Louis Vuitton chiude la Paris Fashion Week con citazioni cinquecentesche e dettagli futuristici

Parigi saluta la fashion week e le collezioni Autunno-Inverno 2020 con il Vuitton di Nicolas Ghesquière. E va in scena un viaggio nel passato, rivisitato secondo i codici della contemporaneità fusi con quei richiami futuristici tipici dell'immaginazione del designer francese, alla guida del marchio da quasi un decennio.

La scenografia "umana", composta da fila di comparse in costume in stile cinquecentesco fa da sfondo a una commistione di ispirazioni: ci sono rivisitazione di abiti e dettagli dell'epoca elisabettiana, spalline e gilet che richiamano alla mente le armature dei cavalieri. Ma ci sono anche bomber anni '80, completi gessati e total look in stile seventies.

I richiami più forti al mood dello show si hanno già dall'inizio: le prime uscite mostrano gonne ampie, con ruches multi-materiale che includono balze in vinile, tulle e corpini a contrasto, minimal ed essenziali nelle linee.



Anche le giacche sono un tributo alle armature, ai decori post-medioevo.

Gli accessori



Grande ruolo lo fanno gli accessori: clutch a effetto metal, come scudi e armature con logo in stile, maxi o mini-bag in tela monogram e una nuovissima bowling bag in pelle marrone, grande, da portare a mano.

Per la parte scarpe resistono le sneakers chunky, con suola sagomata, compaiono slingback a punta con dettagli in metallo e monogram, stivali da neve (si direbbe comodissimi) e camperos appuntiti.

Le celebrities in prima fila



Immancabili le star preferite da Ghesquière, ambassador del brand come Alicia Vikander e Lea Seydoux, e new entry come Florence Pugh, una delle star del momento.

