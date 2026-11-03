CHLOÉ Chloé presenta la sua nuova campagna festive, firmata dalla direttrice creativa Chemena Kamali e interpretata da Claudia Schiffer, Friend of the House. Fotografata da David Sims, la supermodella è protagonista di un racconto dall'atmosfera cinematografica e notturna, tra luci soffuse, sensualità e un fascino irresistibilmente misterioso. La sua presenza spontanea e il suo carattere inconfondibile restituiscono una nuova interpretazione dello spirito della Maison. Le iconiche firme Chloé si vestono di nuove sfumature attraverso texture preziose, silhouette sensuali e dettagli luminosi, dando vita a un'eleganza opulenta ma sempre spontanea. Una celebrazione della femminilità Chloé, che per le festività 2026 si svela nella sua dimensione più intima, glamour e seducente. La collezione sarà disponibile nelle boutique Chloé e su Chloe.com da inizio novembre.



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ANTEPRIMA - Per le festività di quest’anno, ANTEPRIMA presenta “Moments Wrapped in Light”, la nuova campagna in uscita il 2 novembre, con protagonista Cocomi, musicista e modella giapponese. Attraverso una serie di immagini avvolte dalla luce, la campagna racconta il calore e la magia delle feste, tra momenti di condivisione, piccoli piaceri quotidiani e ricordi da custodire. Cocomi interpreta questa atmosfera con la sua eleganza naturale e il suo fascino spontaneo, dando vita a un racconto contemporaneo e personale delle festività. Al centro della campagna c’è l’iconica WIREBAG di ANTEPRIMA, protagonista di una selezione di modelli che ne esprimono la caratteristica luminosità e l’inconfondibile lavorazione artigianale. Dalle silhouette della Core Collection alle proposte stagionali più scintillanti, fino alle creazioni della 999 Collection, ogni WIREBAG interpreta con naturalezza lo spirito delle festività, accompagnando i momenti speciali con la sua distintiva eleganza. A completare la proposta dedicata alla stagione sono i BAMBOLA HOLIDAY Charms e i mini wire charms, ispirati agli elementi più giocosi e iconici del Natale. Babbo Natale e il pupazzo di neve si affiancano a originali combinazioni: un albero di Natale con una confezione regalo, un omino di pan di zenzero con una ghirlanda e una calza con un bastoncino di zucchero.



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UGG UGG® celebra le festività con “Gift the Feeling”, la nuova campagna natalizia che mette al centro il piacere di donare e le emozioni che accompagnano ogni sorpresa. Protagonisti sono alcuni dei talenti più interessanti della scena culturale contemporanea: Megan Skiendiel delle KATSEYE, l'artista Lunay, il rapper Yeat e JT. In un vivace party natalizio, tra pacchi dalle forme inaspettate, regali camuffati e reazioni spontanee, ognuno scopre una sorpresa firmata UGG®, dando vita a momenti di stupore, entusiasmo e divertimento. A fare da filo conduttore è il trend virale delle confezioni regalo insolite, reinterpretato dal brand con ironia e creatività. Tra i modelli protagonisti della campagna figurano le iconiche Classic Mini, le Tasman e le Classic Ultra Tall, insieme alle nuove proposte della stagione. Un racconto che va oltre il semplice scambio di doni per celebrare la gioia della condivisione, la spontaneità e il valore delle piccole emozioni che rendono speciale il periodo delle feste.



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YOOX Per le festività 2026, YOOX racconta il lato più autentico, ironico e imprevedibile del periodo natalizio con la campagna “Too Well-Dressed for Holiday Stress”. Protagonisti sono cinque personaggi alle prese con i piccoli e grandi drammi delle feste: dall'inarrestabile maratoneta degli appuntamenti mondani all'host alle prese con una cena disastrosa, passando per chi cerca il regalo perfetto senza sforare il budget, chi affronta il temuto viaggio verso casa e chi deve sopravvivere alle domande indiscrete durante il pranzo in famiglia. Cinque situazioni nelle quali è facile riconoscersi, raccontate con ironia e accompagnate, naturalmente, dal look giusto per ogni occasione. Lontana dall'immaginario patinato di un Natale senza imprevisti, la campagna celebra la spontaneità e le imperfezioni delle feste, ricordandoci che, anche quando tutto sembra andare storto, sentirsi impeccabili può fare la differenza.



