Dal blazer allo chemisier, dai mocassini alla borsa a spalla: una selezione di capi e accessori da avere per affrontare con stile il ritorno in ufficio.

Riprendere la solita routine dopo le vacanze estive non è mai una passeggiata, se poi ci aggiungiamo che adesso che le ferie sono finite dobbiamo ricominciare a occuparci dei look di ogni giorno, il coefficiente di difficoltà é destinato a salire.

Dopo intere settimane in cui non abbiamo avuto addosso altro che costume, infradito e pareo, infatti, il solo pensiero di dover tornare ogni mattina a decidere cosa indossare in ufficio non ci entusiasma di certo.

Ma la buona notizia è che affrontare il rientro con il piede giusto è assolutamente possibile e avere nell’armadio pochi capi e accessori strategici può sicuramente fare la differenza.

Su cosa orientarsi durante la prossima sessione di shopping per costruire look per l’ufficio raffinati, pratici e formali quanto basta?

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Il blazer, pezzo imprescindibile del guardaroba per l’ufficio, è sicuramente uno dei primi grandi alleati su cui puntare per il rientro. Da indossare con dei pantaloni ampi coordinati o con sotto un gilet, a seconda degli appuntamenti in agenda, si presta a mille interpretazioni e consente di creare outfit sempre diversi.

Nelle belle giornate di sole, uno chemisier, meglio ancora se declinato in colori neutri e versatili, è il capo su cui scommettere per risolvere al volo qualsiasi problema look.

In alternativa, basta una gonna midi, da mixare a una camicia o a una blusa leggera, per ottenere look per l’ufficio semplici ma ad alto tasso di stile.

Per quanto riguarda gli accessori, invece, aggiungendo alla shopping list dei mocassini, da alternare a delle slingback con il tacco comodo, una borsa pratica e capiente e un foulard colorato, è impossibile sbagliare.

Ma ecco nel dettaglio i must-have da avere per un back to work nel segno dello stile.

Back to work: gli indispensabili per creare look per l'ufficio easy e chic

OTTOD’AME Blazer burgundy con chiusura doppiopetto

Credits: ottodame.it

GIORGIO ARMANI Camicia a pieghe in georgette di seta

Credits: armani.com

MANGO Pantaloni dritti con le pinces

Credits: shop.mango.com

MALONE SOULIERS Slingback in pelle lucida

Credits: malonesouliers.com

SANDRO Borsa in pelle scamosciata con tracolla removibile

Credits: courtesy of press office

DOUCAL'S Ballerine con il cinturino

Credits: courtesy of press office

COS Chemisier lungo in cotone

Credits: cos.com

SILHOUETTE Occhiali da vista senza montatura

Credits: silhouette.com

DIXIE Completo con giacca con cintura e pantaloni ampi

Credits: courtesy of press office

COLLANINE COLORATE Collana con cordino modello "Numa Avventurina"

Credits: courtesy of press office

IMPERIAL Camicia a righe con il foulard al collo

Credits: courtesy of press office

TORY BURCH Shopping bag con chiusura con coulisse

Credits: toryburch.com

ARKET Camicia bianca con chiusura a portafoglio

Credits: arket.com

& OTHER STORIES Gonna a ruota dal taglio sartoriale

Credits: stories.com

MARCO TOZZI Moccasini a punta tonda

Credits: marcotozzi.com

GANT Gilet gessato in lino

Credits: gant.it

MANTERO 1902 Carrè in seta stampato

Credits: mantero.com

VIC MATIĒ Décolleté con applicazione in metallo

Credits: courtesy of press office