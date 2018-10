Il marrone è tra i colori top dell'autunno: ecco 6 abbinamenti vincenti per indossarlo alla perfezione

Uno dei colori preferiti dell'autunno, ogni anno, è sicuramente il marrone. Declinato in una palette variegata, è una nuance affascinante ed elegante, ma anche molto complicata. Lo conoscete il detto "blu e marrone fa cafone"? Un modo di dire popolare un po' sbrigativo, che si è annidato, a torto, nella mente di un sacco di persone. Limitando sicuramente l'utilizzo di questa tonalità.

Per sfatare il detto, e per regalarvi qualche nuova idea di stile, abbiamo selezionato gli abbinamenti vincenti che dovrete provare durante questa stagione. Le sfumature marroni più calde e intense si sposano a meraviglia con colori come rosso e viola, perfetti per chi ama gli accostamenti ad effetto.

Chi preferisce la linea minimal, via libera a bianco, grigio, beige e sì, anche al nero e al blu.



Ecco di seguito i look dai quali prendere ispirazione, con un piccolo avvertimento: sarà difficile farne a meno.







MARRONE + TINTE NEUTRE

L'abbinamento che viene semplice è proprio quello con i colori... naturali! Beige, avorio, cammello: sono sfumature stesse del marrone, pertanto lo completano alla perfezione. Facile e con poche probabilità d'errore!

ZARA Pantaloni bi-stretch a vita media con spacchi laterali interni sull'orlo.



Credits: Zara.com







MARRONE + BIANCO

Tipico colore estivo, il bianco è in realtà molto amato anche per la stagione fredda. Con il marrone crea un effetto sofisticato, elegante. Soprattutto se in total look.

ASPESI Cappotto doppiopetto in lana con motivo a spina di pesce beige e marrone.



Credits: Farfetch.com







MARRONE + VIOLA

Per far emergere la componente più calda del marrone, l'ideale è il viola. Perfetta l'idea di abbinare pantalone e scarpa, per creare un effetto color block puntando solo su un capo (come il maglione).

ALBERTA FERRETTI Pantaloni in lana a vita alta con cintura.



Credits: Farfetch.com







MARRONE + DENIM

Se vi piace vincere facile, fatelo così: giacca marrone, camicia (o top, lupetto, maglione) in tinta e un bel paio di jeans. Classico, impossibile sbagliare.





CHLOÉ Blazer in lana, taglio anni 70.



Credits: Net-a-Porter.com







MARRONE + ROSSO

Tra i colori che compongono il marrone c'è il rosso. Va da sé quindi che i due abbiano un grande "feeling". Sempre per la serie color-block che conquista...







MANGO Pencil skirt in ecopelle con bottoni centrali.



Credits: Mango.com







MARRONE + BLU

Ed eccoci al fulcro del discorso: ma il blu e il marrone stanno bene insieme? Semplicemente sì! Dimenticate i luoghi comuni e scegliete, ad esempio, un cappotto con trama tartan in queste due nuance.

ARKET Cappotto con trama blu e marrone.



Credits: Arket.com