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DAMIANI Il brand annuncia il lancio di Winter Whites. Realizzata sotto la direzione artistica di Christopher Simmonds e scattata dalla fotografa Larissa Hofmann, la campagna ha come protagonisti il global ambassador I.N degli Stray Kids e la supermodella italiana di fama internazionale Mariacarla Boscono.Winter Whites rappresenta la naturale evoluzione del mondo Damiani Icons, presentato lo scorso giugno, e si ispira alla ritrattistica della Golden Age del Novecento. È una celebrazione dell’arte di vestirsi per le grandi occasioni, quel momento distintivo della stagione delle festività in cui la routine quotidiana lascia il posto a qualcosa di speciale. I.N e Mariacarla Boscono sono ritratti in abiti eleganti, pronti per una serata da celebrare, all’interno di un palazzo d’epoca, decorato con composizioni floreali invernali dai toni tenui, scultoree ma leggiadre, che evocano il gelo e la neve. In questo scenario, Damiani diventa parte di un momento di celebrazione, dove i gioielli delle iconiche collezioni Mimosa, Margherita, Belle Époque e Belle Époque Reel - insieme alle creazioni di Alta Gioielleria - sono i compagni ideali di stile e di condivisione.



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FERRAGAMO Per la campagna Holiday 2026, Ferragamo celebra i valori che da sempre hanno ispirato il brand: la gioia di amare e la bellezza acquistano un significato più profondo quando rendono più ricca e autentica una vita vissuta pienamente. Nata dall’amore di Salvatore Ferragamo per l’innovazione e la creatività, insieme al desiderio di costruire un futuro migliore per la sua famiglia, la storia del brand è proseguita negli anni Sessanta grazie alla moglie Wanda che ne ha portato avanti l’eredità, e alla famiglia che, ancora oggi, insieme a Maximilian Davis, accompagna il suo percorso nel futuro. Il progetto immagina Kris Jenner nel ruolo di regista, ma anche nel suo vero ruolo di matriarca di una dinastia celebre in tutto il mondo e composta da più generazioni, la cui vita è profondamente segnata dall’amore per la propria famiglia. Attraverso una breve serie di interviste dal taglio documentaristico, Kris racconta l’importanza dei legami affettivi nel proprio percorso personale, per poi calarsi nel suo ruolo immaginario di regista in una serie di provini che introducono i protagonisti della campagna, chiamati a condividere a loro volta il proprio personale punto di vista sul concetto di The Joy of Loving - la gioia di amare.



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PRADA Una fantasia Prada, raffigurata a mano. La campagna Prada Holiday 2026 trae ispirazione dall’essenza umana della narrazione, al cuore delle festività natalizie. L'applicazione di tecniche anacronistiche e romantiche, come l'illustrazione a mano, permette di creare fantasie avvolgenti e magie improbabili, protagoniste di una serie di video e immagini.Con una nuova generazione di talenti internazionali – Chen Haoyu, Luther Ford, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke e Sadie Sink – la campagna Prada Holiday 2026 celebra nella sua essenza la maestria artigianale e il processo creativo. I protagonisti sono immersi in mondi straordinari, illustrati a mano da artisti diretti da John Pomeroy, un celebre animatore cinematografico la cui arte ha contribuito ad animare alcune delle principali produzioni degli ultimi cinquant’anni. Immagini e cortometraggi cinematografici combinano scene di vita reale e animazioni illustrate di fantasiosi scenari invernali, collocando questi personaggi contemporanei in spaccati di pura immaginazione, in cui rimangono pervasi da una meraviglia gioiosa e fanciullesca. La fotografia è stata realizzata da Glen Luchford; l'illuminazione e la prospettiva sono meticolosamente studiate per riflettere le illustrazioni tracciate a mano, creando un’armonia perfetta tra il dualismo visivo.



