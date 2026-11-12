Biopoint presenta cinque nuovi profumi capelli e corpo, pensati per avvolgere chioma e pelle in una scia delicata, combinando diverse personalità olfattive e ingredienti funzionali dedicati alla bellezza dei capelli.

C'è un nuovo modo di indossare il profumo e questa volta non riguarda soltanto la pelle. Negli ultimi anni, infatti, le hair fragrance hanno conquistato un posto sempre più importante nelle beauty routine, trasformando la vaporizzazione sui capelli in un gesto quotidiano che unisce piacere sensoriale e cura della chioma. Perché anche i capelli possono avere una propria firma olfattiva, capace di accompagnare ogni movimento con una scia delicata e riconoscibile.

A interpretare questa evoluzione arriva Biopoint, brand dalla forte expertise nel mondo haircare, che amplia il proprio universo con una nuova collezione di Profumi Capelli e Corpo. Cinque fragranze differenti, studiate per essere vaporizzate sia sulla pelle sia sulla fibra capillare, che portano l'esperienza della profumeria all'interno della routine dedicata alla bellezza dei capelli. Non semplici body mist, ma prodotti sviluppati tenendo conto delle esigenze della chioma, grazie a una concentrazione di alcol appositamente calibrata e all'inserimento di ingredienti funzionali selezionati.

Hair fragrance: quando il profumo diventa parte della cura dei capelli

Il profumo è da sempre uno degli accessori invisibili più personali. Una firma che racconta qualcosa di noi, accompagna i nostri gesti e contribuisce a definire il nostro stile. Oggi, però, il suo territorio si amplia: oltre a collo, polsi e décolleté, anche i capelli diventano protagonisti di questo rituale.

Le hair fragrance rispondono proprio al desiderio di lasciare una scia piacevole sulla chioma, senza ricorrere necessariamente ai profumi tradizionali. La differenza è nella formulazione: questi prodotti sono pensati per essere applicati anche sui capelli, con composizioni studiate per rispettare la fibra capillare e non appesantirla.

È da questa nuova sensibilità beauty che nasce la proposta di Biopoint, che mette a disposizione la propria esperienza nel settore haircare per reinterpretare il gesto di profumarsi. La collezione combina infatti l'aspetto sensoriale della fragranza con ingredienti funzionali specifici, dando vita a un prodotto che si colloca a metà strada tra profumeria e cura dei capelli.

Cinque profumi, cinque personalità: la nuova collezione Biopoint

La nuova collezione di Profumi Capelli e Corpo Biopoint comprende cinque fragranze, ognuna caratterizzata da una diversa identità olfattiva e da un ingrediente funzionale dedicato alla bellezza della chioma. Tutte condividono il Bio-Peptide Complex, elemento comune alle formule, e sono racchiuse in un pratico formato da 45 ml, da portare con sé durante la giornata.

In Bloom è la proposta floreale e romantica. Rosa, gelsomino e violetta compongono un bouquet delicato, arricchito dalle note fruttate di sorbetto alla fragola, mandarino e ribes nero. Sul fondo emergono patchouli, caramello e muschio bianco, per una scia calda e avvolgente. La formula contiene Phyto-Cheratina, dalle proprietà ristrutturanti.

Chi ama le composizioni fruttate e luminose può invece scegliere Juicy Allure. Arancia, litchi e mela aprono la fragranza, che si sviluppa intorno a un cuore floreale di peonia, fiore di ciliegio, mughetto e magnolia. A completare la formula è la Biotina, nota per le sue proprietà rinforzanti.

Più intensa e sofisticata, Gold Aura interpreta il lato ambrato e orientale della collezione. Zafferano e gelsomino si incontrano con accordi ambrati, creando una composizione avvolgente e ricca di sfumature. La formula è arricchita con Luminescina, ingrediente selezionato per valorizzare la naturale luminosità dei capelli.

Per chi preferisce le note fresche e cristalline c'è Aqua Pure. Gli accordi marini si intrecciano con giglio, mughetto e gelsomino, evocando la sensazione di una brezza leggera. In questo caso, la formula contiene Pantenolo, dalle proprietà idratanti e condizionanti.

Infine, Botanica è la fragranza più verde e aromatica delle cinque. Menta, limone, pesca e gelsomino si combinano con un fondo muschiato e ambrato, dando vita a una composizione fresca ma persistente nell'immaginario olfattivo. A caratterizzare la formula è l'Estratto di Bambù, selezionato per contribuire a migliorare elasticità e morbidezza della fibra capillare.

Dalla chioma alla pelle: il piacere di indossare una fragranza

Integrare una hair fragrance nella propria routine è semplice: basta vaporizzare il prodotto sulle lunghezze, seguendo le indicazioni d'uso, per aggiungere alla chioma una delicata nota profumata. I nuovi Profumi Capelli e Corpo Biopoint possono essere utilizzati anche sul collo e sul décolleté, diventando un gesto versatile da inserire nella beauty routine del mattino oppure da ripetere durante la giornata.

Un'altra possibilità è sperimentare il fragrance layering, ovvero la sovrapposizione di fragranze differenti per creare una firma olfattiva personale. Si può scegliere una composizione floreale per i capelli e una più ambrata per la pelle, oppure giocare con note appartenenti alla stessa famiglia per ottenere un risultato armonioso.

Con questa nuova collezione, Biopoint porta la propria esperienza haircare in un territorio sempre più vicino alla profumeria, trasformando un gesto quotidiano in un piccolo rituale sensoriale. Perché il profumo, da oggi, non si indossa soltanto sulla pelle: può diventare anche parte della bellezza dei nostri capelli.