Focus sui trend e sui must have per il prossimo anno avvistati sulle passerelle - reali e virtuali - di New York, Londra, Milano e Parigi.

In queste giornate strane e complicate, la voglia di pensare alla prossima estate è forte. Il fashion month, infatti, si è da poco concluso e, come di consueto, è arrivato il momento di fare il punto su quanto visto durante le sfilate andate in scena - seppur con modalità differenti rispetto al solito - nelle capitali della moda.

Tra passerelle virtuali, appuntamenti phygital e show in presenza, stilisti e brand hanno presentato le collezioni di prêt-à-porter targate Primavera-Estate 2021, delineando le tendenze per la prossima stagione calda. Stagione che si prospetta all’insegna di una nuova normalità fatta di capi comodi a prova di smart working ma anche di abiti romantici e pezzi sparkling pensati per farci tornare a sognare, o perlomeno per aiutarci a guardare le cose sotto un’altra luce.

Non manca qualche sguardo nostalgico al passato, che si rende visibile nei dettagli (le spalline oversize o la vita bassa ne rappresentano alcuni esempi), regalando un sapore inedito alle mise quotidiane e non.

Spazio anche agli evergreen - denim in primis - che nonostante rivisitazioni e reinterpretazioni restano un rassicurante punto fermo a cui poter fare riferimento in qualsiasi momento o occasione.

Abbiamo riassunto il guardaroba per la prossima stagione in 10 trend super cool avvistati sulle passerelle - reali e virtuali - di New York, Londra, Milano e Parigi. Per scoprirli tutti, continuate a leggere.

Tendenze moda Primavera Estate 2021: Bra a vista

Le passerelle parlano chiaro: è tempo di osare! E quale modo migliore per farlo se non portando in primo piano l’indumento “intimo” per eccellenza, quello che solitamente resta ben celato sotto i vestiti? A balconcino, a triangolo oppure a fascia, il reggiseno sarà il fulcro dei nostri outfit primaverili. Da indossare al posto del top sotto la giacca oppure da sfoggiare sopra i vestiti.

(Nell’immagine: DROMe, Genny, Hermès, Chanel, Sportmax)

Tendenze moda Primavera Estate 2021: Denim

Il denim mostra la sua anima più versatile prendendo la forma di abiti, giacche, tute, completi e persino di scarpe e borse. Ma tra i pezzi chiave della prossima stagione ci sono ovviamente anche loro, gli inossidabili 5 tasche. Il modello su cui puntare senza esitazioni? A gamba dritta e in tessuto delavè, come quello proposto da Valentino.

(Nell’immagine: Dior, Balmain, Dolce&Gabbana, Paco Rabanne, Valentino)

Tendenze moda Primavera Estate 2021: Gilet

Dopo il ritorno del tailleur giacca e pantalone, un altro fashion revival è pronto a farsi strada nel nostro guardaroba. Stiamo parlando del gilet, baluardo dello stile formale maschile entrato nel mirino degli stilisti e reinterpretato in molteplici varianti. Si va dal classico panciotto ai modelli in pelle di ispirazione boho, passando per le versioni oversize e quelle più preziose, arricchite da paillettes e bottoni gioiello.

(Nell’immagine: Giorgio Armani, Dior, Fendi, Philosophy di Lorenzo Serafini, Simona Marziali)

Tendenze moda Primavera Estate 2021: Maglieria

Trecce, motivi a costine e lavorazioni crochet fanno da leitmotiv alle variegate proposte di maglieria per la bella stagione che spaziano dai cardigan folk chic - quello firmato Alberta Ferretti impreziosito da perline è già un must wear - ai completi riviera style, fino a sensualissimi mini abiti e long dress lavorati all'uncinetto. Comune denominatore di queste creazioni è il colore: le nuance predilette sono quelle pastello, insieme a toni vitaminici e brillanti.

(Nell’immagine: MSGM, Salvatore Ferragamo, Genny, Marco Rambaldi, Alberta Ferretti)

Tendenze moda Primavera Estate 2021: Maniche a palloncino

Buone notizie per chi - come noi - negli ultimi tempi si è lasciata un po’ prendere la mano dal trend delle “balloon sleeves”. Le maniche a palloncino - o a sbuffo che dir si voglia - continueranno a essere sulla cresta dell’onda fashion anche il prossimo anno. Il pezzo da mettere assolutamente in wishlist è la puff sleeve shirt di Philosophy, dai volumi over.

(Nell’immagine: Genny, Isabel Marant, Ports 1961, Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini)

Tendenze moda Primavera Estate 2021: Maxi felpa

Regina indiscussa degli outfit da smart working, la maxi felpa ci accompagnerà anche fuori casa. Parola di Miuccia Prada, che è partita proprio da questo capo per disegnare la nuova “divisa” della bella stagione. La signora della moda è in buona compagnia: da Dolce & Gabbana a Max Mara sono numerosi i brand che ne hanno fatto il key piece delle proprie collezioni. Da copiare l’accostamento visto in passerella da N°21, con gonna longuette elegante e décolleté in tinta. Cool e super chic!

(Nell’immagine: Prada, Max Mara, Boss, Dolce&Gabbana, N°21)

Tendenze moda Primavera Estate 2021: Paillettes

È il momento di sognare. Questo il messaggio che sembra trasparire dal tripudio di paillettes e lustrini che ha illuminato le catwalk a ogni latitudine. L’antidoto all'incertezza e all’inquietudine di questo particolare periodo storico si materializza così sotto forma di abiti sfavillanti, top ultra sparkling e completi dai mille bagliori. Da sfoggiare di sera ma anche di giorno, per guardare le cose sotto una nuova luce.

(Nell’immagine: Paco Rabanne, Louis Vuitton, Valentino, Chanel, N°21)

Tendenze moda Primavera Estate 2021: Stampe all over

Che si tratti di motivi floreali o pattern geometrici, le stampe continuano a essere una costante, stagione dopo stagione. A fare la differenza è lo styling, che punta tutto sul... pendant. Dimenticate i mix & match e gli accostamenti stravaganti da street style: le fantasie adesso si indossano rigorosamente in coordinato, per un effetto tappezzeria dalla testa ai piedi (accessori compresi).

(Nell’immagine: Balmain, Etro, Kenzo, Versace, Prada)

Tendenze moda Primavera Estate 2021: Trasparenze

Sotto il vestito niente? Non proprio. Le trasparenze si fanno meno esplicite grazie a eclettici giochi di sovrapposizioni che movimentano la silhouette e lasciano intravedere la lingerie. A enfatizzare l’effetto vedo-non-vedo sono le texture: voile e tulle vengono accostati a tessuti più coprenti, in nuance oppure a contrasto, come insegnano Fendi, Sportmax e Miu Miu (solo per citarne alcuni).

(Nell’immagine: Acne Studios, Emporio Armani, Fendi, Miu Miu, Sportmax)

Tendenze moda Primavera Estate 2021: Pantaloni a vita bassa

La moda, si sa, è ciclica ma se per caso non ne foste ancora pienamente convinte, vi basterà continuare a leggere per fugare ogni dubbio. Tra i numerosi déjà vu che ci regalerà la stagione PE 2021, ce n’è uno infatti che arriva dritto dritto dagli anni 2000. Si tratta dei pantaloni a vita bassa che, dopo quasi due decadi di oblio, sono pronti a tornare nei nostri armadi “one more time”, per parafrasare la celeberrima hit di Britney Spears.

(Nell’immagine: Victoria/Thomas, Vìen, Blumarine, Versace, Max Mara)

Ph. Credits: Getty Images, Press Office