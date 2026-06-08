Sotto il segno delle... onde: la moda estiva si immerge nei tesori del mare
La moda a tema marino torna protagonista dell'estate con abiti, gioielli e accessori ispirati alle meraviglie degli oceani. C'è qualcosa nel mare infatti che continua a esercitare un fascino irresistibile anche sulla moda.
Stelle marine applicate su abiti leggeri, conchiglie che diventano bijoux, cavallucci marini trasformati in ciondoli raffinati e piccoli pesci colorati che nuotano tra fantasie vivaci: il tema marino è protagonista di una stagione che celebra la leggerezza e soprattutto la voglia di evasione.
Chi ama osare può scegliere look interamente ispirati agli abissi, tra coordinati stampati e accessori bold perfetti per le serate estive. Per chi preferisce un approccio più discreto, invece, bastano pochi dettagli per evocare l'atmosfera delle vacanze: un paio di orecchini a forma di stella marina, una collana con charm marini o una borsa decorata con conchiglie.
Accanto ai grandi classici, trovano spazio anche coralli, perle, granchi, ricci di mare e creature tropicali che aggiungono un tocco giocoso e sofisticato al guardaroba. Un universo acquatico che invita a sognare spiagge assolate, acque cristalline e tramonti vista mare. Un sogno, non credete?
Pronte a tuffarvi? Ecco la nostra selezione di capi e accessori a tema marino da indossare per tutta l'estate.
Moda a tema marino: i capi e accessori più belli
ZARA
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GIOVANNI RASPINI
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PARFOIS
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H&M
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DODO Jewels
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FARM RIO
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AQUAZZURA
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PULL&BEAR
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AGUA BY AGUA BENDITA
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BERSHKA
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MANGO
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MC2 SAINT BARTH
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MARELLA
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JACQUEMUS
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STAUD x Da Adolfo Collection
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SIMKHAI
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STROILI
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