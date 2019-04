Dalla salopette al cappello “alla pescatora”, 15 must have in perfetto stile Nineties per la primavera-estate 2019

Qualche déjà-vu lo avevamo avuto già lo scorso anno con la ricomparsa massiccia di maxi loghi, ciniglia e tanto, tantissimo denim. Ora, anno del Signore 2019, a sciogliere ogni dubbio sull’effettivo ritorno in auge degli anni 90 ci hanno pensato Prada, Fendi, Gucci & Co. riesumando - letteralmente - una serie di capi e accessori che mai e poi mai ci saremmo aspettati di rivedere.

Primi fra tutti, i panta ciclisti - riapparsi sulle passerelle dopo decenni di oblio e sfoggiati con disinvoltura da celebs e influencer - seguiti da crop top, minigonne e chocker che sembrano usciti da un film di Luc Besson o da una puntata di Beverly Hills 90210.

Ma non è finita qui. Nella lista dei grandi ritorni in stile Nineties ci sono anche zainetti di nylon, cappelli alla pescatora e abiti sottoveste ricoperti di paillettes.

Lasciatevi travolgere dalla nostalgia e scoprite con noi tutti i must have della bella stagione ispirati a questa mitica decade!







Gli orecchini a cerchio

Jennifer Lopez, Gwen Stefani, Christina Aguilera ne ha fatto il loro cavallo di battaglia, contribuendo, ai tempi, alla diffusione di questo trend. Oggi, tra le fan degli orecchini a cerchio ci sono Kaia Gerber, Emily Ratajkowski e Chiara Ferragni. La moda del momento li vuole maxi e argentati, ma non mancano opzioni più discrete.





STROILI Orecchini a cerchio in argento rodiato.

Credits: stroilioro.com







Il crop top

Brenda Walsh e Donna Martin li sfoggiavano con disinvoltura tra i banchi del liceo nel mitico teen drama Beverly Hills 90210. Oggi ritroviamo i crop top tra i capi di punta delle collezioni più blasonate, abbinati a gonne e pantaloni en pendent.





DOLCE&GABBANA Crop top in cotone elasticizzato a motivo floreale.

Credits: net-a-porter.com







Il cappello alla pescatora

Protagonista di improbabili mix&match degni dello street style più estremo, il cappello alla pescatora o bucket hat è l'accessorio d'elezione per questa primavera-estate. Le versioni disponibili sono moltissime e vanno dai modelli più basic a quelli a motivo check o a fantasia.





PRADA Cappello alla pescatora in nylon con patch-logo.

Credits.prada.com







I jeans a vita alta

Sdoganati ormai da qualche stagione, i jeans a vita alta o mom jeans che tanto piacevano alle nostre beniamine degli anni ‘90 restano un must irrinunciabile, soprattutto se abbinati a t-shirt, giacca di pelle e sneakers.





DONDUP Jeans 5 tasche a vita alta dalla gamba affusolata.

Credits: dondup.com





L'abito con le spalle scoperte

Emblema del romanticismo adolescenziale, l’abito con le spalle scoperte diventa il dress code più eclettico della bella stagione. Le proposte più nuove sono quelle a fiori, declinate in delicate nuance pastello.





IMPERIAL Abito “off the shoulder” con stampa a fiori.

Credits: imperialfashion.com







Le sneakers

Correva l’anno 1992 quando il brand Fornarina decise di lanciare quella che a tutti gli effetti si sarebbe rivelata l’antesignana della chunky sneaker. Declinata in colori diversi e contraddistinta da una sorta di zeppa in gomma, la Fornarina Up'92 è oggi nuovamente disponibile per la gioia delle più nostalgiche.





FORNARINA Sneakers Up’92 in pelle e suede con suola platform in gomma.

Credits: fornarina.com







L'abito in paillettes

Onnipresenti, soprattutto verso la fine del decennio, gli abitini a sottoveste in paillettes tornano a illuminare il nostro guardaroba. Per un effetto revival, indossateli in combo con una t-shirt.





MARKUS LUPFER Abito in paillettes e tulle.

Credits: net-a-porter.com





I panta-ciclista

Tra i capi che mai avremmo pensato di tornare a indossare ci sono loro, i panta-ciclista. Diventati di moda tra la fine degli anni ‘80 e i primi anni ‘90, i pantaloncini elasticizzati che scoprono le ginocchia saranno i mai più senza della Primavera-Estate 2019. Ma non temete. Indossarli in modo glamour si può e ve lo spieghiamo qui.





ZARA Panta-ciclista in maglia con bordo ondulato.

Credits: zara.com







Gli occhiali da sole con lenti colorate

Montatura spessa in acetato e lenti dai colori sgargianti. Li sfoggiavamo con orgoglio e torneremo a farlo questa primavera. Tra i modelli più cool di stagione ci sono quelli di Gucci che riprendono anche la forma rettangolare tipica del periodo.





GUCCI Occhiali da sole in acetato rosa fluorescente.

Credits: gucci.com





Il blazer a motivo plaid

Cosa c’è di più Nineties di un blazer a motivo plaid? Le versioni doppiopetto proposte per questa primavera ricordano le eccentriche giacche di Francesca Cacace (alias Fran Descher), la mitica nanny della serie tv “La Tata”.





BALENCIAGA Blazer doppiopetto con spalline imbottite a motivo plaid.

Credits: mytheresa.com





La T-shirt con logo

La logomania non accenna ad arrestarsi e contagia anche un basico del guardaroba come la t-shirt. Le sobrie white tee protagoniste delle mise estive cedono il posto a magliette dalle silhouette oversize con maxi logo stampato.





VERSACE T-shirt oversize in cotone con stampa-logo.

Credits: net-a-porter.com







Lo zainetto

In pelle o tessuto, lo zainetto oltre a essere un cult assoluto, è da diverse stagioni una presenza fissa delle passerelle. La primavera-estate 2019 continua a guardare al passato proponendolo nella sua accezione più sportiva.





MARC JACOBS Zaino "Trek Pack" in tessuto tecnico.

Credits: net-a-porter.com







La salopette

Semplicemente intramontabile, la salopette in denim continua a essere in cima alla wishlist delle vere fashionistas, che ben conoscono il potenziale glamour di questo capo. Da indossare rigorosamente con un crop top o una t-shirt stampata.





TOPSHOP Salopette in denim délavé.

Credits: topshop.com





Il choker



Presente in moltissime pellicole degli anni ‘90 ("Pulp Fiction" tra queste) il choker era - e resta - uno degli accessori più ambiti. In velluto o gros grain è impreziosito da ciondoli, fibbie o cristalli.





ERDEM Choker con pendente in ottone, perle e cristalli.

Credits: mytheresa.com







La minigonna con bottoni

A qualcuno ricorderà il cult movie “Clueless” (in Italia “Ragazze a Beverly Hills”). E in effetti la minigonna con bottoni - rigorosamente a vita alta - ricorre nelle mise della sua protagonista, Cher Horowitz (alias Alicia Silverstone). Oggi la ritroviamo in versione pied de poule.





VERONICA BEARD Gonna con bottoni a motivo pied de poule.

Credits: mytheresa.com