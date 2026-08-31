Bye bye vacanze, si torna in ufficio! Ecco i must-have da avere nell’armadio per un rientro super chic
Riprendere la solita routine dopo le vacanze estive non è mai una passeggiata, se poi ci aggiungiamo che adesso che le ferie sono finite dobbiamo ricominciare a occuparci dei look di ogni giorno, il coefficiente di difficoltà é destinato a salire.
Dopo intere settimane in cui non abbiamo avuto addosso altro che costume, infradito e pareo, infatti, il solo pensiero di dover tornare ogni mattina a decidere cosa indossare in ufficio non ci entusiasma di certo.
Ma la buona notizia è che affrontare il rientro con il piede giusto è assolutamente possibile e avere nell’armadio pochi capi e accessori strategici può sicuramente fare la differenza.
Su cosa orientarsi durante la prossima sessione di shopping per costruire look per l’ufficio raffinati, pratici e formali quanto basta?
***Vacanze agli sgoccioli? Ecco i must-have per un rientro in città in grande stile***
Il blazer, pezzo imprescindibile del guardaroba per l’ufficio, è sicuramente uno dei primi grandi alleati su cui puntare per il rientro. Da indossare con dei pantaloni ampi coordinati o con sotto un gilet, a seconda degli appuntamenti in agenda, si presta a mille interpretazioni e consente di creare outfit sempre diversi.
Nelle belle giornate di sole, uno chemisier, meglio ancora se declinato in colori neutri e versatili, è il capo su cui scommettere per risolvere al volo qualsiasi problema look.
In alternativa, basta una gonna midi, da mixare a una camicia o a una blusa leggera, per ottenere look per l’ufficio semplici ma ad alto tasso di stile.
Per quanto riguarda gli accessori, invece, aggiungendo alla shopping list dei mocassini, da alternare a delle slingback con il tacco comodo, una borsa pratica e capiente e un foulard colorato, è impossibile sbagliare.
Ma ecco nel dettaglio i must-have da avere per un back to work nel segno dello stile.
Back to work: gli indispensabili per creare look per l'ufficio easy e chic
OTTOD’AME Blazer burgundy con chiusura doppiopetto
Credits: ottodame.it
GIORGIO ARMANI Camicia a pieghe in georgette di seta
Credits: armani.com
MANGO Pantaloni dritti con le pinces
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MALONE SOULIERS Slingback in pelle lucida
Credits: malonesouliers.com
SANDRO Borsa in pelle scamosciata con tracolla removibile
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DOUCAL'S Ballerine con il cinturino
Credits: courtesy of press office
COS Chemisier lungo in cotone
Credits: cos.com
SILHOUETTE Occhiali da vista senza montatura
Credits: silhouette.com
DIXIE Completo con giacca con cintura e pantaloni ampi
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COLLANINE COLORATE Collana con cordino modello "Numa Avventurina"
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IMPERIAL Camicia a righe con il foulard al collo
Credits: courtesy of press office
TORY BURCH Shopping bag con chiusura con coulisse
Credits: toryburch.com
ARKET Camicia bianca con chiusura a portafoglio
Credits: arket.com
& OTHER STORIES Gonna a ruota dal taglio sartoriale
Credits: stories.com
MARCO TOZZI Moccasini a punta tonda
Credits: marcotozzi.com
GANT Gilet gessato in lino
Credits: gant.it
MANTERO 1902 Carrè in seta stampato
Credits: mantero.com
VIC MATIĒ Décolleté con applicazione in metallo
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