C’erano una volta i mocassini… E ci sono ancora! L’intramontabile modello, principe dello stile "manlike" è ancora qui!

È il momento di cedere il passo ai mocassini, fidàti alleati di un look elegante ma allo stesso tempo casual. Avvistati ai piedi di star e influencer stanno letteralmente spopolando sui social come it-shoes del momento.

Ma stiamo parlando proprio dei classici mocassini? Ebbene sì. Possono cambiare i materiali e il design “revisited” in chiave più moderna ma i cari "loafers" (tradotti in inglese) restano sempre un must tra le tendenze.

Per l’inverno 2020/2021 le collezioni annoverano modelli di punta realizzati in materiali pregiati: pelle verniciata o spazzolata, tessuto jacquard, raffinate decorazioni filo oro.

Anche il dorso riveste la sua importanza sul quale trionfano preziosi dettagli come: maxi fibbie in metallo oro o nichel, strass, frange, catene e squisite nappine dal retrògusto vintage.

Insomma ce n’è per tutti i gusti e for all occasions. Per togliervi qualsiasi dubbio abbiamo selezionato i modelli di mocassini più cliccati del momento. A voi la scelta!

BALDININI Mocassini in cavallino zebrato.

Credits: baldinini-shop.com

TORY BURCH Mocassino Jessa in prezioso jacquard.

Credits: toryburch.it

SERGIO ROSSI Mocassino animalier con maxi fibbia.

Credits: sergiorossi.com

REPETTO PARIS Mocassino con tacco medio realizzato in pelle argentata.

Credits: repetto.com

RALPH LAUREN Mocassini quillis in vitello con nappine.

Credits: ralphlauren.it

NEROGIARDINI Mocassini in pelle nere modello platform.

Credits: nerogiardini.it

GUCCI Mocassino con morsetto e ricami dorati.

Credis: gucci.com

MIU MIU Mocassino in pelle spazzolata con tacco medio.

Credits: miumiu.com

MALONE SOULIERS Mocassini in suede camel con nappine.

Credits: malonesouliers.com

LIU JO Mocassini platform in pelle verniciata e dettaglio a catena.

Credits: liujo.com

GEOX Mocassini in vernice con nappune.

Credits: geox.com

FRATELLI ROSSETTI Mocassino in pelle dipinta a mano effetto spazzolato.

Credits: fratellirossetti.com

SALVATORE FERRAGAMO Mocassini in tessuto jacquard.

Credits: ferragamo.com

CHRISTIAN DIOR Mocassini in pelle verniciata con fibbia sul dorso.

Credits: dior.com

CARMENS Mocassini in pelle di vitello stampa pitone.

Credits: carmens.it

HOGAN Mocassini in pelle argentata con frange.

Credits: hogan.com

COLLEGE Mocassini in pelle brown and orange.

Credits: shop.collegemocassin.com