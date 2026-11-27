Quest’inverno i pantaloni da jogging rischiano il pensionamento anticipato: i leggings in cashmere, sottili ma extra caldi, promettono comfort da tuta e allure chic dal divano all’aperitivo.

Negli ultimi mesi, sulle passerelle autunno-inverno 2026-2027, i leggings sono ricomparsi in versione "quite luxury": maglia spessa, velluto e, soprattutto, cashmere. Nel frattempo, i pantaloni da jogging (o famigerati pantaloni della tuta, usati in casa e non solo) hanno dominato lavoro da remoto e weekend, ma fuori casa continuano ad avere un effetto un po' troppo "basico". L'idea è legittima: si desidera il comfort del pantalone in felpa, ma con un’immagine pulita, semplice e pratica ma anche un po' più cool.

Qui entrano in scena i leggings in cashmere: sottili, morbidissimi, tecnici quanto basta per reggere il freddo e abbastanza eleganti da sembrare un vero pantalone skinny. Il modello in cashmere mélange o nero con tecnologia HEATTECH firmato Uniqlo e Princesse tam.tam, proposto a 39 euro, è l’esempio perfetto di questa nuova categoria cozy-chic. E i leggings termici in cashmere proposti da svariati brand confermano che non è un capriccio di stagione, ma una micro tendenza destinata a restare.

Perché i leggings in cashmere battono i pantaloni da jogging

Calore sottile, anche come sotto-pantalone

Il cashmere ha una capacità isolante superiore a quella del cotone della classica felpa. Nei leggings in cashmere misto viene spesso mescolato a modal, poliammide ed elastan, come nel caso di alcuni modelli tecnici pensati per temperature tra -5 e +20 gradi. Il risultato è uno strato sottile, morbido e traspirante, che si può indossare da solo o sotto un pantalone ampio quando il gelo è rigoroso.

Linea più pulita e subito vestita

I pantaloni da jogging, con elastico e coulisse, hanno un mood decisamente casual e rovinano la linea di cappotti e blazer. I leggings in cashmere, invece, seguono la gamba, allungano otticamente la silhouette e si infilano alla perfezione dentro stivali e portati con i mocassini. Basta aggiungere una camicia bianca oversize e una giacca strutturata per sembrare pronte a una riunione, non a una maratona di serie tv.

Dal divano all’aperitivo in un attimo

Con i leggings in cashmere non serve l’outfit di ricambio. Per lavorare da casa li si abbina a un maglione morbido e a un cardigan lungo. Per uscire basta indossare stivaletti o slingback, aggiungere una borsa a spalla e un cappotto e il look è subito credibile anche al ristorante.

Il leggings HEATTECH in cashmere di Uniqlo e Princesse tam.tam

Tessuto tecnico, effetto abbraccio

Questo modello unisce la tecnologia HEATTECH di Uniqlo, studiata per trattenere il calore corporeo, a una percentuale di cashmere mélangé. La mano è setosa, la sensazione sulla pelle è quella di un pigiama di lusso. Ma lo spessore resta contenuto, quindi non crea pieghe sotto abiti in maglia o gonne a tubo.

Dettagli romantici e colori di tendenza

Il bordo alla caviglia leggermente lavorato dà una finitura romantica che lo distingue dal legging sportivo classico. Oltre al nero, è disponibile in marrone, una delle tonalità protagoniste dell’inverno 2026-2027, perfetta con pullover écru, beige e cammello. Un modo semplice per rendere il guardaroba domestico più curato, senza rinunciare al comfort.

Prezzo accessibile e vestibilità inclusiva

Proposto a 39 euro, questo leggings in cashmere si colloca in una fascia di prezzo sorprendentemente "popolare". Le taglie vanno dalla XS alla XL e il tessuto elastico segue le forme senza segnare. Lo si può portare da solo, ma è ideale anche sotto un pantalone per chi soffre davvero il freddo.

Come abbinare i leggings in cashmere: 5 look cozy-chic

1. Ufficio in chiave sartoriale

Per il lavoro, abbinate i leggings in cashmere a una camicia bianca in cotone oversize, blazer maschile sottile e mocassini lucidi. Aggiungete orecchini dorati discreti e una borsa capiente strutturata, per un perfetto "office style".

2. Total maglia in città

Per un pomeriggio a passeggio scegliete leggings in cashmere marroni, maxi dolcevita chiaro, cappotto lungo color cammello e stivaletti con tacco medio. I volumi superiori bilanciano la gamba aderente, l’effetto è raffinato ma rilassato. Una sciarpa voluminosa e un cappello in lana completano il quadro da inverno italiano, senza l’aria da tuta del jogging.

3. Sera essenziale in nero

Per l’aperitivo o una cena, puntate sui leggings in cashmere neri con top lingerie in seta e un bel blazer sartoriale. Ai piedi, décolleté o slingback con tacco sottile o kitten. Aggiungete una borsa a mano e un rossetto dalle sfumature decise e nessuno penserà che l’elemento più comodo dell’outfit siano proprio i pantaloni.

Risultato finale: con un solo capo avete il comfort mentale della tuta, il calore di un termico e l’eleganza di un pantalone slim. Il vero problema sarà convincersi a indossare altro.