguito tutto al femminile di Ocean's Eleven, arriva al cinema il 26 Luglio e vi farà divertire da matti: ecco perché, la trama e cosa c'è da saperne

Uomini, lasciate ogni speranza di capire la figaggine estrema di vedere un gruppo di donne bellissime rubare gioielli incredibili sul red carpet più pazzesco che ci sia al mondo.

Ocean's 8 non è un film per donne, ma alle donne piacerà da impazzire.

La storia, che prende il testimone da Ocean's Eleven e Ocean's Twelve, tiene il ritmo per tutta la durata della proiezione (wohh, solo 1 ora e 50: quindi non c'è sempre bisogno di metterci tre ore per raccontare qualcosa) e mette insieme tre delle nostre cose preferite: adrenalina, humor e vestiti stupendi.

Se poi ci aggiungete un cast da far sgranare gli occhi a ogni nuovo ingresso...

Ecco perché vi piacerà e cosa saperne.

La trama di Ocean's 8



Ocean's 8 è il seguito non seguito di Ocean's Eleven e Ocean's Twelve, nel senso che i rimandi sono frequenti ma non indispensabili per il fine della storia.

Come a dire: se non li avete visti o non ve li ricordate, non è un problema. (Ma recuperateli a prescindere, perché sono dei bei film)

La storia parte da quando Debbie Ocean (Sandra Bullock), sorella di Danny (George Clooney, che non compare mai nel film), esce dal carcere dopo cinque anni, otto mesi e dodici giorni di reclusione.

Cinque anni, otto mesi e dodici giorni che ha passato a programmare nei minimi dettagli un colpo perfetto e milionario: rubare una collana di diamanti da 150 milioni di dollari durante l'evento più glamour del mondo, secondo solo al red carpet degli Oscar, il Met Gala.

Perché un cast tutto al femminile

Per riuscirci, le serve l'aiuto di una squadra di professioniste del crimine - hacker, borseggiatrici, truffatrici, ricettatrici - tutte rigorosamente donne per due motivi principali, quello ufficiale («Gli uomini si notano, le donne passano inosservate») e quello sottinteso (è finita in carcere perché è stata tradita dall'uomo che amava, che l'ha venduta alla giustizia per salvarsi dalla prigione).

Vogliamo leggerci un messaggio di parità? Può essere.

Quello che conta è che vedere Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina e Helena Bonham Carter tutte insieme ti fa venire voglia di far parte del gruppo.

Vi piacerà perché

Non è solo per l'azione, né per il furto in sé.

Il film funziona perché fonde insieme Il diavolo veste Prada, che ci porta nella redazione di Vogue America e nel dietro le quinte del Met Gala, Thelma e Louise, con la solidarietà tra donne nel bene e nel male, e Ocean's Eleven, che non solo ci fa vivere la programmazione di una grande rapina, ma riesce anche a stupirci con dei colpi di scena e un piano parallelo che le protagoniste hanno tessuto anche alle spalle dello spettatore per tutta la durata del film.

Ah, e poi perché fa ridere.