Anno nuovo, nuovo look! Ecco tutti i pezzi must che non vedrete l’ora di sfoggiare alla scrivania.

Gennaio, tempo di buoni propositi, to do list e… shopping! Non c’è momento migliore per fare qualche nuovo acquisto - i saldi sono appena iniziati - e dedicarsi a un bel refresh dell’armadio. A partire dall’anta dei look da ufficio, quella che negli ultimi anni - ammettiamolo - abbiamo un po’ trascurato, complice la pandemia da Covid-19 e i lunghi, lunghissimi mesi trascorsi tra le mura domestiche.

In questi due anni le dinamiche lavorative sono radicalmente cambiate e con esse è cambiato anche il nostro modo di pensare ai vestiti. Con lo smart working t-shirt e tute hanno preso il posto di camicie e completi formali, le sneakers si sono trasformate nelle nostre alleate di stile numero uno, i pezzi basici sono diventati i nuovi capisaldi del guardaroba.

Abbiamo imparato ad apprezzare aspetti quali il comfort, la funzionalità o la praticità di ciò che indossiamo oltre all’estetica e adesso non vogliamo rinunciarci. Allo stesso tempo ci stiamo rendendo conto di come convenzioni e regole di stile non siano necessariamente un male o un limite al nostro desiderio di esprimerci. Anzi, avere una serie di capi e accessori “rodati” su cui contare quando abbiamo zero tempo per prepararci può essere davvero liberatorio.

Ma su quali pezzi puntare? Addetti ai lavori e trend setter non hanno dubbi: la strada da seguire è quella del cosiddetto “power casual”, un mix di pezzi formali ma versatili, come il blazer doppiopetto (da preferire leggermente oversize) o il cardigan di cashmere, altro evergreen che non conosce battute d’arresto.

Sì anche all’abito in maglia a coste e alle camicie in seta stampata, così come ai jeans dal fit comodo in denim scurissimo, da portare al posto dei classici pantaloni neri. Quanto agli accessori, via libera a stivaletti e mocassini (scelta ideale, quest’ultima, se siete solite indossare scarpe basse in ufficio), così come alle borse grandi da portare a mano o a spalla.

Noi vi suggeriamo di completare ogni outfit con qualche gioiello o bijoux, senza esagerare: bastano un paio di mini orecchini con cristalli o un choker sottilissimo in bronzo per aggiungere un tocco ricercato anche alla più rigorosa delle mise.

Lasciatevi ispirare dalla nostra selezione: abbiamo preparato una piccola guida ai must da avere e indossare ora.





L’abito in maglia a coste color senape di & OTHER STORIES è super modaiolo, ma diventa una divisa perfetta per l’ufficio con blazer e stivaletti.

Credits: stories.com

Sembra fatta apposta per le giornate più impegnative la maxi bag in pelle di ERMANNO SCERVINO con chiusura metallica e lucchetto con finitura palladio.

Credits: Courtesy of Press Office

Mai senza blazer! Non c’è capo più strategico di questo. Tenetelo sempre a portata di mano, anche quando lavorate da casa: vi basterà indossarlo sopra la t-shirt per essere al top in caso di videocall dell'ultimo momento. Il nostro preferito è quello di CLAUDIE PIERLOT, doppiopetto e dalla linea leggermente avvitata.

Credits: Courtesy of Press Office

Da soli o abbinati alla loro giacca, i pantaloni palazzo con tasche laterali di CLAUDIE PIERLOT sono un’altra validissima alternativa ai black pants.

Credits: Courtesy of Press Office

Immancabile l’orologio, che rientra a pieno titolo tra gli office essentials. La proposta di MICHAEL KORS è in acciaio inossidabile con quadrante iridescente.

Credits: michaelkors.it

Da indossare da sola o sotto maglioni e tailleur, la camicia con stampa all over firmata PAUL SMITH mette di buonumore al primo sguardo.

Credits: paulsmith.com

Impossibile sbagliare con un cardigan di cashmere. Questo di FALCONERI, a tinte neutre e con bottoni a contrasto è uno di quei pezzi da avere assolutamente nell'armadio.

Credits: falconeri.com

Perfetto sui dolcevita o indossato "a pelle", il choker di MARIA PATRIZIA MARRA realizzato a mano effetto spatolato in bronzo.

Credits: Courtesy of Press Office

Grande must have di stagione, la gonna midi in tartan a pieghe di MIU MIU è il capo “furbo” da sfoggiare anche fuori dall’ufficio.

Credits: miumiu.com

I mocassini in suede con fibbia gioiello di MARIA LUCA sono ciò di cui abbiamo bisogno per affrontare il back to work con il piede giusto.

Credits: Courtesy of Press Office

Aggiunge una nota colorata anche al tailleur più serioso il foulard in twill di seta con stampa di CHANEL.

Credits: chanel.com

Dimensioni mini per gli orecchini a cerchio placcati rodio con cristalli di SWAROVSKI che accendono l'office look.

Credits: swarovski.com

Cool e super confortevoli i jeans flared in denim stretch di CLOSED.

Credits: closed.com

Non sottovalutate il potere degli occhiali. La giusta montatura è in grado di conferire al vostro solito look tutto un altro appeal. La più hot del momento? Quella di BOTTEGA VENETA, squadrata e tartarugata.

Credits: mytheresa.com

Il dolcevita oversize è stato il nostro best friend durante le giornate passate in casa e continua a esserlo anche nell’era post-pandemia. Questo di OTTOD’AME dalle linee pulite rende speciale anche l'outfit più semplice.

Credits: ottodame.it

Tacco comodo e silhouette a punta per gli stivaletti di GIANVITO ROSSI, un passepartout su cui vale decisamente la pena investire.

Credits: mytheresa.com