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H&M Per la collezione Holiday 2026, H&M attinge a un immaginario di romanticismo, poesia ed eleganza notturna, reinterpretandolo attraverso uno sguardo contemporaneo. La collezione conquista con morbidi drappeggi, ricchi dettagli decorativi e richiami alla Parigi degli anni Venti e alla sua Jazz Age, riletti per il guardaroba di oggi. Il womenswear evoca il fascino di una passeggiata nella Parigi notturna, quando la città, avvolta da luci soffuse, si tinge di un sottile senso di mistero. Da questa suggestione nasce una capsule che intreccia delicato romanticismo e charme vintage, filtrati attraverso una sensibilità noir contemporanea. Il risultato è un guardaroba sicuro di sé e naturalmente elegante, in cui morbidezza e carattere convivono in perfetto equilibrio. Ispirandosi al glamour della Jazz Age, la collezione predilige volumi ampi e rilassati, tessuti trasparenti e drappeggi fluidi che trasmettono leggerezza e intimità. In contrasto, materiali come broccato, velluto e raso aggiungono una forza discreta. Raffinati dettagli déco percorrono l'intera collezione, illuminandola di riflessi preziosi e sofisticati. La palette cromatica spazia dal nero alle calde tonalità del bronzo e dell’oro, fino all’avorio e al crema. Top da sera con frange, pantaloni fluidi e slip dress in tessuti laminati e pizzo sono completati da borse con nappine e importanti orecchini pendenti. A questi si affiancano abiti dalle linee essenziali, impreziositi da delicati ricami floreali realizzati a mano e dettagli di frange, oltre a completi coordinati dalle silhouette morbide e fluide.



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& OTHER STORIES Ispirata al fascino delle notti di festa, la campagna di &Other Stories celebra il piacere di stare insieme. I look da sera più audaci si alternano a capi versatili e raffinati dando vita a un guardaroba che si adatta con naturalezza a ogni momento della giornata.



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BIRKENSTOCK1774 Il brand rinnova la tradizione di concludere l’anno con una selezione esclusiva di modelli dedicati alle festività, concepiti appositamente per la stagione natalizia. Radicata nel savoir-faire del brand e in una visione progettuale attenta a ogni dettaglio, la collezione celebra i classici BIRKENSTOCK, reinterpretandone il patrimonio stilistico in chiave contemporanea, senza tradire l’iconico plantare originale, progettato per offrire una sensazione di camminata il più possibile simile a quella a piedi nudi su un terreno naturale e cedevole. La collezione di questa stagione riprende i materiali introdotti in precedenza, declinandoli in nuove tonalità e stampe sulle due silhouette più riconoscibili di BIRKENSTOCK, originariamente disegnate da Karl Birkenstock e ispirate ai principi del Brutalismo. Il sandalo Arizona, intramontabile modello a due fasce, e il sabot Boston, icona del brand, esplorano nuove interpretazioni delle calzature festive. La pelle bovina effetto pony si è affermata come materiale distintivo delle collezioni holiday di 1774 e torna in due nuove varianti cromatiche: rosso e stampa zebrata. Il carattere deciso di queste texture è perfettamente bilanciato dalla fodera in pelle liscia nera e dalla minuteria argentata, dando vita a interpretazioni versatili e contemporanee dello stile delle festività, abbinate all’inconfondibile funzionalità del plantare.



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NET A PORTER Per le festività 2026, NET-A-PORTER presenta un progetto inedito che riunisce 42 brand internazionali in una capsule collection esclusiva, disponibile unicamente sulla piattaforma. L'iniziativa celebra la creatività e le diverse visioni del panorama fashion contemporaneo, coinvolgendo maison affermate e talenti emergenti del mondo della moda e degli accessori. Tra i nomi protagonisti figurano Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Rabanne, Aaron Esh, Nour Hammour, Vivienne Westwood e Jimmy Choo, insieme a molti altri. Una selezione speciale di creazioni realizzate appositamente per NET-A-PORTER, pensata per raccontare la varietà e la ricchezza della scena creativa internazionale.



