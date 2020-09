Pronte a sbirciare con noi tra i look di street style più interessanti sfoggiati da influencer e style icon durante la MFW?



Volge ormai al termine la Milano Fashion Week che, nonostante l'emergenza da Covid-19 e tutte le misure e le precauzioni del caso, è riuscita ugualmente a catalizzare su di sé l'attenzione, tra sfilate in presenza, eventi in digitale, dirette streaming e naturalmente lui... lo street style!

In questi giorni infatti le tendenze non hanno sfilato solo sulle passerelle ma anche per le strade di Milano dove, spesso con l'ormai immancabile mascherina (magari proprio en pendant con il look), star, influencer e addetti ai lavori hanno sfoderato per l'occasione le loro mise più belle.

Non perdetevi il meglio della Settimana della Moda con gli aggiornamenti day by day su tutte le novità di questa edizione!

Del resto tra i motivi che rendono così interessante lo street style c'è proprio quello di saperci regalare spunti preziosi su come indossare alcune delle tendenze più cool di stagione anche nella vita di tutti i giorni.

Quale occasione migliore dunque per rifarsi gli occhi con outfit favolosi e appuntarsi i capi must have da inserire al più presto nel nostro guardaroba? Ecco una carrellata dei look e dei dettagli stilosi che abbiamo amato di più "on the street"!

MFW Spring Summer 2021: i look di street style La cappa in lana è tra i must della nuova stagione fredda



Look total beige (con tanto di maxi coat firmato Max Mara) per l'influencer Caro Daur



I dettagli bon ton in light pink sono perfetti per sdrammatizzare le gonne di pelle



La combo minidress a fantasia + cuissardes di pelle è sempre una certezza: Erika Boldrin li sceglie bianchi per un tocco ancor più speciale



Evangelie Smyrniotak punta su una jumpsuit di vinile e l'effetto è decisamente WOW!



Due delle tendenze più cool di stagione in un colpo solo: frange e colori neon



Non a caso le frange diventano protagoniste anche sugli accessori



Iper femminile la mise scelta da Leonie Hanne: pencil skirt e blusa con maxi ruches



Torna il velluto, declinato su completi manlike



Olivia Palermo ci dimostra come abbinare in maniera super chic blazer (il suo è un modello in jacquard di Etro) e jeans



Mai più senza chunky boots, ossia gli stivaletti con para alta e bold



O in alternativa, per chi non ha paura di osare, un paio di stivali alti con interno in caldissimo shearling



Il total yellow è la scelta più azzeccata per dare un boost di energia alle giornate autunnali



