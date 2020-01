Un solo colore da capo a piedi? Si può, ed è una scelta super chic per dare un tocco di energia alla stagione fredda

Di che colore è il vostro inverno? Se l'idea di rispondere "grigio" vi ha anche solo lontanamente sfiorato, è il momento di correre ai ripari. La stagione più fredda sarà anche la meno energica dal punto di vista cromatico, ma con questi look che abbiamo trovato per voi vi ritroverete immersi in un mondo davvero vivace.

Va di moda il monocromo: il total look di un solo colore, dallo strato base al capospalla, passando per accessori come scarpe, borse e occhiali, è l'ultima tendenza che arriva dritta dallo streetstyle.

Quali sono i colori in questione? Sono tanti, ma alcuni ci hanno conquistato particolarmente. Nella nostra selezione non troverete una palette classica fatta di nero, blu e grigio. Troverete vibranti sfumature di rosso, rosa Schiaparelli e turchese, o delicati pastelli verde acqua e rosa tenue. E il total white, quello sì ovviamente è un must-have invernale da provare.

Regalatevi subito un tocco di colore: scoprite tutti i look e lasciatevi ispirare.



LOOK MONOCOLORE ROSSO

Partiamo dal colore più caldo ed energico, il rosso. Da capo a piedi, dal cappotto al maxi abito in maglia con le frange. Senza dimenticare gli ankle boots. Unico vezzo, in nero, è la borsa a tracolla.

Credits: Getty Images



LOOK MONOCOLORE IN AZZURRO

Come il cielo d'estate: un tocco di azzurro rallegra l'inverno, e l'umore di chi vi incontrerà. Cappotto doppiopetto, scarpe e maxi clutch, tutto in tinta.

Credits: Getty Images



LOOK MONOCOLORE IN BIANCO

Il proverbiale winter white realizzato in modo impeccabile. Un teddy coat avvolgente, abbinato a maglia, pantaloni e decolleté candidi. Anche la borsa è bianchissima.

Credits: Getty Images



LOOK MONOCOLORE IN ROSA

Alternativa a chi teme il bianco: il rosa chiaro, delicato e romantico, con abito e maxi cappotto in cachemire abbinato. Una scelta sofisticata anche per un moderno look da ufficio.

Credits: Getty Images



LOOK MONOCOLORE IN VERDE ACQUA

I colori pastello conoscono periodi di fortuna e, per quanto riguarda questa deliziosa nuance di verde, il momento è adesso. Abito chemisier e piumino si abbinano in modo chic ma non troppo elegante.

Credits: Getty Images



LOOK MONOCOLORE IN BEIGE

Più che un vero e proprio beige è una sfumatura ocra-dorata, caldissima. Da scegliere in formato jumpsuit con stivaletto nude in completo.

Credits: Getty Images



LOOK MONOCOLORE IN ROSA... SHOCKING!

Eccentrico e vivace, il rosa Schiaparelli è una scelta davvero forte per l'inverno. Pantalone, maglione e occhiali abbinati, accessori di colore bianco. Da provare.

Credits: Getty Images



LOOK MONOCOLORE OTTANIO

Alcuni lo chiamano blu petrolio, per altri è un verde (sempre petrolio). Per noi è una variante molto sofisticata del classico blu navy.

Credits: Getty Images



LOOK MONOCOLORE IN VERDE E MARRONE

Uno scatto per due look. Molto simili, in quanto giocano con la maglia intrecciata, ma in due colori differenti: verde bosco e marrone, due immancabili del guardaroba invernale.

Credits: Getty Images