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COS Il brand presenta la collezione pensata per le occasioni invernali, introducendo capi spalla di forte impatto e classici contemporanei reinterpretati per la stagione. Rivisitando silhouette archetipo attraverso artigianalità, costruzione e ricerca dei materiali, la collezione valorizza la pratica del vestire nella stagione fredda con tessuti riccamente materici, dettagli raffinati e finiture di pregio. La collezione si fonda su un’intramontabile palette nera, in contrasto con vivaci tonalità di blu che conferiscono profondità. I motivi Fair Isle e i quadri sono reinterpretati con discrezione, mentre le frange introducono movimento.Nella collezione donna, i codici della sartoria classica si ammorbidiscono grazie a fluidità e disinvoltura. Un caban doppiopetto viene reinventato con nuove proporzioni, mentre un cappotto reversibile, rifinito in morbida pelle, presenta un avvolgente collo a scialle. In equilibrio tra struttura e femminilità, una blusa semitrasparente con dettaglio a foulard è abbinata a una giacca elegantemente drappeggiata, mentre un abito scultoreo in seta di gelso è incorniciato da spalle decise. L’abbigliamento da sera viene esplorato attraverso un abito sottoveste in raso, impreziosito da un elaborato pizzo floreale, bordi smerlati e profili frangiati. Ispirati alla sensibilità stilistica degli anni ’90, i pantaloni sartoriali assumono voluminose silhouette svasate e a botte. Tra gli accessori, cappucci e sciarpe coordinati offrono ricercati tocchi finali.



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DES PHEMMES Il brand offre una selezione di capi e creazioni dal carattere distintivo, pensati per trasformare il regalo di Natale in una scelta originale e ricercata. Tra dettagli preziosi, ricami, cristalli, piume e contrasti materici, ogni proposta esprime l’identità del brand, giocando tra essenzialità ed eccentricità. Felpe impreziosite, abiti ricercati e gonne ricamate diventano idee regalo per chi ama distinguersi attraverso uno stile personale, fatto di dettagli inaspettati e accostamenti non convenzionali.



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ESSENTIEL ANTWERP Con l’avvicinarsi della stagione delle feste, Essentiel Antwerp celebra il piacere di vestirsi per le occasioni speciali, attraverso una collezione che gioca con colori decisi e dettagli distintivi. Il nero, elegante e senza tempo, incontra il fucsia, che aggiunge una nota audace e vibrante ai look da sera. Dalla maglieria rosa acceso alle trasparenze, passando per completi sartoriali e abiti, la collezione propone interpretazioni diverse dello stile da festa. A completare i look, accessori dal carattere deciso, capaci di aggiungere un tocco distintivo a ogni outfit.



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KIDULT Ci sono momenti dell'anno che hanno il potere di riportarci alle emozioni più autentiche. Il profumo dei dolci appena sfornati, le luci che illuminano la casa, una partita a tombola che riunisce tutta la famiglia intorno allo stesso tavolo. Piccoli rituali che si ripetono nel tempo, custodendo ricordi, affetti e tradizioni. È proprio in questa dimensione intima e familiare che Kidult sceglie di ambientare la sua nuova campagna di Natale 2026, dando vita a un racconto che celebra la bellezza dello stare insieme e il significato più profondo del dono.A interpretare il racconto natalizio sono le collezioni By You, Infinity e Style, tre diverse espressioni dell'identità del brand, accomunate dalla volontà di rendere ogni dono personale e significativo. Con By You Collection, la possibilità di comporre e personalizzare il proprio gioiello diventa un invito a raccontare una storia unica, scegliendo simboli e dettagli capaci di rappresentare passioni, ricordi e affetti. Un'esperienza creativa che rende il gesto del donare ancora più intimo, trasformando ogni creazione in qualcosa di profondamente personale. Infinity Collection e Style Collection interpretano altrettante sfumature dell'arte di regalare. Infinity che offre gioielli capaci di trasformare un pensiero in un gesto ricco di significato racconta legami, emozioni e personalità, diventando simbolo. Style che con i suoi gioielli attuali sa accontentare i gusti di tutti offre la possibilità di scegliere facilmente il regalo giusto.



