Per presentare la Croisière 2020, Miu Miu ha scelto e rivisitato ad hoc l’Hippodrome d’Auteuil di Parigi. Una sfilata, una corsa di cavalli e un party esclusivo hanno reso questo evento il connubio ideale tra sport, mondanità e moda



Per il Miu Miu Club 2020, il marchio di moda ha scelto come scenario un luogo caratteristico sia dello sport sia della mondanità di Parigi: l’Hippodrome d’Auteuil, dal 1873 sede dei più famosi tornei ippici francesi.

E per questa occasione speciale l'ippodromo si è trasformato in passerella esclusiva su cui si sono rincorse tendenze come le maniche a sbuffo e le paillettes metalliche.





Il Miu Miu Jockey Club è stato inaugurato nel mood più consono al luogo prescelto: una corsa di cavalli ha dato inizio alle danze, seguita a ruota dalla sfilata Croisière 2020 e poi da una cena e un party esclusivi.

Un mix di eventi che celebrano perfettamente la tradizione di quello spazio quale punto di incontro tra sport e mondanità parigini.



E per rimanere in tema "french touch", un tripudio di stilemi marinière dal retrogusto appunto francese ha arricchito lo show di puro charme: dalle maglie a righe ai capispalla in pelle gialla che richiamano le cerate indossate a bordo delle scialuppe, il fil rouge marinaresco intesse di freschezza la collezione 2020 di Miu Miu.







Il tutto si è svolto in uno scenario in stile anni Settanta creato ad hoc all’interno dell’Hippodrome, con il “Salon” e la “Lobby” rivisitati per l’occasione.

Dentro la grandiosa tribuna esistente è stato inserito un nuovo volume ligneo molto chic e dal retrogusto vintage che ha creato un’ampia balconata con la doppia funzione di passerella e di osservatorio.



Le modelle hanno sfilato lungo la linea della tribuna, risaltando contro lo sfondo verde del vasto campo erboso dell’ippodromo.

E lo stile Seventies non ha caratterizzato soltanto lo scenario ma è stato anche grande protagonista dello show: tra trench in pelle "nude", giubbini in cuoio color tabacco, shorts dalla fantasia principe di Galles e top multicolori all’uncinetto nelle nuance arancioni fluo mescolate al beige e al grigio, la tavolozza cromatica e tematica numero uno si è rivelata proprio quella anni Settanta.







Anche gli intramontabili abitini chemisier in fantasia floreale non sono mancati all’appello, per un guardaroba bonton e un po’ vintage che viene però reinterpretato da Miu Miu in chiave moderna: al posto del solito décolleté castigato, gli scamiciati del prossimo anno si arricchiscono del dettaglio sexy-chic di colletti bianchi ricamati con profondità a V notevoli, reinventando così il modello e adattandolo ai giorni nostri.





Photo Credits: Miu Miu



Tantissime le celeb presenti nel parterre di questo evento esclusivo: da Laetitia Casta a Victoria Cabello, da Celine Dion ad Adele Exarchopoulos, da Ana Girardot a Olivia Palermo, da Nicole Richie a Emmanuelle Seigner, una parata di star ha sfilato in parallelo alla passerella.







Le celeb presenti alla sfilata Croisière 2020 di Miu Miu Adele Exachorpoulos ospite alla sfilata Croisière 2020 di Miu Miu a Parigi.



Photo Credits: Miu Miu

Ana Girardot ospite alla sfilata Croisière 2020 di Miu Miu a Parigi.

Photo Credits: Miu Miu

Celine Dion ospite alla sfilata Croisière 2020 di Miu Miu a Parigi.

Photo Credits: Miu Miu



Emmanuelle Seigner ospite alla sfilata Croisière 2020 di Miu Miu a Parigi.

Photo Credits: Miu Miu

Kaitlyn Dever ospite alla sfilata Croisière 2020 di Miu Miu a Parigi.

Photo Credits: Miu Miu

Laetitia Casta ospite alla sfilata Croisière 2020 di Miu Miu a Parigi.

Photo Credits: Miu Miu



Lila Moss ospite alla sfilata Croisière 2020 di Miu Miu a Parigi.

Photo Credits: Miu Miu

Nicole Richie ospite alla sfilata Croisière 2020 di Miu Miu a Parigi.

Photo Credits: Miu Miu

Olivia Palermo ospite alla sfilata Croisière 2020 di Miu Miu a Parigi.

Photo Credits: Miu Miu



Sydney Sweeney ospite alla sfilata Croisière 2020 di Miu Miu a Parigi.



Photo Credits: Miu Miu

Tessa Thompson ospite alla sfilata Croisière 2020 di Miu Miu a Parigi.

Photo Credits: Miu Miu

Victoria Cabello ospite alla sfilata Croisière 2020 di Miu Miu a Parigi.



Photo Credits: Miu Miu





