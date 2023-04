Come vestirsi quando piove? Con stivaletti di gomma, un impermeabile e un pizzico di glamour, lo stile è assicurato!

Basta un giorno di pioggia per mettervi di cattivo umore - della serie "metereopatia portami via" - e farvi desiderare di passare l'intera giornata in pigiama sul divano? Vi capiamo perfettamente, succede anche a noi. Ma poi pensiamo a quei capi e accessori cool che una giornata uggiosa ci consente di sfoggiare ed ecco che passa subito la paura.

Tipo quegli stivaletti in gomma con disegni funny che con il sole ovviamente non potremmo indossare, quell'impermeabile classico e intramontabile che risolve tutti i dilemmi di look o quella deliziosa cerata a tinte pastello che non sfruttiamo praticamente mai. Ecco è il momento giusto di tirarla fuori dall'armadio e abbinarla con alcuni pezzi passe-partout, dai jeans ai leggings fino al midi dress in maglia.

Per aiutarvi abbiamo pensato infatti a 3 outfit da pioggia che, credete a noi, vi svolteranno la giornata: scegliete quello più in linea con il vostro stile personale.

Come vestirsi quando piove? Il look con trench, abito midi, stivali al ginocchio e foulard di seta

Trench MANGO

Credits: shop.mango.com

Abito midi in maglia a coste ZARA

Credits: zara.com

Foulard a fiori MARELLA

Credits: it.marella.com

Stivali al ginocchio VELASCA

Credits: it.velascawomen.com



Come vestirsi quando piove? Il look con cerata, cardigan preppy, jeans e stivali in gomma



Cerata con zip e cappuccio PETIT BATEAU

Credits: petit-bateau.it

Cardigan preppy con colletto con ruches SANDRO

Credits: it.sandro-paris.com

Jeans straight ZARA

Credits: zara.com

Stivali in gomma ANNA FIELD su Zalando

Credits: zalando.it



Come vestirsi quando piove? Il look con bomber, felpa, leggings e chunky boots



Bomber THE FRANKIE SHOP su Luisaviaroma

Credits: luisaviaroma.com

Felpa con scritta colorata H&M

Credits: hm.com

Leggings neri BENETTON

Credits: it.benetton.com

Chunky lace-up boots COS

Credits: cosstores.com