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MIU MIU Un Natale da fiaba, tra interni aristocratici, luci soffuse e un pizzico di ironia. Per le Holiday Campaign 2026, Miu Miu immagina un mondo sospeso tra realtà e fantasia, raccontato attraverso l'obiettivo di Tina Barney. Protagoniste sono Crystal Fish, Gigi Hadid, Louisa Jacobson, XiaoWen Ju, Georgia Martin, Momo e Nyla Singleton, che si muovono tra arredi d'epoca, decorazioni festive e preziosi dettagli domestici. Il guardaroba gioca con contrasti inaspettati: maglieria upcycled, abiti in seta ricamati, completi sartoriali, paillettes e stampe animalier si alternano a capispalla dal gusto sportivo. A completare il racconto, le borse Beau, Vivant, Arcadie e Wander, le iconiche ballerine e i mocassini, insieme a una selezione di accessori pensati per il gifting e il self-gifting. A rendere ancora più surreale l'atmosfera, una schiera di teneri animali di peluche creati per l'occasione. Un ritratto delle feste in perfetto equilibrio tra eleganza borghese, spirito giocoso e immaginazione.



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PANDORA In occasione delle festività, Pandora presenta i nuovi gioielli della collezione Holiday che celebra le relazioni, i ricordi e i momenti condivisi che danno forma alle nostre vite. Ispirata all’idea che i regali più significativi racchiudano un valore che va oltre il dono in sé, la collezione celebra l’unicità e le storie personali attraverso gioielli che rappresentano le persone amate e i legami a noi più cari. I nuovi gioielli traducono questa visione in creazioni di ispirazione celeste, simboli iconici reinterpretati in forme inedite, e modelli da incidere, capaci di trasformare un gesto speciale in qualcosa di ancora più personale. Le nuove proposte Pandora Timeless presentano pietre baguette affusolate, disposte a formare motivi a stella che catturano la luce da ogni angolazione. Scenografiche silhouette circolari con rifinitura in oro sono illuminate da stelle scintillanti e percorse da linee scanalate che evocano la luce in movimento. Il racconto celeste prosegue nell’universo Pandora Moments con una luminosa stella a quattro punte, accompagnata da file di dettagli con rifinitura in oro e pietre scintillanti, che cattura tutta la magia di una stella cadente.All’interno della collezione torna anche uno dei simboli più iconici e senza tempo di Pandora: il cuore. Il nuovo charm Puffy Heart reinterpreta questa forma attraverso una silhouette arrotondata e tridimensionale. I charm sono realizzati in diversi materiali e finiture, tra cui smalto colorato, rifinitura in platino e in oro, e presentano una speciale tecnica diamond-point sotto la superficie, che dona un ulteriore livello di texture e profondità.



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SANTONI A Natale, la famiglia è il luogo in cui ogni personalità trova il proprio posto, anche quando nessuno sembra somigliare all'altro. Con la campagna Holiday 2026, Santoni presenta Sole-Mates, un gioco di parole che trasforma le anime gemelle in compagni di scarpe, celebrando l'unicità e i legami che nascono dalle differenze. La scena è quella dei minuti che precedono il cenone della Vigilia: una famiglia allargata ed eccentricamente assortita si prepara a riunirsi intorno alla tavola, tra piccoli imprevisti e un caos orchestrato con affetto. Al centro del racconto, le calzature Santoni, che diventano espressione della personalità di ciascun protagonista. Perché non servono essere uguali per appartenere alla stessa famiglia: basta trovare il proprio modo di stare insieme.



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SODINI Un charm può raccontare una passione, custodire un ricordo o aggiungere semplicemente un tocco di ironia al proprio stile. Da questa libertà di scegliere, combinare e reinventare nasce Momenti Mania, la linea Autunno/Inverno 2026 di MOMENTI by Sodini, che trasforma il gioiello in unaccessorio creativo, colorato e tutto da personalizzare. Collane e bracciali diventano basi da arricchire con pendenti dalle forme giocose, tra smalti multicolor, dettagli luminosi e simboli che invitano a esprimere la propria personalità. Ogni elemento può essere abbinato liberamente agli altri, dando vita a composizioni sempre diverse, da indossare, mixare e arricchire nel tempo. Una versatilità che rende ogni creazione anche un’idea regalo originale per il Natale, da comporre secondo i gusti e la personalità di chi la riceverà. Il mondo di Momenti Mania è vivace e fantasioso: icone festive, soggetti originali e dettagli ironici definiscono una collezione dal carattere pop e contemporaneo. Anche gli orecchini riprendono lo spirito della linea, aggiungendo accenti di colore e originalità ai look di ogni giorno.



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SWAROVSKI Per le festività natalizie 2026, Swarovski presenta JOY: The Swarovski Musical, una campagna spettacolare che vede protagonista Ariana Grande, Global Brand Ambassador della Maison. Ideata da Giovanna Engelbert, Global Creative Director, e ispirata ai grandi musical, si sviluppa in tre atti che rendono omaggio alle icone del palcoscenico, tra glamour, teatralità e giochi di luce. Ariana interpreta tre diversi personaggi, indossando le creazioni delle collezioni Vienna, Millenia, Mesmera e Una. A catturare l'attenzione è anche un abito ispirato all'iconico Cigno Swarovski, disegnato appositamente da Engelbert per la cantante. Diretta da Christian Breslauer, con gli scatti firmati da Mert & Marcus, la campagna celebra la gioia di brillare e trasformare ogni occasione in un momento da ricordare.



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THE NORTH FACE Forte di decenni di esperienza nello sviluppo di attrezzatura per le avventure outdoor e per la vita di tutti i giorni, The North Face presenta la collezione Holiday 2026: una selezione di regali pensati per chi vede nell'esplorazione un modo di vivere. Capi e accessori da mettere sotto l'albero e utilizzare fin da subito, dalla città alla montagna. Le festività sono anche un'occasione per trascorrere più tempo all'aria aperta, approfittare delle giornate invernali e organizzare nuove esperienze, da una semplice passeggiata nella natura a un weekend sulla neve. Momenti diversi, accomunati dal desiderio di muoversi, esplorare e condividere il tempo libero. Con la campagna Holiday 2026, The North Face propone idee regalo che vanno oltre le festività: capi e accessori progettati per accompagnare chi li riceve nelle attività quotidiane e nelle prossime avventure outdoor. Frutto di anni di ricerca sul campo e dell'esperienza maturata al fianco degli esploratori, la collezione combina calore, comfort e materiali tecnici. Ogni capo è pensato per affrontare l'inverno in ogni sua forma, nel tragitto quotidiano come durante un'escursione ad alta quota.



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TIFFANY&Co Per il Natale 2026, Tiffany & Co. presenta “Love Is a Gift”, la nuova campagna Holiday con protagonista la sua nuova Ambassador Amanda Seyfried. Il video “You & Me”, diretto da Derek Cianfrance, candidato all'Academy Award®, intreccia la New York contemporanea con i ricordi delle festività degli anni Novanta, raccontando una storia di affetti e tradizioni familiari. Tutto ha inizio con il ritrovamento di una Tiffany Blue Box® datata dicembre 1992, che riporta la protagonista a un momento speciale condiviso con la madre: il regalo di una decorazione Bird on a Rock dipinta a mano. Anni dopo, lo stesso oggetto viene tramandato alla generazione successiva, diventando il simbolo di un legame che attraversa il tempo. Tra atmosfere nostalgiche, gioielli iconici e dettagli ispirati agli archivi della Maison, Tiffany celebra il valore dei doni capaci di trasformarsi in ricordi preziosi.



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